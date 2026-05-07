Když se z diskuse stane předem napsaná hra
Rytíři krále Artuše kdysi sedávali u kulatého stolu. Ne proto, že by byli tak pokrokoví, ale protože ještě neexistovaly powerpointové prezentace, které by vyžadovaly „hlavní místo u projektoru“. A hlavně: nikdo z nich neměl potřebu dokazovat, že je důležitější než ostatní. Dnes by je za to nejspíš poslali na školení asertivity, protože kdo si nesedne do čela, jako by ani nebyl.
Moderní doba totiž přinesla nový fenomén: kulatý stůl, který je kulatý jen podle názvu. Ve skutečnosti je to podkova, někdy i lichoběžník, ale hlavně — má čelo. A kde je čelo, tam je moc. A kde je moc, tam je moderátor, který se tváří, že žádnou nemá, ale přitom ji používá s elegancí bagru na dálkové ovládání.
Moderátor má být neutrální. V praxi to často znamená, že se tváří neutrálně, zatímco nenápadně přiděluje slovo tomu, kdo říká to, co chce slyšet. Kdyby Artuš viděl dnešní moderátory, nejspíš by jim přidělil titul „Vyšetřovatel prvního stupně“. A možná i odznak.
Nedávno jsem se jednoho takového „kulatého stolu“ účastnil. Kulatý byl asi jako hranolky z automatu. V čele seděli ti nejdůležitější, po stranách obhájci a žalobci, a atmosféra připomínala soudní líčení, kde už všichni znají rozsudek, jen se čeká, až to někdo slavnostně přečte. Moderátorka shrnovala, přidělovala slovo, vracela ho arbitryni, která se mezitím stihla vypracovat na neoficiální královnu celé akce. Kdyby měla žezlo, nikdo by se nedivil.
Diskuse se změnila v ping-pong, kde jeden hráč držel pálku a druhý jen míček. Ostatní byli kulisy. A já jsem si říkal, že jestli tohle je budoucnost veřejné debaty, tak se možná vrátíme k době, kdy se problémy řešily soubojem. Bylo by to aspoň kratší.
Slova nic nevyřeší, když jim nevěříme. A názvy už vůbec ne. Můžeme si říkat, že pořádáme kulaté stoly, ale dokud se u nich budeme chovat jako na velitelském brífinku, je to jen nábytek s ambicemi. Demokracie není tvar stolu, ale tvar chování. A to je, zdá se, stále hranaté.
Rytíři krále Artuše by se divili. Ne tomu, že se lidé hádají — to znali. Ale tomu, že se hádají u stolu, který má být symbolem rovnosti, a přitom se chovají, jako by seděli na hradbách a čekali, kdo první vystřelí.
Kulatý stůl, kterého jsem se zúčastnil, do historie nevstoupí. Maximálně do učebnic jako ilustrace, jak to nedělat. A i to je vlastně přínos.
Petr Lachnit
Ruce pryč od ČT? Možná spíš ruce pryč od povinných poplatků
Transparent na Dvoreckém mostě znovu rozvířil spor o veřejnoprávní média. Kritika povinných poplatků sílí a otázka, komu současný model skutečně slouží, zní čím dál hlasitěji.
Petr Lachnit
Svět mezi algoritmy, válkou a propagandou
V devadesátých letech nikdo na Západě netušil, jak změnit svět. Politici předali tolik své moci finančníkům a rostoucím manažerským byrokraciím, že se vlastně sami stali manažery a přestali být politiky.
Petr Lachnit
Jarní zlato v ohrožení: vyrazte pro něj, dokud je čas
Medvědí česnek je jarní bylina plná vitamínů a léčivých účinků. Jeho sezona vrcholí, proto vyrazte do přírody, než vykvete. Hodí se do kuchyně i pro posílení zdraví.
Petr Lachnit
Když revoluce ztratí směr: Zrození éry správců místo vizionářů
Mnohým se v 90. let minulého stolení zdálo o konci tradičního snu, že pomocí politiky by šlo vybudovat jinak uspořádaný svět. Jako by vznikal nový systém, který s politikou neměl nic společného.
Petr Lachnit
Dá se svět řídit bez politiky?
Byl to začátek neobyčejného experimentu, při kterém banky vzaly moc politikům a začaly New York City řídit samy. Město nemělo na výběr. Bankéři v roce 1975 městu vnutili „utahování opasků“.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidovaný, hasiči předali území správě parku
Hasiči uhasili požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek...
Spor o obří skladovací halu pro Rohlík končí, obec se stížností neuspěla
Odpůrci nové skladovací haly u Čeperky zkusili prakticky všechno, aby jejímu vzniku zabránili....
Lupiči v pražském obchodním centru odpálili bankomat, pátrá po nich i vrtulník
V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat....
Pediatři ve Vodňanech mají moderní ordinaci. Zkušený lékař v ní zaučí mladou kolegyni
Ve Vodňanech otevřeli novou dětskou ambulanci za čtyři miliony korun, kterou nechala zřídit...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 246
- Celková karma 9,41
- Průměrná čtenost 344x
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger