Přechod není cyklostezka. V Libni to málem skončilo nehodou
Srážka s neinformovaným blbcem vždy zabolí, i když nakonec nedojde k fyzickému střetu. V podstatě to platí ve všech sférách života, a stejně tomu bylo i před několika dny v Libni.
Se svým známým jsem jako spolujezdec autem vyjížděl z ulice U Meteoru na ulici Zenklovu. Klasická světelná křižovatka, kde po zeleném signálu řidič při odbočování vpravo dává přednost chodcům na přechodu. Ti v pořádku přešli, kamarád se pomalu rozjíždí. Jako pověstný blesk z čistého nebe se na přechod z chodníku přiřítí cyklista, řidič zprudka zabrzdí, centimetry nás dělí od srážky. A reakce? Cyklista začne sprostě nadávat s dovětkem, že má přeci zelenou. Slovní výměna názorů jen náhodou nekončí potyčkou. Žádná omluva, útok.
Opět máme na stole rčení, že neznalost zákona neomlouvá. Tak například loni Nejvyšší soud zrušil trest pro řidiče, který před dvěma lety v Ostravě smrtelně srazil cyklistu, přejíždějícího po přechodu pro chodce. Podle soudu totiž cyklisté, kteří přejíždí přes přechod pro chodce, nepožívají před řidiči žádnou speciální ochranu. „Pokud chce (cyklista) přejet po přechodu pro chodce, činí tak s nejvyšší opatrností a výlučně společně s chodci nebo pokud se v blízkosti žádné jiné vozidlo nenachází. Je si přitom vědom toho, že na takovém přechodu nepožívá žádných práv,“ konstatoval v rozhodnutí soud.
Podle něj cyklista navíc musí, chce-li přechod s kolem přejít, s dostatečným předstihem z kola sesednout, aby dal řidičům dostatek času zaznamenat jeho úmysl. Tvrdí, že soudy nižší instance postavení cyklisty, který na jízdním kole přejížděl vozovku po přechodu pro chodce, měly za srovnatelné s postavením chodce. A z toho pak vyvodily nesprávný úsudek ohledně povinností, které porušil obviněný.
Cyklista nesmí přejet přes klasický přechod pro chodce v sedle na kole, a to ani při zelené na semaforu. Přechod je určen výhradně pro chodce. Pokud tudy chcete projet, musíte z kola sesednout a vést ho. V tom případě pro vás platí pravidla pro chodce a řidiči vás pak musí respektovat.
Někteří milovníci kol si myslí, že jsou privilegovaná sekta, jejíž členové si v provozu mohou dovolit v podstatě cokoli a ostatní se musejí přizpůsobit. Motoristé i chodci, králem jsem já. Ani se příliš nedivím. „Z propagace cyklodopravy především Piráti v posledních letech vytvořili nedotknutelný fetiš. A ten evidentně leckomu velmi imponuje a stoupl do hlavy“ konstatuje Petr Lachnit.
Tento text není o nadávání, ale prevenci a respektu. Aby ostravských případů bylo i v Praze co nejméně. A dodávám, cyklista v sedle nepatří ani na chodník.
Petr Lachnit
Když emoce předběhnou fakta
Debata o financování ČT a ČRo se mění v hlučný spor plný velkých slov o nezávislosti a demokracii. Přitom jde hlavně o peníze a návrat k rozpočtu, který ještě nedávno nikdo nepovažoval za ohrožení.
Petr Lachnit
Strach prodává
Média i politici dnes prodávají strach jak výhodné balení. Naděje zmizela z regálů a veřejná debata připomíná nonstop výprodej katastrof.
Petr Lachnit
Piráti znovu zkoušejí štěstí
Piráti mluví o chytré dopravě i dostupném bydlení, ale po letech vlády zůstává chaos na silnicích a žádné nové městské byty. Nová kandidátka tak nabízí jen další verzi slibů, které Prahu dosud neposunuly.
Petr Lachnit
Když se velká slova lámou o malé příběhy
Po volbách přichází zvláštní ticho a s ním i slib pracovat pro všechny. Neznamená splnit každé přání, ale nezapomenout na lidi, jejichž hlas nebývá slyšet nahlas — a právě v tom má ten slib svou cenu.
Petr Lachnit
Když je pověra silnější než učebnice
Má škola jen učit číst a počítat, nebo formovat hodnoty a kritické myšlení? Její úlohou je připravit děti na život ve společnosti, překonávat předsudky a nést odpovědnost za jejich osobnostní rozvoj.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech
Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
Gynekologové kolínské nemocnice používají k léčbě sestupu pochvy šetrnější síťku
Gynekologové Oblastní nemocnice Kolín začali používat při operacích sestupu pochvy šetrnější typ...
Na Václavském náměstí v Praze probíhá stavba tramvajové trati od konce června 2024. Práce již velmi...
Na Václavském náměstí v Praze probíhá stavba tramvajové trati od konce června 2024.Práce již velmi ...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 254
- Celková karma 10,98
- Průměrná čtenost 339x
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger