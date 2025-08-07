Digitální gramotnost seniorů zvyšuje kvalitu jejich života

Aktivní stárnutí předpokládá, že jsou v podstatě zachovány potřeby lidí středního věku, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií je nutnou podmínkou k pochopení života v měnícím se světě.

Digitální technologie jsou součástí našich každodenních životů, téměř všichni vlastníme a používáme chytré mobilní telefony, jsme zvyklí pracovat na čím dál vyspělejších počítačích, které využíváme spolu s tablety i ke své zábavě. Fotografujeme moderními digitálními přístroji, které nabízejí nepřeberné množství funkcí, používáme navigace, čteme knihy v elektronických čtečkách, pomocí moderních technologií můžeme na dálku řídit skoro celou domácnost. Toto všechno je pro mladou generaci lidí něco naprosto samozřejmého a umějí tyto přístroje ovládat. V současnosti však tyto moderní technologie také podstatným způsobem ovlivňují trávení volného času seniorů a způsob jejich komunikace s rodinou a přáteli. Digitální technika jim totiž umožňuje velmi jednoduše a rychle sdílet své zážitky, fotografie, zprostředkovávat komunikaci i získávat nejnovější informace.

Doslova se dá říci, že digitální technologie spoluvytvářejí současnou společnost a ovlivňují život všech lidí. Dnes by již každý člověk, ať už mladý nebo starý, měl umět zapnout počítač, mobilní telefon, využívat možností internetu, mobilních aplikací, a vlastně všeho, co dnešní moderní digitální technologie nabízejí.

Cílem společnosti je vytvořit podmínky a vzdělávací příležitosti, aby lidé cítili potřebu se vzdělávat a také mohli a chtěli tuto potřebu uspokojit i v seniorském věku. Komunitní centrum Prádelna v Holečkově ulici na pražském Smíchově proto provozuje již několikátým rokem pravidelné kurzy práce s PC, poradnu s digitální technikou a nově také kurz práce s tabletem. Kromě těchto pravidelných aktivit nabídlo seniorům třeba Školu digitální fotografie, která se konala v rámci projektu Senzační senioři, a další jednorázové semináře. Zájem o kurzy je velký a již je absolvovalo velké množství seniorů z Prahy 5. Kurzy práce s počítačem pro seniory běží také v Komunitním centru Louka, které se nachází u Smíchovského nádraží.

Technologické, ale i společenské a kulturní proměny v posledních dekádách vedly k úvahám o tom, jakými kompetencemi by měl disponovat člověk dvacátého prvního století – tzv. 21st Century skills. Mezi tyto dovednosti patří kromě kreativity, schopnosti spolupráce a kritického myšlení především dovednost komunikace za využití digitálních technologií – nástrojů či služeb. Digitálně gramotní lidé mají být schopni jakýchkoliv aktivit s digitálními technologiemi, které musí řešit v rámci různých životních situací, ať už máme na mysli práci, učení, volný čas nebo i další aspekty každodenního života. A toto se týká také seniorů, pro něž má digitální gramotnost obrovský význam z hlediska kvality života.

Zvykli jsme si spojovat informační a komunikační technologie s mladou generací, přitom je však jejich potenciál také v proměně společenské a profesní pozice seniorů. Pro seniory tyto technologie zůstávají primárním prostředkem k udržování kontaktů s rodinou, přáteli a kolegy. Teorie aktivního stárnutí předpokládá, že ve stáří jsou v podstatě zachovány potřeby středního dospělého věku, především potřeba být nadále aktivní a mít pocit sounáležitosti, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií se pak stává nutnou podmínkou k pochopení života ve stále měnícím se světě. Proto jsem velmi rád, že naše komunitní centra tuto důležitou úlohu plní.

