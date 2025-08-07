Digitální gramotnost seniorů zvyšuje kvalitu jejich života
Digitální technologie jsou součástí našich každodenních životů, téměř všichni vlastníme a používáme chytré mobilní telefony, jsme zvyklí pracovat na čím dál vyspělejších počítačích, které využíváme spolu s tablety i ke své zábavě. Fotografujeme moderními digitálními přístroji, které nabízejí nepřeberné množství funkcí, používáme navigace, čteme knihy v elektronických čtečkách, pomocí moderních technologií můžeme na dálku řídit skoro celou domácnost. Toto všechno je pro mladou generaci lidí něco naprosto samozřejmého a umějí tyto přístroje ovládat. V současnosti však tyto moderní technologie také podstatným způsobem ovlivňují trávení volného času seniorů a způsob jejich komunikace s rodinou a přáteli. Digitální technika jim totiž umožňuje velmi jednoduše a rychle sdílet své zážitky, fotografie, zprostředkovávat komunikaci i získávat nejnovější informace.
Doslova se dá říci, že digitální technologie spoluvytvářejí současnou společnost a ovlivňují život všech lidí. Dnes by již každý člověk, ať už mladý nebo starý, měl umět zapnout počítač, mobilní telefon, využívat možností internetu, mobilních aplikací, a vlastně všeho, co dnešní moderní digitální technologie nabízejí.
Cílem společnosti je vytvořit podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu se vzdělávat a také mohli a chtěli tuto potřebu uspokojit i v seniorském věku. Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici na pražském Smíchově proto provozuje již několikátým rokem pravidelné kurzy práce s PC, poradnu s digitální technikou a nově také kurz práce s tabletem. Kromě těchto pravidelných aktivit nabídlo seniorům třeba Školu digitální fotografie, která se konala v rámci projektu Senzační senioři, a další jednorázové semináře. Zájem o kurzy je velký a již je absolvovalo velké množství seniorů z Prahy 5. Kurzy práce s počítačem pro seniory běží také v Komunitním centru Louka, které se nachází u Smíchovského nádraží.
Technologické, ale i společenské a kulturní proměny v posledních dekádách vedly k úvahám o tom, jakými kompetencemi by měl disponovat člověk dvacátého prvního století – tzv. 21st Century skills. Mezi tyto dovednosti patří kromě kreativity, schopnosti spolupráce a kritického myšlení především dovednost komunikace za využití digitálních technologií – nástrojů či služeb. Digitálně gramotní lidé mají být schopni jakýchkoliv aktivit s digitálními technologiemi, které musí řešit v rámci různých životních situací, ať už máme na mysli práci, učení, volný čas nebo i další aspekty každodenního života. A toto se týká také seniorů, pro něž má digitální gramotnost obrovský význam z hlediska kvality života.
Zvykli jsme si spojovat informační a komunikační technologie s mladou generací, přitom je však jejich potenciál také v proměně společenské a profesní pozice seniorů. Pro seniory tyto technologie zůstávají primárním prostředkem k udržování kontaktů s rodinou, přáteli a kolegy. Teorie aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou v podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku, především potřeba být nadále aktivní a mít pocit sounáležitosti, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií se pak stává nutnou podmínkou k pochopení života ve stále měnícím se světě. Proto jsem velmi rád, že naše komunitní centra tuto důležitou úlohu plní.
Petr Lachnit
Zelený fanatismus: není majetek, není uhlík
Největšími viníky klimatické krize jsou podle spolupředsedy německých Mladých Zelených Jakoba Blasla energetické společnosti RWE a Leag a průmyslový obr Thyssenkrupp, a proto by měly být převedeny do veřejného vlastnictví.
Petr Lachnit
Zvyšování poplatků. Rozhodli snad občané o jejich zavedení?
Stále častěji se objevují pokusy různých orgánů státní správy vytvořit nové poplatky, či zvyšovat poplatky stávající se zdůvodněním nezbytnosti sankcionovat některé negativní jevy.
Petr Lachnit
Novinka: ananas nově na váhu. Kolik bude stát kilo kedluben?
Možná to znáte i vy. Zdá se mi, že se stále častěji při nákupech ve velkých nadnárodních řetězcích objevují nešvary, které bychom mohli eufemisticky nazvat nedorozuměním.
Petr Lachnit
Jak by asi kacíř Masaryk slavil státní svátky?
Naše země má nejvyšší procento nevěřících na celém světě. Naší povaze proto jistě odpovídá, že snad právě proto máme hned dva náboženské státní svátky za sebou. Svým způsobem svátky protichůdné.
Petr Lachnit
Člověk, který hledá jen pravdu, může skončit jako psanec
Každé dítě by se mělo naučit číst a počítat. Kvůli tomu ještě nemusí nutně chodit do školy. To by ho mohli bez problémů naučit i jeho rodiče. Škola by tedy měla přinést pro život dítěte něco navíc.
1. místostarosta MČ Praha 5