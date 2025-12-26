Kouzlo Vánoc pro opuštěné seniory
„Je úžasné, že jsou mezi námi ti, kteří myslí i v čase vánočním na ostatní, na opuštěné a osamělé seniory, na které si nikdo nevzpomene a nikdo je neobdaruje,“ uvádí místostarosta JUDr. Petr Lachnit.
Právě myšlenka splnit přání těmto lidem, přinést jim radost do jejich domovů, obejmout je, popovídat si a nadělit jim dárek, který si často nemohou ani dopřát, se u řady z nich díky dobrovolníkům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 naplnila.
Velký dík patří zejména Petru Kotenovi, jeho přátelům a pracovnicím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, kteří všem rozsvítili úsměv na tváři a splnili jim jejich vánoční sny. Petr Koten, který již od roku 2012 jako dobrovolník vyučuje seniory práci na PC, již podeváté obdaroval seniory z Prahy 5, kteří jsou v nelehké životní situaci. Byl to Petr, kdo přivedl nedávno do Komunitního centra Louka první dámu Evu Pavlovou, která byla zvědavá na jeho systém výuky seniorů na PC.
Petr Koten klientům Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, osamělým a opuštěným seniorům, koupil na základě jejich přání dárky, které by si nikdy nedopřáli. Nadílku předal klientům, povídal si s nimi o jejich životních příbězích, o Vánocích. Senioři nevěřili, že někdo takový vůbec existuje.
Petr Koten s přáteli jim nadělil zapomenutá očekávání, splnil kouzlo Vánoc, dal radost, pohlazení po duši a oni jej za to nazvali andělem. A nezapomněl ani na ty, kteří se o seniory obětavě a nepřetržitě 365 dní v roce, i o sobotách a nedělích, starají. Totiž na pečovatelky z Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Věřme, že jsou mezi námi ti, kteří umějí rozdávat radost jako naši dobrovolníci, a přejme si, ať tomu je tak po celý rok 2026.
Petr Lachnit
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger