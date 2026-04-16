Jarní zlato v ohrožení: vyrazte pro něj, dokud je čas
Přelom března a dubna bývá kromě jiného ve znamení jistého zeleného zázraku přírody. Pamatuji si, že ještě před několika lety byl medvědí česnek okrajovou záležitostí, která mezi lidmi nebudila přílišný zájem. Postupem času se z něj stal velmi oblíbený předmět nejen kulinářského zájmu, ale také zdravotního či dokonce společenského. Stačí se podívat na sociální sítě, do médií či jen naslouchat debatám ve veřejném prostoru.
Už před rokem jsem o této fantastické bylině psal, a nejinak tomu je i letos. Má široké spektrum léčivých účinků. Tělu dodá spoustu vitamínů B a C, vlákninu, železo, draslík a další látky. Podporuje vyprazdňování, pomůže při zácpě nebo plynatosti, posiluje imunitu a paměť. Trpíte vysokým tlakem, bolestmi hlavy nebo astmatem? Zelené zlato je tu pro vás!
Medvědí česnek se rovněž zařadil mezi symboly právě uplynulých Velikonoc. Jeho krásně zelená barva připomene jaro, probouzející se přírodu, naději, život a plodnost. Podle tradice by se měla jíst „zelená“ jídla, aby byl člověk po celý rok zdravý. Hospodyně připravovaly polévky z bylinek, jako je špenát, kopřivy, česnek medvědí nebo petržel. A co teprve taková velikonoční nádivka nebo sekaná, která je s ním skutečně skvělá.
A tak jsem opět vyrazil k mému oblíbenému Labi, abych si pár lístků natrhal. Doprovázel mě typicky jarní ptačí koncert, první kvítky rostlin tvrdého luhu a pohled na líně tekoucí řeku. Dokonalé místo pro nabrání rovněž psychických sil a potěchu ducha.
Ale s koncem letošních Velikonoc nadílka medvědího česneku neskončila. Ještě máte pár dnů šanci, než vykvete a ztratí své jedinečné aroma. Vezměte si s sebou dlouhý ostrý nůž spolu s košíčkem nebo obyčejnou igelitovou taškou.
Zpracování je jednoduché. Mně se nejvíce osvědčilo naložení do soli – listy a stonky očistěte, nakrájejte najemno, dejte do misky a zasypte solí v poměru jeden kilogram česneku a 250 gramů soli. Nechte pár hodin působit, občas zamíchejte. Listy pustí šťávu, pak je i s tekutinou našťouchejte do sklenic a dejte do chladu. Vydrží do další sklizně. Skvěle se hodí do gulášů či polévek. Výborné je i pesto nebo zamražení. Sušení nedoporučuji.
Medvědí česnek si zkrátka nenechte ujít. Zvolte si slunečný den, a šup do přírody třeba i s přáteli. Užívejte jara!
Petr Lachnit
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger