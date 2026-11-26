Dveře jsme zamkli. Ale z které strany?
Možná se to stalo tak pomalu, že jsme ten okamžik ani nezaznamenali. Jednoho dne jsme se probudili do světa, který vypadal téměř stejně jako včera. Parlamenty stály na svých místech, vlády zasedaly, ministři vystupovali před kamerami a každých několik let lidé stále chodili k volbám. Nic se nezhroutilo, nic neskončilo. A přesto jako by z politiky něco zmizelo. Něco, co tam kdysi bývalo. Představa, že dveře před námi někam vedou.
Kdysi politika slibovala budoucnost. Někdy krásnou a jindy strašnou. Dvacáté století je plné lidí, kteří chtěli vytvořit nový svět, a příliš často po nich zůstávaly jen trosky toho starého. Možná proto jsme se naučili být opatrní. Přestali jsme věřit těm, kteří říkali, že znají cestu. Přestali jsme věřit velkým plánům a velkým slovům, a nakonec snad i samotné představě, že někam kráčíme. Řekli jsme si, že bude bezpečnější svět už nepředělávat. Stačí ho udržovat.
Německý sociolog Ulrich Beck popisoval moderní společnost jako svět rizik. Svět tak složitý a vzájemně propojený, že už nikdo nedokáže dohlédnout všechny následky vlastních rozhodnutí. Zatáhnete za jedinou nit a cosi se pohne na opačném konci světa. Něco opravíte a jinde něco praskne. Každé řešení v sobě může nést zárodek dalšího problému. A tak jsme se pomalu naučili, že nejrozumnější je být opatrní.
Jenže s tím se změnila i politika. Přestala nám říkat, kam máme dojít, a stále častěji nám říkala, čemu se musíme vyhnout. Méně mluvila o tom, co dobrého může přijít, a stále přesněji popisovala všechno zlé, co přijít může. Krize, kolapsy, pandemie, války, ekonomické otřesy, klimatické a technologické hrozby. Každé nebezpečí dostalo svůj graf, svou expertní komisi, svou strategii, a nakonec i svůj krizový plán. Svět přitom dál fungoval, možná dokonce lépe než předtím. Jen noc byla nějak delší.
Z politika, který měl kdysi ukazovat cestu, se stal správce velikého domu. Každé ráno prochází chodbami, kontroluje zámky, prohlíží střechu, nechává změřit tlak v potrubí a objednává revizi kotle. Ve sklepě jsou zásoby pro případ nouze, na stěnách visí požární směrnice a někde v kanceláři leží tlusté šanony s návody pro všechny katastrofy, které by jednou mohly nastat. Dům je dobře spravovaný. Možná nikdy nebyl bezpečnější. Jen se už nikdo neptá, proč v něm vlastně bydlíme. A ještě podivnější je, že skoro nikdo neví, co je venku.
Čas od času někdo otevře okno a začne křičet, že takhle už dál žít nechce. Během chvíle se k němu přidají stovky a potom tisíce dalších. Viděli jsme to na náměstích, při protestech i revolucích. Internet dal lidem schopnost svolat se téměř okamžitě. Dovedl je přivést na jedno místo a dát jim společný hlas. Dokázali říct, co nenávidí a co musí skončit. Jenže potom zazněla jednoduchá otázka: Co bude potom? A náměstí náhle ztichlo.
Možná je právě ticho po této otázce jedním z nejpodivnějších zvuků naší doby. Miliony lidí mohou být spojeny sítí, mohou ve stejné chvíli sledovat stejný obraz a během několika minut sdílet stejný hněv. Přesto jim žádná síť nedokáže říct, jaký svět mají postavit, až ten starý strhnou. A do takového ticha vždycky někdo promluví. Někdo, kdo nepochybuje, nepotřebuje dlouhé analýzy a prostě řekne: „Já vím, kde jsou dveře.“
Možná vůbec nevedou ven. Možná za nimi čeká ještě temnější místnost. Ale to v té chvíli není důležité. Protože ve světě, který už dávno zapomněl, kam jde, získává zvláštní moc každý, kdo se alespoň tváří, že cestu zná.
A právě tady se uzavírá podivný kruh. Velkých představ jsme se kdysi vzdali proto, že byly nebezpečné. Chtěli jsme svět zbavit fanatiků, proroků a samozvaných zachránců. Místo nich jsme postavili instituce, pravidla, odborné týmy a systémy řízení rizik. Věřili jsme, že společnost, která už nebude snít příliš velké sny, bude společností bezpečnější. Možná jsme při tom ale zapomněli na jednu věc. Prázdnota není bezpečná. Prázdnota čeká. A čím déle trvá, tím snadněji ji jednou zaplní první člověk, který přijde s dostatečně jednoduchou odpovědí.
Možná proto není nejnebezpečnější společností ta, která příliš věří ve svou budoucnost. Stejně nebezpečná může být společnost, která už v žádnou budoucnost nevěří. Společnost, která dokáže přesně vyjmenovat všechno, čeho se bojí, ale už nedokáže říct, po čem touží. Taková společnost může být dokonale organizovaná. Může mít odborníky, strategie, krizové štáby a počítače schopné modelovat budoucnost s přesností, o jaké se předchozím generacím ani nesnilo. Každé nové nebezpečí může dostat své číslo, každá nejistota svou pravděpodobnost a každá hrozba svou barvu na mapě. Jen na jednu otázku žádný model neodpoví: Kam vlastně chceme dojít?
Možná právě odtud pochází ten neurčitý neklid, který se čas od času objevuje i ve chvílích, kdy je zdánlivě všechno v pořádku. Jako když v noci ležíte v domě a posloucháte jeho zvuky. Praskání dřeva, vodu v potrubí, vítr někde za zdí. Víte, že dveře jsou zamčené, okna zavřená a všechno bylo před spaním zkontrolováno. A přesto máte pocit, že někde v domě zůstalo něco, na co jsme zapomněli.
Možná jsou to dveře, které už dlouho nikdo neotevřel. Možná už ani nevíme, kam vedou. A možná je to ještě horší. „Možná jsme celé ty roky tak pečlivě hlídali, aby nikdo nevstoupil dovnitř, až jsme si jednoho dne přestali všímat, že už není kudy odejít“ konstatuje Petr Lachnit.
Dům zatím stojí. Světla svítí, topení funguje a správci každé ráno pečlivě procházejí chodbami. Všechno je pod kontrolou. Jen někdy, hluboko v noci, je z druhé strany zdi slyšet tiché klepání. A nikdo už neví, jestli někdo klepe zvenčí, nebo zevnitř.
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zastupitel MČ Praha 5 a zastupitel hl.m. Prahy, právník a bloger