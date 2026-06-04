Když se velká slova lámou o malé příběhy
Po volbách se u nás vždycky rozhostí zvláštní ticho. Takové to ticho, které bývá mezi dvěma ročními obdobími — když ještě není jaro, ale zima už se vzdala. V tom tichu pak vystoupí nově zvolení představitelé, trochu nesví z té náhlé pozornosti, a pronášejí větu, která se stala součástí politického kalendáře stejně spolehlivě jako první sníh: „Budu pracovat pro všechny občany.“
Je to věta, která zní hezky. Možná až příliš hezky. Jako když si člověk slíbí, že bude od zítřka žít lépe — a přitom ví, že zítřek bude nejspíš podobný dnešku. Ale přesto ten slib vysloví, protože v něm je naděje, že by to tentokrát mohlo vyjít.
Když tu větu slyším, představuji si politika, jak chodí městem s notýskem a zapisuje si přání lidí, které potká. Jeden chce víc stromů, druhý méně listí. Jeden chce víc parkování, druhý méně aut. A politik se snaží najít mezi tím vším nějakou rovnováhu, jako když se člověk snaží udržet starou židli, která se kýve na všechny strany.
Jenže svět je větší než notýsek. A lidé jsou složitější než jejich přání. A čas je kratší, než by se hodilo.
Politici to vědí. Kdyby chtěli mluvit s každým občanem, strávili by celé funkční období v nekonečné řadě schůzek, které by se podobaly dlouhým zimním večerům — jeden jako druhý. A mezitím by se nestalo nic. Ani nová lavička, ani opravený chodník, ani jeden krok, který by byl vidět.
A přesto ten slib říkají. Možná proto, že „pro všechny“ neznamená „splním každé přání“.
Možná znamená jen: „Budu se snažit nezapomenout, že tu jste.“
A to je slib, který má svou tichou krásu. A tady přicházejí ke slovu spolky.
Ty nenápadné ostrůvky lidské pospolitosti, kde se lidé scházejí, aby dělali to, co je baví, a přitom si navzájem trochu drželi svět pohromadě. Rybáři, hasiči, turisté, památkáři, zahrádkáři, kulturní spolky. Každý z nich je malý svět, který má své radosti, starosti i vlastní rytmus — někdy veselý, jindy trochu unavený.
Chce‑li politik vědět, co trápí rybáře, nemusí stát na břehu s každým zvlášť. Stačí zajít na jejich schůzi. Dozví se, kde chybí lávka, kde přibývá odpadků a kde ryby zrovna nemají náladu.
A když chce vědět, co trápí památkáře, stačí se projít s nimi kolem staré kapličky. Dozví se, že opadlá omítka není jen omítka, ale kus paměti, který se pomalu loučí.
A tak je to se všemi. Každý spolek je jako malá kniha, kterou stačí otevřít. A politik, který umí číst, najednou slyší mnohem víc hlasů, než kolik by stihl vyslechnout v kanceláři.
Možná právě v tom spočívá skutečný obsah onoho slavného slibu. Ne v tom, že politik vyhoví všem. Ale v tom, že nikdo nezůstane stranou, ani ti tiší, kteří se neozývají.Že každý má někde svůj hlas — a že ten hlas může být slyšet.
A to je slib, který stojí za to brát vážně. Ne proto, že je dokonalý. Ale proto, že je lidský. „A lidské věci bývají křehké - a právě proto mají cenu“ konstatuje Petr Lachnit.
Petr Lachnit
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1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger