Piráti znovu zkoušejí štěstí
Jednou z definic šílenství je dělat to stejné znovu a znovu a očekávat jiný výsledek. Tento citát Alberta Einsteina se mi okamžitě připomněl poté, co Piráti představili svoji kandidátku na pražskou primátorku Terezu Nislerovou. A ta ihned začala občany oblažovat svými vizemi, které by metropoli měly proměnit ve vysněný ráj.
Dověděli jsme se například, že dopravní problémy nesouvisí s posledními osmi lety vlády Pirátů v hlavním městě. Absurditu tohoto tvrzení asi nemá cenu komentovat. O naprosto chaotických uzavírkách, snižování kapacit ulic ubíráním jízdních pruhů nebo zpožďování výstavby důležitých dopravních staveb tak podle Nislerové asi rozhoduje prodavačka v magistrátním bufetu. K čemu potom máme skvěle placeného radního pro dopravu, když se ho ta samá doprava netýká? Odpověď nechám na milém čtenáři.
Plánuje se také zaměřit na rychlejší a levnější rekonstrukce silnic, jejich lepší koordinaci nebo chytré řízení dopravy. Zároveň chce zajistit bezpečnost chodců, zklidňovat dopravu a rozvíjet cyklistickou infrastrukturu. S „chytrým“ řízením dopravy mají Pražané už několik let každodenní zkušenosti. Zklidňování nemá cenu řešit, v zácpách je ho přehršel. Možná by to chtělo zaměřit se na plynulou průjezdnost, což by prospělo i vyšší čistotě ovzduší, o kterou nejen Pirátům tolik jde. Dopravní armageddon tak má rovněž vyřešit i její nápad zvýšit cenu parkovného pro druhé auto na jednu domácnost minimálně na trojnásobek. Bingo!
Nicméně dominantním tématem předvolební kampaně Pirátů je řešení bytové krize. Už před loňskými sněmovními volbami jsem se po několikamiliardovém skandálu ministra Ivana Bartoše se stavebním řízením podivoval té drzosti, že právě tato oblast patřila mezi jejich hlavní sliby.
A jaké jsou ty zázračné recepty? Redaktorka portálu Seznam Zprávy se Nislerové zeptala, jak budou stavět desetitisíce městských bytů, když se za několikaleté vlády Pirátů nad městem nepostavil jediný. „Není to tak, že by se nic v té oblasti neudělalo. Před pěti lety vznikla Pražská developerská společnost. A bohužel v Česku ty projekty trvají sedm až deset let naprojektovat. My jsme v délce stavebního řízení asi stopadesátá země světa,“ odpověděla. Když to shrnu, tak bydlení v metropoli má zachránit jakási městská firma, ale naráží na problém délky stavebního řízení, které Piráti naprosto rozložili.
Dalším všelékem v rámci „akčního plánu“ (komunisté měli akční programy) má být například městská bytová výstavba, vytvoření zón se zrychlenou výstavbou bydlení, ukončení spekulací s byty a regulace platforem typu Airbnb nebo posílení financí městským částem na výstavbu a rekonstrukci bytů. Adeptka na primátorku zatím nehodlá více danit prázdné byty, ale plánuje zvýšit daň z nemovitosti na prázdné domy. Kdo a jak bude hodnotit, co je „prázdné“, neprozradila. Systém Airbnb nechce zakázat, ale nastavit pravidla, zregulovat je tak, jako to je v ostatních vyspělých západních evropských městech. „Například jeden z těch parametrů, který mají na Západě, je počet dní, kdy vy ten byt můžete využívat na Airbnb,“ sdělila. Jak se zvýší dostupnost bydlení tím, že je vlastníci budou moci pronajímat třeba jen čtyři dny v týdnu, netuším. „Systém, kdy část týdne v nich bydlí turisté, a zbývající dny mladá rodina s dětmi, asi fungovat nebude“ konstatuje Petr Lachnit.
Pirátská mentalita se zkrátka nemění. Jejich mottem je jít po majetku lidí, regulovat, danit, komplikovat to, co funguje. Podporují koloběžky, nesnášejí auta. Ubírají pruhy z ulic, staví předražené mosty jen pro pěší a MHD. Myslete na to v říjnu u volebních uren. A pamatujte si: Piráti nikdy za nic nemohou.
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1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger