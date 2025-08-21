Sbírky jsou potřebné. Kdo ale určuje adresáta?
V Čechách mají sbírky svou tradici. Ono to totiž kdysi nešlo jinak. Češi neměli svůj stát a na rozvoji jejich identity neměla oficiální místa zájem. Stát se tehdy neztotožňoval s potřebami české společnosti nebo lidí. Monarchie skutečně neměla zájem na postavení reprezentativního českého Národního divadla. Pokud lidé takové divadlo chtěli, museli se na něj složit. Stejně jako na jiné akce národního zájmu. Věřím, že svůj stát budovali proto, aby reflektoval jejich zájmy a potřeby. Národní kulturní památka Libušín není pro tento stát nijak významná, že se musela pořádat sbírka na její obnovu?
Stále ještě jsou státy, které nemají povinné zdravotní pojištění. Chápu, že v takových zemích, pokud chudý člověk onemocní, pomůže mu jedině dobrovolná sbírka druhých. Pokud ale u nás je třeba pořádat sbírku na operaci dítěte, znamená to jedině, že systém zdravotního pojištění nefunguje. Platíme povinné dávky, aby bylo možné všechny nemocné léčit a vyléčit. Jestliže má pojišťovna prostředky na výstavbu nákladného sídla, měla by je vynaložit na zajištění maximálně možné lékařské péče. Každá taková sbírka je důkazem, že systém pojišťovny nefunguje. Čím je sbírka úspěšnější, tím je zřejmější, kolik moc lidí je o neschopnosti pojišťovny přesvědčeno. Když něco funguje špatně, nebo vůbec ne, má se to napravit. Ale nápravu nespatřuji v tom, že se náhodně vybere jeden (byť potřebný) člověk. To ti ostatní na léčení, kterých se sbírka netýká, jsou pro společnost málo cenní? Kdo vůbec určuje, koho podporovat a koho ne? Podle čeho to určuje?
Často se setkávám se sbírkami na výcvik slepeckých psů. Jak je možné, že stát nedokáže zajistit dostatek prostředků na něco, co je pro drtivou část nevidomých nezbytné? Jak plní své závazky vůči postiženým? Přitom je to zanedbatelná částka proti efektním, ale zdaleka už méně efektivním plošným formám péče.
Sbírka na umoření státního dluhu není nic jiného než potvrzení, že stát není schopen hospodařit tak, jak společnost od něj očekává.
Za potřebné považuji sbírky, které směřují do jiných zemí. Je možné, že tam stát nefunguje v zájmu společnosti a ona sama to nedokáže změnit. Doufám, že v mé zemi to není stejné.
Je úloha politiky respektovat potřeby a přání společnosti. Vždyť proto byli politici do svých funkcí zvoleni. Nechci vytvářet berličku pro jejich neschopnost tím, že některé jejich povinnosti převezmu na sebe. Pak by totiž bylo účelné zastavit jim výplaty a tyto peníze použít za základ sbírky, které má napravit výsledky jejich počínání.
Petr Lachnit
Červenec plný veder. Že jste si nevšimli?
Nebude-li pršet, nezmoknem. Třeba tak by se dala charakterizovat úroveň předpovědí počasí, které nám kouzelníci s křišťálovou koulí prezentovali těsně před nástupem léta.
Petr Lachnit
Digitální gramotnost seniorů zvyšuje kvalitu jejich života
Aktivní stárnutí předpokládá, že jsou v podstatě zachovány potřeby lidí středního věku, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií je nutnou podmínkou k pochopení života v měnícím se světě.
Petr Lachnit
Zelený fanatismus: není majetek, není uhlík
Největšími viníky klimatické krize jsou podle spolupředsedy německých Mladých Zelených Jakoba Blasla energetické společnosti RWE a Leag a průmyslový obr Thyssenkrupp, a proto by měly být převedeny do veřejného vlastnictví.
Petr Lachnit
Zvyšování poplatků. Rozhodli snad občané o jejich zavedení?
Stále častěji se objevují pokusy různých orgánů státní správy vytvořit nové poplatky, či zvyšovat poplatky stávající se zdůvodněním nezbytnosti sankcionovat některé negativní jevy.
Petr Lachnit
Novinka: ananas nově na váhu. Kolik bude stát kilo kedluben?
Možná to znáte i vy. Zdá se mi, že se stále častěji při nákupech ve velkých nadnárodních řetězcích objevují nešvary, které bychom mohli eufemisticky nazvat nedorozuměním.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Španělská zpěvačka během vystoupení odhalila prsa. Vzdala tím hold ženám
Španělská zpěvačka Paula Ribó Gonzálezová (35), která vystupuje pod jménem Rigoberta Bandini, na...
Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista
Vysíláme „Češi mají hlubokou nedůvěru k institucím, včetně těch náboženských. Díky tomu u nás kvete...
Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy
Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za...
Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny
Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 212
- Celková karma 13,07
- Průměrná čtenost 366x
1. místostarosta MČ Praha 5