Červenec plný veder. Že jste si nevšimli?
Nespornou výhodou předpovědí počasí na červenec je, že kvality těchto predikcí můžeme jednoduše zhodnotit na vlastní kůži, fakta jsou zkrátka fakta. Právě proto není od věci se k nim trochu vrátit.
Tak třeba server novinky.cz přinesl tuto zprávu: „Německo, Rakousko a další evropské země čeká extrémně horké léto, varují meteorologové z Weather.com. Předpovědi ukazují na vysokou pravděpodobnost jednoho z nejteplejších letních období od začátku vedení záznamů o počasí. Rok 2003, o němž se hovořilo jako o takzvaném létu století, by to mohlo hravě překonat, píše web týdeníku Focus.“
Pozadu se strašením nezůstal ani server futrálu pravdy zvaného Česká televize. „Další červencové týdny budou ve znamení spíše teplotně nadprůměrného počasí. Teploty by se měly poměrně často dostávat k tropickým třiceti stupňům, vyloučena nejsou ani častější maxima kolem pětatřiceti. Z hlediska srážek by červenec měl být spíše podprůměrný, nicméně lokálně může spadnout více srážek, pokud se do daného regionu trefí více bouřek. Vysoké teploty, s tím související vyšší výpar a k tomu spíše nižší množství srážkové vody povede ke zhoršování půdního sucha, které může být lokálně až extrémně intenzivní ve srovnání s obvyklými podmínkami v dané roční době,“ hlásali veřejnoprávníci.
Jakou hodnotu zmíněné „předpovědi“ mají, ponechám na vás. Nicméně jejich autoři a posléze i novináři si asi neuvědomují, jak ovlivňují životy nejen lidí (plánování dovolených), ale také podnikatelů. Provozovatelů kempů, koupališť, pivovarníků, hospodských nebo prodejců klimatizací. Nevšiml jsem si, že by alespoň přišli se sebereflexí ve stylu „omlouváme se, už se to nestane“.
Naopak jedou dál, jedna predikce popírá druhou. Podle webu tn.nova.cz (titulek: Ještě horší počasí než v červenci. Meteorologové zveřejnili předpověď na srpen) se zdá, že se typických letních teplot ani ve druhém prázdninovém měsíci nedočkáme. Naopak bychom se měli připravit na chladnější a deštivější období. „Teplotně očekáváme první a druhý týden předpovědi (28. 7. až 10. 8.) podprůměrný, třetí týden na hranici průměrných a podprůměrných teplot a čtvrtý týden předpovědi (18. – 24. 8.) by měl být průměrný,“ najednou věští specialisté. A mají v tom docela chaos. Meteoroložka Dagmar Honsová naopak tvrdí, že letní počasí se vrátí v druhé polovině srpna. Čert, aby se v tom vyznal.
Leckdo z konspirátorů by za zveřejňováním děsivých předpovědí viděl snahu autorů jít s dobou, vždyť peníze nesmrdí. A takzvaná klimatická krize a její obludné dítě jménem Green Deal sypou dosytosti.
Různé odhady odborníků nás ale provázejí i v jiných oblastech. Tak například se dovídáte, kolik bude stát barel ropy za půl roku, kam se posune cena akcií nebo jak dopadnou volby. Samozřejmě ať existují, nemám nic proti. Nechápu ale, že v redakcích, které je zveřejňují, si zpětně jejich relevanci nevyhodnotí. Zda se potvrdily, či nikoli. A proto se ptám, budou třeba ty o počasí zveřejňovat před létem i příští rok? Od stejných „odborníků“? Kdo je vlastně zodpovědný za klamání veřejnosti?
Petr Lachnit
Digitální gramotnost seniorů zvyšuje kvalitu jejich života
Aktivní stárnutí předpokládá, že jsou v podstatě zachovány potřeby lidí středního věku, přičemž vzdělávání v oblasti digitálních technologií je nutnou podmínkou k pochopení života v měnícím se světě.
Petr Lachnit
Zelený fanatismus: není majetek, není uhlík
Největšími viníky klimatické krize jsou podle spolupředsedy německých Mladých Zelených Jakoba Blasla energetické společnosti RWE a Leag a průmyslový obr Thyssenkrupp, a proto by měly být převedeny do veřejného vlastnictví.
Petr Lachnit
Zvyšování poplatků. Rozhodli snad občané o jejich zavedení?
Stále častěji se objevují pokusy různých orgánů státní správy vytvořit nové poplatky, či zvyšovat poplatky stávající se zdůvodněním nezbytnosti sankcionovat některé negativní jevy.
Petr Lachnit
Novinka: ananas nově na váhu. Kolik bude stát kilo kedluben?
Možná to znáte i vy. Zdá se mi, že se stále častěji při nákupech ve velkých nadnárodních řetězcích objevují nešvary, které bychom mohli eufemisticky nazvat nedorozuměním.
Petr Lachnit
Jak by asi kacíř Masaryk slavil státní svátky?
Naše země má nejvyšší procento nevěřících na celém světě. Naší povaze proto jistě odpovídá, že snad právě proto máme hned dva náboženské státní svátky za sebou. Svým způsobem svátky protichůdné.
- Počet článků 211
- Celková karma 12,19
- Průměrná čtenost 367x
1. místostarosta MČ Praha 5