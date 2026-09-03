Psí mimino jako první pomoc: zachránilo zlomené srdce!
Jsou lidé, kteří mají doma psy, a pak lidé, kteří mají doma želvy. Já patřím do té druhé skupiny. Želvy jsou tiché, pomalé a nikdy vám nepřipomenou, že jste zapomněli koupit granule. A přesto mě už léta přitahuje svět psů - jejich měkký krok, jejich oddaná přítomnost, jejich schopnost přinést člověku klid, který se nedá vyrobit ani vymyslet.
Když potřebuji poradit, jdu za Zuzanou Daušovou z Helppesu. Zuzka je člověk, který o psech ví tolik, že by se její vědomosti daly vydávat v několika svazcích. A přesto má trpělivost i s takovými psími teoretiky, jako jsem já - lidmi, kteří psa nikdy neměli, ale mají o nich spoustu představ, které jsou možná naivní, ale upřímné.
Jednou jsem se rozhodl být užitečný. Jedné kolegyni odešel po mnoha letech pes. Ten druh psího přítele, který se člověku zabydlí v duši tak pevně, že když odejde, zůstane po něm ticho, které se nedá jen tak zaplnit. A já jsem si řekl, že musím něco udělat. Helppes má štěňata, která se dávají do dočasné péče. A já jsem věřil, že jedno malé štěně dokáže na chvíli zacelit prasklinu v lidském srdci.
Zuzka situaci pochopila. Mně by štěně nesvěřila — a já to beru jako projev zdravého úsudku. Ale kolegyni ano. A tak jsem dostal boudu, granule, postroj, návod a jedno retrívří štěně. Připadal jsem si jako psí sociální pracovník, který veze malého tvora do pěstounské péče.
Na radnici jsem postavil štěně doprostřed místnosti sociálních služeb. Pracovnice se přišly podívat, chvíli mlčky stály, a pak se začaly nenápadně vytrácet. Zůstal jsem tam já a štěně, které udělalo loužičku. V návodu jsem kapitolu „loužičky“ nenašel, takže jsem improvizoval. Štěně se na mě podívalo tím zvláštním psím pohledem, který říká: „Neboj, člověče, nějak to zvládneme.“
Čas plynul. Místnost ztichla, jako by čekala, co se stane. Po dvou hodinách přišla kolegyně. Podívala se na mě, na psa, na boudu, na postroj — a v jejím pohledu se na okamžik mihlo něco, co připomínalo úsměv. Po další hodině nakoukla znovu, vzala štěně do náruče a beze slova odešla. A já věděl, že se to povedlo.
Dnes už ten malý retrívr trénuje v Helppesu a připravuje se pomáhat někomu, kdo to bude potřebovat. „Ale ještě předtím, než začal s výcvikem, dokázal něco, co se nedá naučit ani v nejlepších psích školách: zahojil šrám na duši člověka, který přišel o svého psího parťáka“ uzavřel Petr Lachnit.
A já? Já jsem si potvrdil, že i psí teoretik může být občas užitečný. Stačí mít dobrý úmysl, správné lidi kolem sebe - a štěně, které udělá loužičku ve správný čas.
Petr Lachnit
Zapomeňte na dechovku: Tahle generace má rock v DNA
Nejde o soucit, ale o respekt. Dnešní senioři jsou generací zkušeností, kultury a životní moudrosti. Pomoci jim zůstat součástí kulturního života znamená ocenit hodnoty, které nám po celý život předávali.
Petr Lachnit
Evropa ztratila hodnoty. Teď hledá aspoň alibi
Evropa si ráda vypráví, že stojí na pevných hodnotách, ale když je otevře jako rodinné stříbro, často najde jen prázdnou krabici od bot – a přesto se tváří, že uvnitř leží poklad.
Petr Lachnit
Satira? Ne, dopravní politika.
Přechod přes magistrálu, cyklopruhy bez návazností a další dopravní experimenty. To, co by ještě nedávno působilo jako satira, se v Praze mění v realitu. A právě to je na celé věci nejznepokojivější.
Petr Lachnit
Nejsou věrní názorům. Jen příležitostem.
Pamatujete hru „Král vysílá svoje vojsko“? Někteří ji zjevně nikdy nepřestali hrát. Jen místo dětského hřiště dnes přebíhají mezi politickými tábory – ne z přesvědčení, ale podle toho, kde se právě vyplatí stát.
Petr Lachnit
Fotbal nám ukazuje, jací doopravdy jsme
Fotbalová tabulka je víc než přehled výsledků. Někdy připomíná zrcadlo společnosti, ve kterém najdeme ambice i pohodlnost, vítěze i poražené a naši zvláštní schopnost spokojit se s remízou.
|Další články autora
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?
Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...
Při ranní nehodě u Kralovic se dnes zranili čtyři lidé včetně dvou dětí
Čtyři lidé, z toho dvě děti, utrpěli dnes ráno kolem 7:00 zranění při nehodě dvou osobních aut u...
„Byl bych prospěšný.“ Soud rozhoduje o propuštění doživotně odsouzeného vraha
Doživotně odsouzený trojnásobný vrah Jaroslav Hejna znovu žádá o podmínečné propuštění. O jeho...
Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka
Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o...
Zdravotnice při záchraně studenta na výcviku selhaly, potvrdil soud. Jedné trest zmírnil
Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 263
- Celková karma 13,66
- Průměrná čtenost 333x
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger