Červená, modrá, zelená, žlutá. Už jste vyrazili na výlet?
Kdo z nás by si občas nepoložil otázku, zda má být právem hrdý na svoji vlast. Člověka hned napadnou přírodní krásy, historie, kultura nebo třeba sportovci, hudební skladatelé, vědci či další osobnosti, které naši zemi proslavili.
Při mém nedávném výletu k přehradě Lipno jsem si ale uvědomil ještě jeden fenomén – značení turistických tras. Červená, modrá, zelená a žlutá, a k tomu ještě speciální značky, směrovky, tabulky, naučné stezky či cyklostezky. To vše vytváří celosvětový unikát, kterým se může pochlubit jen pár států planety.
Při mých nekolikadenních toulkách kolem české hranice na Šumavě bylo zmíněné skutečně „cítit“. Příkladem budiž nejjižnější bod České republiky poblíž Vyššího Brodu. Malebné, pohodové, důstojné místo, k němuž vede pohodlná a samozřejmě značená cesta. Jen pár desítek metrů od něj se nachází hraniční přechod Radvanov určený pouze pro pěší či cyklisty. Po překročení hranice z rakouské strany ihned spatříte pěknou elipsovitou ceduli s nápisem Česká republika, následuje informační tabule, rozcestník, nechybí ani vkusná možnost posezení. Pokud zvolíte opačný směr, od našich rakouských sousedů se nedovíte vůbec nic. Ani to, že jste právě vnikli na jejich území. V podstatě stejně je tomu i na nedalekém podobném přechodu s názvem Hraniční potok.
Musím přiznat, že jsem se právem cítil hrdý, jak se v tuzemsku nejen o značení turistických cest pečuje. Možná je to pro někoho nicotné téma, já si to ale vůbec nemyslím. A komu máme být vděčni? Nenápadné organizaci jménem Klub českých turistů. Ta spravuje jednu z nejhustších a nejlepších sítí turistického značení na světě, která čítá přibližně 44 tisíc kilometrů pěších tras a tisíce kilometrů cyklotras. Značení zajišťují stovky a stovky dobrovolných značkařů klubu, kteří každoročně obnovují zhruba třetinu sítě. Jen pro informaci, první trasy vznikly skoro již před 140 lety.
I proto se vůbec nedivím, že prezident Miloš Zeman v roce 2019 udělil medaili Za zásluhy I. Stupně (za zásluhy o stát) Milanovi Pernicovi, dlouholetému členu Klubu českých turistů a nestorovi turistického značení. Právě díky jeho práci máme v České republice zpracovánu jednotnou metodiku turistického značení.
Řada z nás při putování považuje značení cest za něco automatického, přirozeného, na co jsme desítky let zvyklí. Jenže za touto službou, která umožňuje kvalitní orientaci v terénu nepochybně přispívající k našemu vyššímu bezpečí, je bezesporu bohulibá a pečlivá práce bezejmenných jedinců. I díky nim se pěší turistika stala pro miliony lidí nedílnou součástí jejich životů.
Často pokukujeme za hranice, a srovnáváme. Jistěže existuje celá řada věcí, kde oproti ostatním máme co zlepšovat. Ale nebuďme slepí, věčně pesimističtí a kritičtí. Buďme hrdi, třeba i na výsledky Klubu českých turistů.
Výlet do opravdu nejjižnějších koutů České republiky vřele doporučuji. A protože je jaro na cestě, tak samozřejmě nejen tam. Po modré, žluté, zelené a červené vždy najdete ten správný cíl.
Petr Lachnit
Realita je něco, s čím si můžete hrát
To, co se na řadě míst vyspělého západního světa z vládních úrovní v osmdesátých letech dělalo, jak s některými osobnostmi, tak například překvapivě i s UFO, bylo míchání a rozmlžování faktů a fikce.
Ulovíte v supermarketu opravdu čerstvou rybu?
Zrovna nedávno jsem zašel do jednoho velmi známého supermarketu pro rybu. Chybí mu sice klasický rybí pult s ledem, ale v chladícím boxu nabízí vakuované filety v nejrůznějších variantách. A tak jsem začal vybírat...
Vlídnost je lidská kvalita
Vlídnost. Slovo, které téměř zmizelo z našeho slovníku. Podíváte-li se do starších knížek, snadno zjistíte, jak jeho frekvence v běžném společenském styku klesá.
Samoobslužné pokladny a černobílý svět
Rozmach samoobslužných pokladen nabral postupně značnou dynamiku, dnes se při placení běžně můžeme setkat s okamžikem, kdy jsou všechny klasické kasy zavřené a zákazník jinou možnost nemá.
Kdo ovládá média, ovládá kulturu
Rádi se považujeme za jeden z nejkulturnějších národů. Bezpochyby to bývala pravda. Jenomže trochu zapomínáme na téměř trvalý exodus inteligence od konce třicátých let minulého století.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka
Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...
Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih
Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...
Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie
Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...
Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...
Prodej bytu 3+kk, Vančurova, Ostrov
Vančurova, Ostrov, okres Karlovy Vary
3 850 000 Kč
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger