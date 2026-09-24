Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Podzimní drama: městské houby čeká konec

Petr Lachnit
V Praze jsou večery, kdy se město zpomalí. Tramvaje znějí tišeji, světla lamp se rozplývají v jemném oparu a asfalt voní po dešti, i když nepršelo. A to je chvíle, kdy město vidíme z jiného úhlu.

V Praze jsou večery, kdy se město zpomalí. Tramvaje znějí tišeji, světla lamp se rozplývají v jemném oparu a asfalt voní po dešti, i když nepršelo. V těch chvílích si člověk všimne věcí, které by jinak přehlédl — třeba zvláštních městských hub, které se už několik let objevují tam, kde by je nikdo nečekal.

Hřib arogantní, hřib škodlivý a hřib chamtivý vyrůstají z prasklin chodníků jako drobné připomínky toho, že město má své vlastní nálady. Objevují se na mostech, kde se tváří, že tam patří, a v metru se mísí s davem tak nenápadně, až to působí téměř poeticky - kdyby jejich přítomnost nebyla tak palčivá.

Za osm let se rozšířily všude. A člověk má někdy pocit, že nerostou jen z půdy, ale i z drobných zklamání, která se v Praze občas usadí. Z nevyřčených vět, z odložených plánů, z tichých povzdechů, které se ztratí mezi domy. Jsou vytrvalé. Rostou v zimě i v létě, jako by jim na čase nezáleželo.

Přesto se šeptá, že tento podzim by jejich růst mohl zpomalit. A že koncem roku 2026 by mohly zmizet úplně. Ta představa je zvláštně něžná: město, které se najednou nadechne o něco lehčeji, jako když po dlouhé době zjistíte, že něco těžkého, co jste nosili v kapse, tam už není.

„A tak jedno tiché doporučení na závěr: nesbírat“ konstatuje Petr Lachnit. Nechat být. A až přijde čas, vybrat si jiné druhy - takové, které prospívají, ne pálí. V Praze se pořád najdou. Jen je potřeba dívat se pozorněji, možná trochu smutně, ale s nadějí, která se neztrácí.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 24.9.2026 8:53 | karma článku: 0 | přečteno: 1x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Petr Lachnit

Když se škrtá, ukáže se pravda: plýtvání na Kavčích horách

Česká televize hlásí úsporu 350 milionů, aniž by to prý ovlivnilo veřejnou službu. Pokud je to pravda, ukazuje to jediné: roky se utrácelo zbytečně, pohodlně a bez skutečné kontroly.

17.9.2026 v 8:52 | Karma: 21,11 | Přečteno: 289x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Neústupnost jako póza: proč na ni doplácíme všichni

Když se politika změní v soutěž neústupnosti, přestává fungovat. Demokracie nestojí na přetlačování, ale na schopnosti hledat společnou cestu. Kompromis není slabost, ale podmínka vládnutí.

10.9.2026 v 8:53 | Karma: 7,27 | Přečteno: 96x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Psí mimino jako první pomoc: zachránilo zlomené srdce!

Malé retrívří štěně dokázalo zacelit prasklinu v duši člověka, který přišel o svého psího parťáka. A já jsem zjistil, že i psí teoretik může být užitečný, když má správné lidi — a štěně ve správný čas.

3.9.2026 v 8:53 | Karma: 8,81 | Přečteno: 111x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Zapomeňte na dechovku: Tahle generace má rock v DNA

Nejde o soucit, ale o respekt. Dnešní senioři jsou generací zkušeností, kultury a životní moudrosti. Pomoci jim zůstat součástí kulturního života znamená ocenit hodnoty, které nám po celý život předávali.

27.8.2026 v 8:53 | Karma: 10,22 | Přečteno: 156x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Evropa ztratila hodnoty. Teď hledá aspoň alibi

Evropa si ráda vypráví, že stojí na pevných hodnotách, ale když je otevře jako rodinné stříbro, často najde jen prázdnou krabici od bot – a přesto se tváří, že uvnitř leží poklad.

20.8.2026 v 8:53 | Karma: 15,47 | Přečteno: 197x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)
21. září 2026

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Rekonstrukce Průmyslového paláce (2022)
22. září 2026  9:10

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...
20. září 2026  19:41

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.
21. září 2026  15:15

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...
16. září 2026,  aktualizováno  17. 9. 9:01

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...

Škoda Peaq na první jízdě: Obří SUV, které chce konkurovat prémiovým elektromobilům

Největší Škoda všech dob nabízí až sedm míst, obří kufr a na dlouhé cestě...
24. září 2026

Největší Škoda všech dob nabízí až sedm míst, obří kufr a na dlouhé cestě překvapivý komfort....

Ostrava kvůli heřmanické haldě mění územní plán, umožní vyvlastnit pozemky

Spor o způsob, jakým má být sanována heřmanická halda, pokračuje.
24. září 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Zastupitelé Ostravy schválili změnu územního plánu, která státu otevírá cestu k vyvlastnění pozemků...

Dezinformátor Čermák žádá o podmíněné propuštění, ve vězení je za podporu terorismu

Tomáš Čermák u Krajského soudu v Plzni (27. března 2023)
24. září 2026  8:42

Tomáš Čermák, který si odpykává 5,5 roku vězení v rýnovické věznici za podporu a propagaci...

Pozor na rychlost. Přibývá úsekového měření, ve Ždírci radary pohlídají i třicítku

V Jihlavě jsou již kamery s radary nainstalované. Osazena jimi je výpadovka na...
24. září 2026  8:42

Na dalších dvou místech v Kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lachnit

  • Počet článků 266
  • Celková karma 13,20
  • Průměrná čtenost 331x
"Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka."

1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde