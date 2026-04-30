Ruce pryč od ČT? Možná spíš ruce pryč od povinných poplatků
Jakýsi spolek na nově otevřený pražský Dvorecký most vyvěsil (samozřejmě bez pronájmu a tudíž protiprávně) transparent, na němž stálo: ruce pryč od České televize. A mnozí z nás, kteří tomuto několikamiliardovému bumbrlíčkovi musíme měsíc co měsíc odvádět desátky, zbystřili. Co je to za vzkaz? Není v něm něco hlubšího, intelektuálně významného? A pak jsem na tento jinotaj přišel. My, co jsme před dlouhými léty prostřednictvím dálkového ovladače už od Kavčích hor ruce pryč dali, to máme učinit i peněženkou. Vynikající doporučení, děkujeme.
Tento problém ale za nás snad vyřeší vláda, která zrušení takzvaných koncesionářských poplatků (jakési specifické daně) má nejen ve svém programu, ale i úmyslu. Tím se významně liší od té minulé, kdy slib byl jen slibem, a jeho porušení normou.
Česká televize či rozhlas zkrátka nechutná minimálně stovkám tisíc poplatníků. Je to stejné, jako kdybych musel povinně ze zákona chodit do hospody, kde je mizerná obsluha, špatně tam vaří a mají nedobré pivo.
Přímo komické jsou pak vyjádření opozičních předáků, že změnou financování veřejnoprávna ohrozíme demokracii. Pokud má České televize důvěru poloviny občanů, logicky ta druhá polovina v demokracii už asi nežije. Bez vysílání z Kavčích hor se zřejmě ztrácejí v dezinformacích a falešných zprávách.
Nechybí ani věčný argument o „ohrožení nezávislosti“ těchto médií. Primárně se domnívám, že jsou nezávislá především na pravidlech, tedy veřejnoprávních zákonech a kodexech. Preferují politiky nynější sněmovní opozice, včetně jejich „expertů“. To jsou fakta, která například na základě oficiálních údajů Českého rozhlasu zveřejnil jeho bývalý radní Tomáš Kňourek. Vyplynulo z nich, že do publicistických pořadů byli politici současné opozice dlouhodobě zváni přibližně třikrát více než jejich oponenti. A jede se v klidu dál.
Alfou a omegou kvality obsahu vysílání České televize a Českého rozhlasu ale není nezávislost, nýbrž nestrannost, vyváženost a objektivita. Nezávislost může být pouze předpokladem pro jejich dodržování.
O demokracii a nezávislost opozici samozřejmě nejde. Současný stav veřejnoprávní ekonomické neprůhlednosti a nakloněné roviny v jejich prospěch jim zkrátka vyhovuje. A to je podstata této hry.
Petr Lachnit
Svět mezi algoritmy, válkou a propagandou
V devadesátých letech nikdo na Západě netušil, jak změnit svět. Politici předali tolik své moci finančníkům a rostoucím manažerským byrokraciím, že se vlastně sami stali manažery a přestali být politiky.
Petr Lachnit
Jarní zlato v ohrožení: vyrazte pro něj, dokud je čas
Medvědí česnek je jarní bylina plná vitamínů a léčivých účinků. Jeho sezona vrcholí, proto vyrazte do přírody, než vykvete. Hodí se do kuchyně i pro posílení zdraví.
Petr Lachnit
Když revoluce ztratí směr: Zrození éry správců místo vizionářů
Mnohým se v 90. let minulého stolení zdálo o konci tradičního snu, že pomocí politiky by šlo vybudovat jinak uspořádaný svět. Jako by vznikal nový systém, který s politikou neměl nic společného.
Petr Lachnit
Dá se svět řídit bez politiky?
Byl to začátek neobyčejného experimentu, při kterém banky vzaly moc politikům a začaly New York City řídit samy. Město nemělo na výběr. Bankéři v roce 1975 městu vnutili „utahování opasků“.
Petr Lachnit
Červená, modrá, zelená, žlutá. Už jste vyrazili na výlet?
Při mém nedávném výletu k přehradě Lipno jsem si uvědomil ještě jeden fenomén – značení turistických tras. To vše vytváří celosvětový unikát, kterým se může pochlubit jen pár států planety.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Nová vlaková linka z Prahy do Bratislavy bude zastavovat i v Otrokovicích
Dopravce Leo Express začne od 30. dubna opět vypravovat vlaky mezi Zlínským krajem a Prahou....
Xindl X, Mašková, Marcell i Brixtn míří do pražské Grébovky. Akce je zdarma
První máj v pražských Havlíčkových sadech má letos být nejen o romantice, ale i o pořádné show. Po...
Hikvision zveřejnil zprávu ESG za rok 2025 a prosazuje udržitelnost prostřednictvím iniciativy „Technika pro dobro"
Na španělku zahrají Michal Horák i Mucha
Tradiční akce Každej chvilku na španělku, která se koná na nádvoří pardubického zámku ve čtvrtek...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger