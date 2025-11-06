Hřib jako náměstek končí. Neradujme se…
U mě tento lehce pozitivní pocit skončil ve chvíli, kdy jsem si na portálu zdopravy.cz přečetl rozhovor s Hřibovým nástupcem, členem jeho vyhlášené suchozemské pirátské party, Jaromírem Beránkem.
Pirátská strana je ideologicky založená na „boji“ proti čemukoli souvisejícím s rozumem, a také na adoraci čehokoli, co mu odporuje. A nastupující náměstek je toho živým důkazem. Buďme konkrétní. Pirát Beránek například prohlašuje, že „vozy typu SUV do městského provozu nepatří a byla stvořena někam na hory nebo do těžkého pracovního nasazení“. K tomu dodává, „že pokud už tady ta SUV máme, tak bych se přimlouval za to, aby jejich řidiči platili více za parkování a aby byla skutečně všechna vybavena kvalitními bezpečnostními systémy proti nehodám“.
Netuším, zda pan Beránek někdy nějaké to SUV viděl, či jestli má vůbec řidičák, ale nedokážu si představit, jak majitel takový vůz využívá pro „těžké pracovní nasazení“ typu svážení vytěženého dřeva z horských svahů či rozvoj kravského hnoje po polích našeho krásného venkova. Na co se ale velice těším, je vlastní definice SUV, protože bez ní by šikana byla komplikovanější. Délka, výška, šířka, váha? Připravte si jako obětní beránci „soudruha“ Beránka metr a šupleru, abyste věděli, jak jste na tom. Hmotnost či velikost elektrovozů samozřejmě žádnou roli nehraje, patří totiž do skupiny přátel veřejného blaha do městského provozu patřících.
Svá moudra dále rozvinul do teorie, že trend vyššího počtu takzvaných SUV aut možná souvisí i s tím, že máme relativně dostupné pohonné hmoty ve srovnání ke kupní síle. „To znamená, že cestování individuálními automobily se výrazně zdemokratizovalo a je dostupné pro mnohem větší část společnosti,“ tvrdí. Budoucí náměstek by pravděpodobně přivítal nějaké to zdražení benzínu a nafty, protože populární Fialova drahota ještě nenarazila na svůj limit. Tím bychom také cestování individuálními automobily „oddemokratizovali“, což by přispělo k vytoužené dopravní totalitě, pardon uhlíkové rovnováze a pohodě.
Pana Beránka také trápí elektrokoloběžky, což je zvláštní s ohledem na to, že suchozemští piráti vládnou hlavnímu městu už sedm let. Po všeobecném občanském odporu až nyní prozřel, asi mu už tato vozítka nepřišla svou nebezpečností dostatečně „smart“.
Z rozhovoru nevyplývá, jak hodlá pan Beránek řešit skutečné dopravní problémy hlavního města – katastrofální průjezdnost či zastavení klíčových investic (metro D, Libeňský most…). Naopak explicitně odmítá zřízení koordinátora dopravních staveb, což skoro na každém jednání zastupitelstva navrhují zástupci opozice. Takže i nadále se nejen řidiči budou potýkat s totálním chaosem, kdy opravu páteřní komunikace obvykle doprovází i opravy možných objízdných tras.
Když vše shrnu, tak do městského prostředí nepatří hlavně tito sociální inženýři likvidující pohodový chod města a kašlající na zájmy a potřeby běžných Pražanů.
Petr Lachnit
Houby a ryby. Vždy překvapí, na zklamání zapomeňte
V jednom z nedávných příspěvků jsem psal o houbách. Mystických a nevyzpytatelných tvorech, kteří nejen nás, ale i životy našich předků provázejí od nepaměti. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že podobnými tvory jsou i ryby.
Petr Lachnit
Strašení v politice
Nedávné volby jako by v mnoha momentech byly inspirovány tvůrci hororových filmů. Na jednu stranu se horory části lidí nelíbí, ale na druhé straně je zase mnoho lidí miluje a „sjíždějí“ stále stejný film dokola.
Petr Lachnit
Jedním ze základní lidských práv je i právo mýlit se
Politické strany nejsou jiné než lid této země. Z něho vycházejí, lidé této země jsou jejich členy. Dá se tedy bez nadsázky říci, že lidé i jejich strany čím dál více postrádají ideje. Ideový základ.
Petr Lachnit
Houby jsou znakem absolutní svobody. Vždy dokážou překvapit
Houbařská sezóna je v plném proudu a lesní potvůrky si s námi i letos pěkně hrají. Někde najdete plné koše, zatímco o padesát kilometrů dál neroste ani prašivka. Jednoduše si dělají, co chtějí.
Petr Lachnit
Práce vychovatelů asistenčních psů je tvrdá i srdceryvná
Asistenční pes umí otevřít dveře, podat věci, ale hlavně vrací lidem s handicapem pocit samostatnosti a jistoty. Když se pejsek poprvé setká se svým pánem, je to okamžik, který mění životy oběma.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...
Soud v Dozimetru přijal tresty pro Kosa a Šteffela. Odešli s milionovými pokutami
Obvodní soud pro Prahu 9 napodruhé schválil návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa, který musí...
Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení
Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný...
Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan
Lidé po celé republice v posledních dnech nacházejí ve svých poštovních schránkách papírovou...
Na nové bankovce bude Michl vedle Masaryka. Papalášství, míní Kalousek
Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 223
- Celková karma 12,29
- Průměrná čtenost 358x
1. místostarosta MČ Praha 5