„Nejsme jako my.“ Oblíbený trik Piráti ještě zdokonalili
To ale platí i pro další oblasti našich životů. Dostal se mi nedávno do ruky oficiální pirátský profil vrchního piráta Zdeňka Hřiba, který se před lety údajně pustil do politiky, i když věděl, že to bude tvrdá práce. Jak souvisí význam slova pirát s prací, nechápu. „Šel jsem do toho, protože mi záleží na tom, kde a jak žijeme,“ prohlašuje Hřib hrdě. Neskromně tvrdí, že v Praze zvládl krize, rozhýbal výstavbu a narovnal zahraniční vztahy. A k tomu slouží obyvatelům Prahy od roku 2018, například staví metro, tramvajové tratě a mosty.
No tak pro připomenutí. Metro se staví tak, že antimonopolní úřad před několika měsíci kvůli pochybení Dopravního podniku definitivně zrušil dodavatele druhé části trasy D. Tím se podle některých odborníků nezačne budovat dříve než za několik let a rozvoj metropole se na dlouhé roky zastavil. U mostů je to podobné. Například u toho Libeňského se jeho stavba zastavila také kvůli šlendriánu s výběrovým řízením, vznik důležité spojky mezi Holešovicemi a Libní stojí, tramvaje nejezdí, městu hrozí pokuta. Občané čekají na řešení už deset let, což i z důvodu Fialovy inflace způsobuje citelné prodražení investice. Každodenní dopravní zácpy už netřeba komentovat.
Kde se ale staví bezproblémově, tak to je pražská čtvrť Kyje, kde pan náměstek primátora buduje svoji obří haciendu za desítky milionů korun. Bohužel se tím řeší pouze jeho problémy s bydlením.
Po tom všem nám Piráti na celostátní úrovni bezskrupulózně slibují funkční moderní stát, dostupné bydlení, konec korupce a více peněz pro rodiny. „Nezmizeli jsme. A ani se na to nechystáme. Jsme Piráti. Pojďte s námi nakopnout změnu,“ hlásají.
Můžeme jen doufat, že voliči neskočí na oblíbenou taktiku podle hesla „nejsme jako my“. Vždyť to byli právě Piráti, kteří za tři roky spoludevastovali tuto zemi, a my jim to musíme stále připomínat.
Petr Lachnit
Super den asistenčních psů Helppes v Motole se vydařil
Jak dostat na motolský „cvičák“ hodně fanoušků? Na to mají ve společnosti Helppes recept. Na jednu stage postavte Michala Davida a Magdu Malou. A co se rozpoutá pod pódiem? Kdo nezažil, o moc přišel!
Byty jsou naše moře. Další kořist suchozemských loupežníků
Piráti hlásají, že zařídí 200 tisíc nových bytů. Absurdita, kdy politický subjekt oslovuje potenciální voliče svým flagrantním stavebním selháním, které českou společnost stálo miliardy korun.
Určuje premiér inflaci? Jen jak se to hodí
Kladu si otázku, jak mohl premiér zkrotit inflaci, když ji nikterak neurčuje? Když se za rok zdražilo o 20 procent, tak „to vláda nic“ a když rostou ceny „jen“ o dvě procenta, tak „to jsme hrdinové“?
Kulatý stůl není souboj
Kulatý stůl má být společná cesta. Cesta hledání optimálního řešení. K té má nápomoci i moderátor. Moderátor nemá právo na vlastní názor. Diskusi pouze mírní, moderuje. Proto se tak nazývá.
Teď jde o Česko, hlásají
Také jste si toho všimli? Premiér Petr Fiala se po skoro čtyřech letech probral a začal myslet na nás. Vždyť najednou „teď jde o Česko“. O co a o koho šlo předtím, si každý může libovolně doplnit.
