Halíře dělají talíře. U „veřejnoprávna“ pak stovky milionů

Jeden z argumentů obhájců chystaného zvyšování koncesionářských poplatků takzvaných veřejnoprávních médií by se dal shrnout asi takto: „Pche, co to je 25 korun měsíčně navíc…“

Bagatelizace této částky mi dala vzpomenout na slavnou komedii Co je doma, to se počítá, pánové, kde Luděk Sobota coby taxikář vymýšlí nejrůznější kulišárny, jak rychle, a hlavně bezpracně zbohatnout. A protože se jmenuje Novák, napadne ho následující: „Tak si představ, kdyby ti každej takovej Novák poslal pět korun. Pětikačka, to nejsou samozřejmě žádný prachy, no ale když se sejdou v jedný kapse, tak už je to pěkná hromada.“

A o to jde. Server novinky.cz před časem napsal, že Česká televize by navýšením získala 865 milionů korun navíc a Český rozhlas 331 milionů. Hlavní problém představuje skutečnost, že nikdo pořádně neví, na co by tyto peníze měly jít. Stále totiž neexistuje konkrétní definice obsahu veřejnoprávních médií, a návrh novely zákona s ní nepočítá. Takže současný chaotický stav, který vyhovuje především vládním stranám, bude pokračovat. Jen za víc peněz z našich peněženek.

Podstata problému přirozeně nezajímá podporovatele nárůstu poplatků z řad novinářů. I proto pak může napsat Martina Machová ze zmíněného serveru o lednovém jednání poslanců toto: „Ve stejném týdnu vstoupí do finále i druhá aktuálně sporná novela – zákon o Českém rozhlase a České televizi. Vládní koalice chce zvýšit koncesionářské poplatky, ministr kultury Martin Baxa se ale rozhodl rozšířit povinnost platit je i na ty, kteří vysílání obou veřejnoprávních medií sledují přes chytré telefony nebo tablety.“ Proboha, sledují? Co když jen vlastní tyto přístroje k základním komunikačním účelům, ale nikdy je ani na chvíli nenapadlo, stejně jako mě, se na vysílání České televize a Českého rozhlasu připojit? Ale platit zřejmě budou muset. Jestli je tato žurnalistická práce pouhým šlendriánem, nebo záměrem klamat veřejnost, nevíme.

Ale nejde jen o média. Pan ministr kultury Baxa se ještě v roce 2022 holedbal, že se poplatky nezvýší, protože by to byla špatná zpráva pro občany. V roce minulém ale při obhajobě porušení svého slibu, což je u vládní garnitury běžná praxe, ve stručnosti prohlásil, že v době svého původního příslibu ještě podrobně neznal ekonomickou situaci České televize a Českého rozhlasu. No uznejte, není právě taková výmluva dechberoucím důkazem nekompetence člena vládního kabinetu České republiky?