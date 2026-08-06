Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejsou věrní názorům. Jen příležitostem.

Pamatujete hru „Král vysílá svoje vojsko“? Někteří ji zjevně nikdy nepřestali hrát. Jen místo dětského hřiště dnes přebíhají mezi politickými tábory – ne z přesvědčení, ale podle toho, kde se právě vyplatí stát.

Každý z nás byl kdysi dítětem. Někteří z nás si to dokonce pamatují. A pak tu byla hra, která nás učila strategii, odvahu a schopnost tvářit se, že víme, co děláme: „Král vysílá svoje vojsko.“ Dvě řady dětí, pevně sevřené ruce, napětí ve vzduchu — a pak jméno. Vyvolený se rozběhl, prorazil řetěz, nebo skončil jako zajatec. A protože jsme byli malí, brali jsme to jako zábavu. Přeběhnout na druhou stranu? Proč ne. Tam se taky smáli.

Dospělost měla tyhle hry ukončit. Měla. Jenže některým hráčům se zalíbily natolik, že si je vzali s sebou do života. A zjistili, že přebíhání z jedné strany na druhou je vlastně docela praktické. Člověk si jen vybere řadu, která se zrovna tváří pevněji, a hned má pocit, že tam patří.

„Názory? Ty se přece mohou vyvíjet. A když se vyvíjejí příliš často, dá se to vysvětlit jako mimořádná flexibilita. Nebo jako mimořádná potřeba být vždy tam, kde se právě drží za ruce nejpevněji“ konstatuje Petr Lachnit.

A tak tu máme dospělé, kteří mění strany s lehkostí, jakou by jim záviděl i vítr na Petříně. Ráno pevná součást jednoho řetězu, večer už s úsměvem v jiném. A člověk by skoro uvěřil, že jde o hluboké přesvědčení - kdyby se to přesvědčení neobjevovalo tak pravidelně a tak přesně tam, kde je zrovna největší šance na „zajímavou spolupráci“.

Dětské hry měly skončit s dětstvím. Ale některé se jen přejmenovaly. Místo krále tu máme předsedu, místo zajatců členy, místo řetězu koalici. Princip zůstal stejný: být tam, kde se právě drží za ruce.

A tak si říkám — možná je to vlastně hezké. Dětství v nás žije dál. Jen je zvláštní, že právě tahle hra přežila nejlépe. A že v ní už dávno nejde o radost z běhu, ale o to, kdo se dokáže přidat k řetězu dřív, než se přeskupí. A kdo se při tom tváří dostatečně přesvědčivě, aby si nikdo nevšiml, že neběží z odvahy — ale z kalkulu.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 6.8.2026 8:53 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Petr Lachnit

Fotbal nám ukazuje, jací doopravdy jsme

Fotbalová tabulka je víc než přehled výsledků. Někdy připomíná zrcadlo společnosti, ve kterém najdeme ambice i pohodlnost, vítěze i poražené a naši zvláštní schopnost spokojit se s remízou.

30.7.2026 v 8:53 | Karma: 4,20 | Přečteno: 70x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Chaos jako dopravní strategie

Řidičům doporučili metro. O dva dny později ho uzavřeli. Kbelská ukazuje, že největší překážkou pražské dopravy nejsou výkopy ani kolony, ale selhávající koordinace města.

23.7.2026 v 8:53 | Karma: 11,85 | Přečteno: 133x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Vary: Když je koberec delší než film

Červený koberec, celebrity a drahá auta. Stačí to k tomu, aby byla země kulturní velmocí? A neměly by veřejné peníze více podporovat samotnou tvorbu než její okázalou prezentaci?

16.7.2026 v 8:53 | Karma: 23,51 | Přečteno: 270x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Nevěříme, ale slavíme. Hlavně že je volno

Svátek v Česku je hlavně volno. Náboženský smysl mizí, rituály nahrazuje chata a gril. Pokud zapomeneme, proč slavíme, zůstane jen prázdný zvyk — tradice bez obsahu, kterou drží už jen červené políčko v kalendáři.

9.7.2026 v 8:53 | Karma: 8,34 | Přečteno: 129x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Přechod není cyklostezka. V Libni to málem skončilo nehodou

Incident v Libni znovu ukázal, jak rychle může neznalost pravidel proměnit běžnou situaci v nebezpečí. Stačilo pár vteřin a cyklistova jistota v sedle málem skončila střetem místo respektem.

2.7.2026 v 8:53 | Karma: 23,07 | Přečteno: 312x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
3. srpna 2026  14:13

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
5. srpna 2026  13:38

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

VIDEO: Vandal rozkopl vitrínu na zastávce. Rozčílil ho slogan dobročinného plakátu

Vandal rozkopal v Plzni zastávku, rozčílil ho slogan na plakátu
6. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Měl vztek sám na sebe i na slogan na plakátu visícího na tramvajové zastávce v Plzni, a tak...

Dva elektromotory, 300 koní a pohon 4x4. Čím dalším nový Outlander PHEV překvapuje?

Dva elektromotory, jeden na každé nápravě, přes 300 koní a provoz do města i na...
6. srpna 2026

Mitsubishi Outlander PHEV spojuje elektrický pohon, benzinový motor a chytrou čtyřkolku bez...

Komerční banka získala prestižní ocenění Celent Model Bank

6. srpna 2026

V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo záchranáři vyzvedli z hloubky 186 metrů

V Hranické propasti utonul ve středu 5. srpna 2026 jeskynní potápěč.
6. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  9:42

V Hranické propasti na Přerovsku ve středu při průzkumném ponoru utonul potápěč. O jeho úmrtí...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lachnit

  • Počet článků 259
  • Celková karma 12,88
  • Průměrná čtenost 335x
"Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka."

1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.