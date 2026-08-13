Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Satira? Ne, dopravní politika.

Přechod přes magistrálu, cyklopruhy bez návazností a další dopravní experimenty. To, co by ještě nedávno působilo jako satira, se v Praze mění v realitu. A právě to je na celé věci nejznepokojivější.

Mnozí z nás si občas zažertují nad nějakým „utopickým“ nápadem. Ve smyslu: tohle se přece nikdy nemůže stát, vždyť je to naprostý nesmysl. Jenže v době, kdy absurdní a bizarní řešení stále častěji vítězí nad zdravým rozumem, se z vtipu stává realita. A člověk pak přemýšlí, jestli se má smát, nebo plakat.

Pěkným příkladem je projekt nové podoby magistrály před pražským hlavním nádražím. V souvislosti s rekonstrukcí stropu odbavovací haly vznikl návrh, který by ještě před pár lety působil jako povedená satira. Jednu z nejvytíženějších dopravních tepen v zemi měl přetnout přechod pro chodce se semafory, řidiči měli přijít o jízdní pruh a na jeho místě měly vzniknout cyklopruhy.

Nakonec zasáhl silniční správní úřad a nejproblematičtější části projektu omezil. Zúžení magistrály ani cyklopruhy se tak alespoň prozatím realizovat nebudou. Naděje však neumírá. Pirátský náměstek Jaromír Beránek totiž oznámil, že se připraví alespoň možnost jejich budoucího zřízení. Důvod? Chybějící návaznosti severním a jižním směrem.

Člověka napadá jednoduchá otázka. Pokud cyklopruhy nemají na co navazovat, proč je někdo vůbec navrhoval? Ale možná hledám logiku tam, kde jde především o ideologii. „A ideologie, jak známo, bývá vůči realitě mimořádně odolná“ konstatuje Petr Lachnit.

Problematickou situaci na magistrále zná každý, kdo někdy projížděl Prahou. Neobhajuji rozhodnutí, která vedla před desítkami let k jejímu vzniku. Jenže dokud není dokončen Pražský okruh, zůstává magistrála jednou z hlavních dopravních tepen města. A právě přes ni jsme chtěli vést nový přechod pro chodce, přestože několik metrů vedle už dnes funguje podchod.

Zaujala mě proto reakce jednoho čtenáře v internetové diskusi. Napsal: „Jako dlouholetý cyklista říkám, že je to idiotský nápad. Dokud není obchvat Prahy, část dopravy prostě nevyhnutelně jede přes centrum. Přechodem a ubráním pruhu se jen zpomalí a zahltí centrum. A k tomu cyklopruhu: proč? Kdo bude v tom provozu chtít jezdit na kole?“

Je to možná drsně řečeno, ale přinejmenším to vychází z každodenní zkušenosti lidí, kteří se po městě skutečně pohybují.

A tak nám chybí už jen poslední krok. Cyklopruhy na dálnicích. Nebo přímo v tunelovém komplexu Blanka. Nedávno jsme si z toho s přáteli dělali legraci.

Jenže právě to je na celé věci nejznepokojivější. V Praze už člověk nepozná, kde končí vtip a kde začíná dopravní politika.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 13.8.2026 8:53 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Další články autora

Petr Lachnit

Nejsou věrní názorům. Jen příležitostem.

Pamatujete hru „Král vysílá svoje vojsko“? Někteří ji zjevně nikdy nepřestali hrát. Jen místo dětského hřiště dnes přebíhají mezi politickými tábory – ne z přesvědčení, ale podle toho, kde se právě vyplatí stát.

6.8.2026 v 8:53 | Karma: 7,98 | Přečteno: 96x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Fotbal nám ukazuje, jací doopravdy jsme

Fotbalová tabulka je víc než přehled výsledků. Někdy připomíná zrcadlo společnosti, ve kterém najdeme ambice i pohodlnost, vítěze i poražené a naši zvláštní schopnost spokojit se s remízou.

30.7.2026 v 8:53 | Karma: 4,20 | Přečteno: 70x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Chaos jako dopravní strategie

Řidičům doporučili metro. O dva dny později ho uzavřeli. Kbelská ukazuje, že největší překážkou pražské dopravy nejsou výkopy ani kolony, ale selhávající koordinace města.

23.7.2026 v 8:53 | Karma: 11,85 | Přečteno: 134x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Vary: Když je koberec delší než film

Červený koberec, celebrity a drahá auta. Stačí to k tomu, aby byla země kulturní velmocí? A neměly by veřejné peníze více podporovat samotnou tvorbu než její okázalou prezentaci?

16.7.2026 v 8:53 | Karma: 23,51 | Přečteno: 271x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Nevěříme, ale slavíme. Hlavně že je volno

Svátek v Česku je hlavně volno. Náboženský smysl mizí, rituály nahrazuje chata a gril. Pokud zapomeneme, proč slavíme, zůstane jen prázdný zvyk — tradice bez obsahu, kterou drží už jen červené políčko v kalendáři.

9.7.2026 v 8:53 | Karma: 8,34 | Přečteno: 129x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Český Volklore slaví světový úspěch. Získal nominaci a míří do oscarového boje

V šestnáctiminutovém filmu hraje hlavní roli Monina Nevrlá (na snímku).
13. srpna 2026

Snímek Volklore jde do boje o hlavní cenu Akademie. Experimentální videoesej Viktorie Štěpánové,...

Co by bylo bez Mnichova 1938? Vojenská akce Cihelna zkusí o víkendu odpovědět

Vojensko-historická akce Cihelna je lákadlem především pro nadšence do vojenské...
13. srpna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Rekonstrukce opravdové bitvy? To platilo doposud. Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách na...

Metro Opatov se možná až na rok uzavře, v okolí se bude masivně stavět

Stanice metra Opatov
13. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Stanice metra Opatov se možná bude zavírat a zavřená může být až rok. Připustil to náměstek...

Posádkový dům armádě dávno neslouží, Žatec v objektu vybuduje byty či kino

Takto má po rekonstrukci vypadat část bývalého Posádkového domu armády v Žatci.
13. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Roky nevyužívaný Posádkový dům armády v Žatci se promění v moderní multifunkční objekt s kinem a...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lachnit

  • Počet článků 260
  • Celková karma 12,27
  • Průměrná čtenost 335x
"Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka."

1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×