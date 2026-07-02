Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přechod není cyklostezka. V Libni to málem skončilo nehodou

Incident v Libni znovu ukázal, jak rychle může neznalost pravidel proměnit běžnou situaci v nebezpečí. Stačilo pár vteřin a cyklistova jistota v sedle málem skončila střetem místo respektem.

Srážka s neinformovaným blbcem vždy zabolí, i když nakonec nedojde k fyzickému střetu. V podstatě to platí ve všech sférách života, a stejně tomu bylo i před několika dny v Libni.

Se svým známým jsem jako spolujezdec autem vyjížděl z ulice U Meteoru na ulici Zenklovu. Klasická světelná křižovatka, kde po zeleném signálu řidič při odbočování vpravo dává přednost chodcům na přechodu. Ti v pořádku přešli, kamarád se pomalu rozjíždí. Jako pověstný blesk z čistého nebe se na přechod z chodníku přiřítí cyklista, řidič zprudka zabrzdí, centimetry nás dělí od srážky. A reakce? Cyklista začne sprostě nadávat s dovětkem, že má přeci zelenou. Slovní výměna názorů jen náhodou nekončí potyčkou. Žádná omluva, útok.

Opět máme na stole rčení, že neznalost zákona neomlouvá. Tak například loni Nejvyšší soud zrušil trest pro řidiče, který před dvěma lety v Ostravě smrtelně srazil cyklistu, přejíždějícího po přechodu pro chodce. Podle soudu totiž cyklisté, kteří přejíždí přes přechod pro chodce, nepožívají před řidiči žádnou speciální ochranu. „Pokud chce (cyklista) přejet po přechodu pro chodce, činí tak s nejvyšší opatrností a výlučně společně s chodci nebo pokud se v blízkosti žádné jiné vozidlo nenachází. Je si přitom vědom toho, že na takovém přechodu nepožívá žádných práv,“ konstatoval v rozhodnutí soud.

Podle něj cyklista navíc musí, chce-li přechod s kolem přejít, s dostatečným předstihem z kola sesednout, aby dal řidičům dostatek času zaznamenat jeho úmysl. Tvrdí, že soudy nižší instance postavení cyklisty, který na jízdním kole přejížděl vozovku po přechodu pro chodce, měly za srovnatelné s postavením chodce. A z toho pak vyvodily nesprávný úsudek ohledně povinností, které porušil obviněný.

Cyklista nesmí přejet přes klasický přechod pro chodce v sedle na kole, a to ani při zelené na semaforu. Přechod je určen výhradně pro chodce. Pokud tudy chcete projet, musíte z kola sesednout a vést ho. V tom případě pro vás platí pravidla pro chodce a řidiči vás pak musí respektovat.

Někteří milovníci kol si myslí, že jsou privilegovaná sekta, jejíž členové si v provozu mohou dovolit v podstatě cokoli a ostatní se musejí přizpůsobit. Motoristé i chodci, králem jsem já. Ani se příliš nedivím. „Z propagace cyklodopravy především Piráti v posledních letech vytvořili nedotknutelný fetiš. A ten evidentně leckomu velmi imponuje a stoupl do hlavy“ konstatuje Petr Lachnit.

Tento text není o nadávání, ale prevenci a respektu. Aby ostravských případů bylo i v Praze co nejméně. A dodávám, cyklista v sedle nepatří ani na chodník.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 2.7.2026 8:53 | karma článku: 9,34 | přečteno: 76x

Další články autora

Petr Lachnit

Když emoce předběhnou fakta

Debata o financování ČT a ČRo se mění v hlučný spor plný velkých slov o nezávislosti a demokracii. Přitom jde hlavně o peníze a návrat k rozpočtu, který ještě nedávno nikdo nepovažoval za ohrožení.

25.6.2026 v 8:53 | Karma: 13,71 | Přečteno: 104x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Strach prodává

Média i politici dnes prodávají strach jak výhodné balení. Naděje zmizela z regálů a veřejná debata připomíná nonstop výprodej katastrof.

18.6.2026 v 8:53 | Karma: 10,84 | Přečteno: 154x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Piráti znovu zkoušejí štěstí

Piráti mluví o chytré dopravě i dostupném bydlení, ale po letech vlády zůstává chaos na silnicích a žádné nové městské byty. Nová kandidátka tak nabízí jen další verzi slibů, které Prahu dosud neposunuly.

11.6.2026 v 8:53 | Karma: 18,36 | Přečteno: 204x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Když se velká slova lámou o malé příběhy

Po volbách přichází zvláštní ticho a s ním i slib pracovat pro všechny. Neznamená splnit každé přání, ale nezapomenout na lidi, jejichž hlas nebývá slyšet nahlas — a právě v tom má ten slib svou cenu.

4.6.2026 v 8:52 | Karma: 5,15 | Přečteno: 80x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Když je pověra silnější než učebnice

Má škola jen učit číst a počítat, nebo formovat hodnoty a kritické myšlení? Její úlohou je připravit děti na život ve společnosti, překonávat předsudky a nést odpovědnost za jejich osobnostní rozvoj.

28.5.2026 v 8:53 | Karma: 8,58 | Přečteno: 157x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  14:53

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko
vydáno 25. června 2026

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
29. června 2026  9:23

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...
25. června 2026  14:16,  aktualizováno  26. 6. 9:02

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...

Gynekologové kolínské nemocnice používají k léčbě sestupu pochvy šetrnější síťku

ilustrační snímek
2. července 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Gynekologové Oblastní nemocnice Kolín začali používat při operacích sestupu pochvy šetrnější typ...

vydáno 2. července 2026  9:35

Na Václavském náměstí v Praze probíhá stavba tramvajové trati od konce června 2024. Práce již velmi...

vydáno 2. července 2026  9:34

Na Václavském náměstí v Praze probíhá stavba tramvajové trati od konce června 2024.Práce již velmi ...

vydáno 2. července 2026  9:33

Letňanská radnice dbá na venkovní úpravu.A tak zkrášlila prostor před nedávno rekonstruovaným...

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Petr Lachnit

  • Počet článků 254
  • Celková karma 10,98
  • Průměrná čtenost 339x
"Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka."

1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.