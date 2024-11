Ne každej je hned pirát, co se stane předsedou

Politické kolbiště se postupem času stává až absurdním prostorem roztodivných nápadů, jak upoutat pozornost voličů.

Reálný obsah znamenající snahu řešit každodenní problémy lidí se zcela vytrácí, nahrazuje ho (nikoli doplňuje) marketingová strategie jakkoli zaujmout, případně poplivat či ztrapnit oponenta. Ani mě proto nepřekvapilo, že dalším politickým beranidlem dneška se stal… tři, dva, jedna: orgasmus.

Za průkopníka této nové mediální strategie lze bez debat považovat pirátského náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba. Ačkoli do jeho gesce patří městská doprava, rázně vkročil na pole takzvaných veřejnoprávních médií, konkrétně pak Českého rozhlasu. Spoře poslouchaná stanice pro mladé pod názvem Radio Wave natočila seriálový podcast „Slast“ jakési Lindy Bartošové, jehož obsahem je intimní život mladých žen. V mediálním éteru se následně strhla přestřelka nejen o to, zda takový pořad do Českého rozhlasu vůbec patří, ale hlavně jestli ho má rozhlas za peníze nebohých koncesionářů propagovat.

Progresivní pražský dopravní guru Hřib neváhal osočit kritiky pořadu z údajné závisti, protože podle jeho názoru „o jejich orgasmu nikdo podobný podcast natočit nechce“. Když už se náměstek do tohoto oboru pustil, měl bych pro něj dvě doporučení.

Za prvé. Jako „mediální expert“ by mohl pomoci zákonodárcům z bryndy, a tou je tvorba definice obsahu veřejnoprávních médií. Nikdo dnes a dlouhá léta vlastně netuší, co by Česká televize a Český rozhlas za miliardy korun povinně vytažených z peněženek občanů měly vysílat. Najít odpověď na otázku, co od médií veřejné služby skutečně chceme, když už jim možná od příštího roku máme platit víc. Jsou ve veřejném zájmu pořady o orgasmech, masturbaci či pokleslá zábava jednoznačně patřící do komerční sféry? Nebo skutečně objektivní, nestranné a vyvážené zpravodajství a publicistika? Pane náměstku, bez vás to nedáme.

Za druhé. Pražská doprava skvěle funguje, město je plynule průjezdné, Barrandovský most opraven v termínu a za původní výši nákladů, policie nepodniká razie v Dopravním podniku, výstavba trasy metra D je křišťálově čistá a jde podle plánu. Nedivím se, že vám pak zbývá čas na disputace o tak zapeklitém tématu, jakým orgasmus nepochybně je. Nejen já, ale i tisíce mých spoluobčanů ho prožívají každým dnem. Bohužel jde o vámi způsobovaný orgasmus vzteku nejen řidičů při nekonečných kolonách a pražských dopravních zácpách, a ty zmíněnou slast rozhodně nezpůsobují. Pane náměstku, začněte za svůj stotisícový plat konečně pracovat.