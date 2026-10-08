Praha v pasti pirátského chaosu
Neomalenost „suchozemských loupežníků“ jménem Piráti nezná hranic. Jejich hlavními tématy pro hlavní město totiž jsou výstavba bytů a lepší doprava. Asi se bláhově domnívají, že Pražané mají ohledně zbabrané digitalizace stavebního řízení za desítky miliard krátkou paměť a nezažívají každodenní dopravní peklo. Zřejmě se inspirovali slavným výrokem: Zatloukat, zatloukat, zatloukat…
Do ruky se mi nedávno dostaly pirátské předvolební noviny, kde kandidátka na primátorku Tereza Nislerová odpovídala Zdeňku Hřibovi. Na otázku, co má v plánu v oblasti dopravy, bez uzardění odpověděla: „Když vidím, co jste v dopravě udělali za osm let, musím smeknout.“ A doplnila výstavbu Dvoreckého mostu, Štvanické lávky, výstavbu nové trasy metra a opravu Barrandovského mostu.
Je fajn, že máme nový Dvorecký most, i když ho bohužel nesmějí využívat auta. Nicméně se jaksi zapomíná na most libeňský, kterému Piráti spolu s Prahou sobě uštědřili poslední ránu. Nejdříve se dlouho nedokázali rozhodnout, zda opravit či zbourat, nakonec šli cestou repliky. Vypsali výběrové řízení, začalo se stavět, ale vše nakonec zrušil antimonopolní úřad z důvodu protestu neúspěšného zájemce. „Takže už dva roky přes Libeňský most nejezdí tramvaje a nic se neděje“ konstatuje Petr Lachnit.
Pražana příliš nezajímá, zda má být most opraven či nahrazen replikou. Chce, aby mu sloužil jako důležitá dopravní spojka mezi Libní a Holešovicemi. Tato pirátská šaškárna způsobuje i prodražení stavby o stovky milionů korun, za což by se třeba mohly postavit tolik potřebné domovy pro seniory. Nesmekám.
Podobný příběh se odehrál i u výstavby trasy metra D, kde opět zasáhl antimonopolní úřad, a zprovoznění se tak odsunulo minimálně o tři roky. Rekonstrukce Barrandovského mostu se zase o 600 milionů korun dvojnásobně prodražila.
Zácpy, nesmyslné dopravní úpravy, nekoordinované opravy a uzavírky, všeobecný amatérismus. I proto je ideálním a jednoduchým řešením poslat Piráty do opozice. Tam je jejich místo, nic řídit neumějí. Svoji „genialitu“ projevují hlavně při rozdávání trafik v městských firmách pro své mnohdy neschopné členy, zadáváním milionových studií, analýz či vizí, které stejně končí v šuplíku a Pražan z nich nemá nic. Dokonalí dojiči liberální demokracie. Jsou téměř nepoužitelní při řešení praktických problémů města, naopak je svými činy způsobují.
Krejčí a komunistický aparátčík Vasil Biľak měl mít dle pověsti o své nešikovnosti na svém výučním listu poznámku „nepouštět na saka“. U Pirátů se analogie přímo nabízí. Takže nepouštět na byty, dopravu a vlastně vůbec k ničemu.
Petr Lachnit
Lesní nájezdy: Češi vyráží na úlovky
Po suchém létě se český národ houbařů konečně nadechl. Lesy ožily, košíky se plní a houbová euforie střídá otázku, kterou zná každý milovník lesa: Co s tou voňavou nadílkou po návratu domů?
Petr Lachnit
Podzimní drama: městské houby čeká konec
V Praze jsou večery, kdy se město zpomalí. Tramvaje znějí tišeji, světla lamp se rozplývají v jemném oparu a asfalt voní po dešti, i když nepršelo. A to je chvíle, kdy město vidíme z jiného úhlu.
Petr Lachnit
Když se škrtá, ukáže se pravda: plýtvání na Kavčích horách
Česká televize hlásí úsporu 350 milionů, aniž by to prý ovlivnilo veřejnou službu. Pokud je to pravda, ukazuje to jediné: roky se utrácelo zbytečně, pohodlně a bez skutečné kontroly.
Petr Lachnit
Neústupnost jako póza: proč na ni doplácíme všichni
Když se politika změní v soutěž neústupnosti, přestává fungovat. Demokracie nestojí na přetlačování, ale na schopnosti hledat společnou cestu. Kompromis není slabost, ale podmínka vládnutí.
Petr Lachnit
Psí mimino jako první pomoc: zachránilo zlomené srdce!
Malé retrívří štěně dokázalo zacelit prasklinu v duši člověka, který přišel o svého psího parťáka. A já jsem zjistil, že i psí teoretik může být užitečný, když má správné lidi — a štěně ve správný čas.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu
Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se...
Pár prodával houby na parkovišti. Strážníci rázně zasáhli a vysvětlují proč
Chomutovští strážníci zasáhli proti nelegálnímu prodeji hub. Na parkovišti obchodní zóny přistihli...
VOLBY 2026 v Praze 5: Herold obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a do Senátu a jak volit?
Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 5 i obsazení křesla starosty na...
Ústecký kraj rozdělí obcím peníze na projekty úprav budov kvůli úspoře energií
Ústecký kraj získá 150 milionů korun, které rozdělí na přípravu projektů obcím. Záměry se mají...
Seznam dárců před volbami do Senátu neoznámilo úřadu včas 20 subjektů
Seznam svých dárců a podporovatelů kampaně neoznámilo před volbami do Senátu dohledovému úřadu v...
Prodej pozemku pro bydlení, 2066 m2, Horní Lhota
Horní Lhota, okres Zlín
2 656 876 Kč
- Počet článků 268
- Celková karma 11,61
- Průměrná čtenost 330x
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger