„Nejsme jako my.“ Oblíbený trik Piráti ještě zdokonalili

Nedávno jsem si povzdechl nad tím, jak si hodlají Piráti poradit s bytovou krizí. Slibují, že postaví stovky tisíc domovů i pro ty, kterým svým vládním neumětelstvím problémy způsobili a prohloubili.

To ale platí i pro další oblasti našich životů. Dostal se mi nedávno do ruky oficiální pirátský profil vrchního piráta Zdeňka Hřiba, který se před lety údajně pustil do politiky, i když věděl, že to bude tvrdá práce. Jak souvisí význam slova pirát s prací, nechápu. „Šel jsem do toho, protože mi záleží na tom, kde a jak žijeme,“ prohlašuje Hřib hrdě. Neskromně tvrdí, že v Praze zvládl krize, rozhýbal výstavbu a narovnal zahraniční vztahy. A k tomu slouží obyvatelům Prahy od roku 2018, například staví metro, tramvajové tratě a mosty.

No tak pro připomenutí. Metro se staví tak, že antimonopolní úřad před několika měsíci kvůli pochybení Dopravního podniku definitivně zrušil dodavatele druhé části trasy D. Tím se podle některých odborníků nezačne budovat dříve než za několik let a rozvoj metropole se na dlouhé roky zastavil. U mostů je to podobné. Například u toho Libeňského se jeho stavba zastavila také kvůli šlendriánu s výběrovým řízením, vznik důležité spojky mezi Holešovicemi a Libní stojí, tramvaje nejezdí, městu hrozí pokuta. Občané čekají na řešení už deset let, což i z důvodu Fialovy inflace způsobuje citelné prodražení investice. Každodenní dopravní zácpy už netřeba komentovat.

Kde se ale staví bezproblémově, tak to je pražská čtvrť Kyje, kde pan náměstek primátora buduje svoji obří haciendu za desítky milionů korun. Bohužel se tím řeší pouze jeho problémy s bydlením.

Po tom všem nám Piráti na celostátní úrovni bezskrupulózně slibují funkční moderní stát, dostupné bydlení, konec korupce a více peněz pro rodiny. „Nezmizeli jsme. A ani se na to nechystáme. Jsme Piráti. Pojďte s námi nakopnout změnu,“ hlásají.

Můžeme jen doufat, že voliči neskočí na oblíbenou taktiku podle hesla „nejsme jako my“. Vždyť to byli právě Piráti, kteří za tři roky spoludevastovali tuto zemi, a my jim to musíme stále připomínat.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 25.9.2025 8:53 | karma článku: 9,51 | přečteno: 87x

Další články autora

Petr Lachnit

Super den asistenčních psů Helppes v Motole se vydařil

Jak dostat na motolský „cvičák“ hodně fanoušků? Na to mají ve společnosti Helppes recept. Na jednu stage postavte Michala Davida a Magdu Malou. A co se rozpoutá pod pódiem? Kdo nezažil, o moc přišel!

20.9.2025 v 8:56 | Karma: 6,52 | Přečteno: 70x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Byty jsou naše moře. Další kořist suchozemských loupežníků

Piráti hlásají, že zařídí 200 tisíc nových bytů. Absurdita, kdy politický subjekt oslovuje potenciální voliče svým flagrantním stavebním selháním, které českou společnost stálo miliardy korun.

18.9.2025 v 8:56 | Karma: 16,43 | Přečteno: 203x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Určuje premiér inflaci? Jen jak se to hodí

Kladu si otázku, jak mohl premiér zkrotit inflaci, když ji nikterak neurčuje? Když se za rok zdražilo o 20 procent, tak „to vláda nic“ a když rostou ceny „jen“ o dvě procenta, tak „to jsme hrdinové“?

11.9.2025 v 8:53 | Karma: 22,19 | Přečteno: 274x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Kulatý stůl není souboj

Kulatý stůl má být společná cesta. Cesta hledání optimálního řešení. K té má nápomoci i moderátor. Moderátor nemá právo na vlastní názor. Diskusi pouze mírní, moderuje. Proto se tak nazývá.

4.9.2025 v 8:55 | Karma: 8,39 | Přečteno: 107x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Teď jde o Česko, hlásají

Také jste si toho všimli? Premiér Petr Fiala se po skoro čtyřech letech probral a začal myslet na nás. Vždyť najednou „teď jde o Česko“. O co a o koho šlo předtím, si každý může libovolně doplnit.

28.8.2025 v 8:56 | Karma: 28,99 | Přečteno: 445x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

19. září 2025  17:06

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...

Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

25. září 2025  7:37,  aktualizováno  10:39

Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům...

Peníze pro „Slepičáka“? Hlubuček u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr

25. září 2025,  aktualizováno  10:33

Ve čtvrtek opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z...

Voličský průkaz 2025: poslední dva dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout

25. září 2025  10:17

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...

Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD

25. září 2025  10:14

Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lachnit

  • Počet článků 217
  • Celková karma 14,36
  • Průměrná čtenost 363x
Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka.

1. místostarosta MČ Praha 5

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.