Mastí si hostinští kapsy?
Podle společnosti Edenred se průměrná cena poledního menu v Česku v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun, v Praze je ještě vyšší. Průměrná mzda se od roku 2014 zvýšila zhruba o 82 procent, cena obědů vzrostla o 130 procent.
Podíl lidí, kteří chodí na oběd do restaurace v okolí pracoviště, klesl z 33 procent v roce 2024 na 26 procent v roce 2025. Naopak výrazně přibylo těch, kteří si nosí jídlo z domova – jejich podíl vzrostl ze 46 na více než 57 procent.
Asi každý z nás občas do restaurace zavítá, takže téma cen se postupně stalo častým předmětem nejen hospodských debat. Kdo za to může? Mastí si hostinští kapsy? Stěžují si oprávněně, že jejich byznys strádá především kvůli citelnému růstu nákladů?
Objektivně si musíme přiznat, že majitele gastronomických provozů (i firmy v jiných podobných oborech) v posledních šesti letech zasáhly dvě katastrofy skutečně tvrdě. Tou první byla covidová opatření, druhou pak bezprecedentní Fialova drahota. To je prostý fakt, se kterým se hospodští museli poprat. Nicméně každé podnikání přináší i rizika, se kterými si poradí jen ti nejlepší. I mediální pláč nad tím, že „k nám lidi už tolik nechodí“, jaksi nepomůže.
Těžká doba přináší výzvy. Před několika dny jsem se bavil s kamarádem, který už více než pět let provozuje hospůdku v Chrudimi. Samozřejmě přiznal, že i on musel jít s cenami nahoru, nicméně celostátní statistika ho překvapila. „Odhaduji, že jsme zdražili tak o třetinu,“ sdělil. Vysvětlil mi, že je nutné rozdělit marži u čepovaného piva a jídla. „U tekutého zlata více méně vždy platilo, že hospodský chce mít na půllitru zhruba sto procent. Takže když vám třeba Prazdroj zdraží plzeňské na tři tisíce korun za velký sud (sto piv), tak na čepu bude stát zhruba 60 korun,“ upozornil s tím, že „tady toho moc nevymyslíte“.
U jídla je to jinak. „Zákazníky musíte stále více lákat a bavit přitažlivým gastronomickým konceptem, velmi přátelským usměvavým postojem či neotřelým prostředím. Takže v podstatě každý víkend nabídneme určitý produkt, který konkurence nemá, nebo pořádáme akce typu zabijačkové hody. Vše poctivá domácká výroba, což host ocení a pravidelně se vrací. Je potřeba neustále přemýšlet a pořádně makat. Kdo nabízí stále to samé v průměrné či nižší kvalitě, v ušmudlaném prostředí, a ještě za nehorázné ceny, má šancí stále méně. Zkrátka host vládne stále víc, a to mě baví,“ podotkl s tím, že třeba velkorysou porci zabijačkového guláše si můžete dát za 119 korun, pořádné opečené jelítko s bohatou oblohou vás přijde na 89 korun.
Když jsem se ho po těchto slovech zeptal, jak to má s EET, vlastně mě už příliš nepřekvapil. „Určitě ho chci. Už teď se platby kartou na našich tržbách podílejí více než ze dvou třetin. Konkurence se pročistí, ti poctivější budou ve výhodě,“ odhadl.
Gastronomie je velmi tvrdý, vysoce konkurenční byznys. Přežijí jen ti, kteří za rozumné peníze nabídnou solidní a kvalitní služby. Věřte, že jim přeji úspěch. Po těch, co to mají naopak, se mi stýskat nebude. Bohužel je jich stále ještě dost.
Petr Lachnit
Ze dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější
Pokud chceme být představiteli všech občanů, musíme znát jejich názory. Neznamená to, že všem musíme vyhovět. To není ani možné. Taková všeobjímající politika by neměla žádné pevné obrysy, žádnou koncepci a žádnou stabilitu.
Petr Lachnit
K chybám z mládí se nevracíme, ony se vracejí k nám
Pořád slyšíme stížnosti na chování mladých. Nepouštějí v tramvajích a autobusech starší sednout, nejsou zdvořilí, chybí jim ohleduplnost. Ano, jsou mezi mladými jistě takoví. Ale je jich většina?
Petr Lachnit
Bytový expert se vrací. Zachraň se kdo můžeš
„Pirátská stavební“ se zlobí. Nová vláda údajně řekla „ne“ dostupnému bydlení pro lidi. Alespoň to tvrdí jeden z velkých šéfů pirátské firmy Ivan Bartoš, věčně slibující výstavbu stovek tisíc bytů.
Petr Lachnit
Sněhová kalamita v rukách Pirátů: revizory na ně!
Tak nějak mi bleskově naskočily v podstatě každodenní proklamace zástupců pirátské partaje o naprosté podpoře hromadné dopravy. Nejezděte auty, použijte městskou hromadnou dopravu, hlásají.
Petr Lachnit
Charita má smysl. Nahrazuje nefunkčnost státu
Stejně jako vy i já se každodenně setkávám s nějakou sbírkou. Některé jsou úspěšné, jiné méně. Všechny mají ovšem jeden znak společný. Suplují nefungující systém; státu nebo společnosti.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Brněnský principál městského divadla Moša slaví sedmdesátiny. A stále nekončí
Předloni slavil Stanislav Moša 20 let Hudební scény, loni 80 let Městského divadla Brno, které už...
Bridgertonovská noblesa inspiruje plesy i pravidla společenského chování, tvrdí Špaček
Plesová sezona je v plném proudu. Letos je ale všechno jinak, a to díky návratu Bridgertonových se...
51 % Čechů věří, že?letos vyjdou s penězi lépe než loni
Valentýn v Praze 2026: Romantika za pár korun. Jak se blýsknout a nezbankrotovat?
Zapomeňte na předražená menu v restauracích, kde se na vás číšník dívá se stopkami v ruce, aby mohl...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 235
- Celková karma 14,00
- Průměrná čtenost 352x
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger