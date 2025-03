Další absurdita doby. Plať za něco, co nechceš

Po nedávném zvýšení „mediální daně“, kdy velká část občanů bude nedobrovolně platit za vládní Českou televizi a Český rozhlas ještě více, než si zaslouží, mě napadlo následující srovnání.

Představte si chlápka, jak se z přilehlého lesíku dívá na provoz na dálnici a říká: „Pěkné, naštěstí za to nemusím platit, nemám auto ani řidičák“. Na to reaguje jeho nešťastný kamarád: „Nedívám se na Českou televizi, naprosto mě nezajímá, ale platit musím.“

I takto bizarně by se bohužel jen s mírnou nadsázkou dalo shrnout nedávné rozhodnutí vládních poslanců lidem prostřednictvím takzvané „koncesionářské daně“ ještě více zdražit život. K tomu si ještě připomeňme prohlášení šéfa České televize Jana Součka, že platit musí v podstatě všichni, protože lidé mají možnost se na čété dívat. Tragikomičnost současného stavu ještě podtrhují někteří obhájci navýšení mediální daně tím, že jedním z důvodů je technologický pokrok, a tak nyní lze konzumovat obsah vysílání prostřednictvím nejrůznějších moderních přístrojů. To je jistě fakt, ale na zmíněný pokrok musíme nahlížet všeobecně, a je mi pak záhadou, jaký problém by byl se zakódováním České televize a Českého rozhlasu. Zkrátka aby na ně přispívali jen ti, kteří mají zájem. A nikoli ti, kteří mají možnost.

A k tomu všemu ještě před několika dny vyšlo na stránkách serveru borovan.cz najevo, že obě zmíněná média jednoznačně straní vládní garnituře. Takže se ptám, proč si mají voliči určitých politických stran či hnutí ze zákona přispívat na provoz médií, která jednoznačně podporují jejich konkurenty. Nedělám si iluze, že se redaktoři České televize a Českého rozhlasu nad tímto stavem zamyslí a svůj aktivismus ve prospěch „těch správných lidí a myšlenek“ alespoň trochu zkrotí. Pokud ne, tak sami citelně přispívají ke stále častějšímu kladení otázky, pro koho má cenu si platit takzvaná veřejnoprávní média.

Absurdita doby graduje. Hloupější část lidstva vede nesmiřitelnou válku s prvkem tvořícím základní stavební kámen všech organických sloučenin, máme papírová brčka a lidé platí za to, co nechtějí. A původem pirát Jan Lipavský bude kandidovat za ODS. Prostě si jen lehce upravil heslo „pusťte nás na ně“ na „pusťte mě k vám“.

A to může být ještě hůř.