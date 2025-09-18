Byty jsou naše moře. Další kořist suchozemských loupežníků
Při cestě do práce mě nedávno praštil do očí billboard, kde zástupci Pirátské strany hlásají, že zařídí 200 tisíc nových domovů. Chtějí stavět 50 tisíc bytů ročně, dokonce tvrdí, že hrobař stavebního řízení Ivan Bartoš v době svého destrukčního působení na ministerstvu „postavil“ pět tisíc bytů. Asi každého příčetného člověka muselo hned napadnout, že se jedná o zlou ironii z pera politické konkurence připomínající největší ze všech pirátských hříchů. A ono ne.
Nevzpomínám si na podobnou předvolební absurditu, kdy politický subjekt oslovuje potenciální voliče svým flagrantním selháním, které českou společnost stálo desítky miliard korun. Proč si to mohou dovolit, není těžké rozluštit. Mají naprostou podporu svých miláčků, a těmi jsou média takzvaného hlavního proudu.
Další polínko do zmíněné absurdity před několika dny přihodil šéfpirát Zdeněk Hřib, kdy v rozhovoru pro server echo24.cz označil za spekulanta každého, kdo má více investičních bytů, než kolik má dětí. Dodal, že i v této oblasti by měla fungovat určitá regulace.
Kromě bolševického slovníku se zamysleme se na tím, jak by taková regulace v pirátských představách mohla fungovat. Určitě by měl vzniknout nějaký nový úřad, k dispozici dávám pracovní název „Úřad pro šikanování lidí s investičními byty (ÚPŠLIB)“. Katastry by mu povinně o každém z nás posílaly údaje. Stále ale existují i tisíce družstevních bytů, v tomto případě by informace pod hrozbou nemalých sankcí poskytovali zodpovědní předsedové konkrétních družstev.
Úřad by samozřejmě zaměstnával pouze členy Pirátské strany či jejich prověřené oddané podporovatele, a to za mimořádnou odměnu. K ní by získávali speciální množstevní bonus za odhalení těchto „parazitů liberální demokracie“. Pirátstvo se přeci o své členy umí z eráru postarat. Příkladem může být instituce s moderním jménem Pražský inovační institut, kde miliony na výplatách správným soudruhům létaly sem, tam a zase zpět.
Za největší úskalí tohoto smělého plánu ale považuji definici, kdo je a není dítě. Co když někdo nemá žádného potomka a jeden takový „nevhodný“ byt vlastní? Také zdaníme? Nebo třeba bohužel děti nemůže zplodit, ale miluje svého synovce či svoji neteř, co s tím? A to si představte, že bezdětný muž žije se svojí družkou a její dcerou, ke které má dokonale otcovský vztah. Má mu být jeho pronajímaný byt (z výnosu při Fialově drahotě financuje například studium dítěte) také „zregulován“? Za lásku a zodpovědnost?
Nápady suchozemských loupežníků začínají útočit na elementární hranici lidskosti. V pirátské ideologii naštěstí zatím nejde o životy, ale o šikaně určité části našich občanů hovořit bezpochyby můžeme.
Petr Lachnit
Určuje premiér inflaci? Jen jak se to hodí
Kladu si otázku, jak mohl premiér zkrotit inflaci, když ji nikterak neurčuje? Když se za rok zdražilo o 20 procent, tak „to vláda nic“ a když rostou ceny „jen“ o dvě procenta, tak „to jsme hrdinové“?
Petr Lachnit
Kulatý stůl není souboj
Kulatý stůl má být společná cesta. Cesta hledání optimálního řešení. K té má nápomoci i moderátor. Moderátor nemá právo na vlastní názor. Diskusi pouze mírní, moderuje. Proto se tak nazývá.
Petr Lachnit
Teď jde o Česko, hlásají
Také jste si toho všimli? Premiér Petr Fiala se po skoro čtyřech letech probral a začal myslet na nás. Vždyť najednou „teď jde o Česko“. O co a o koho šlo předtím, si každý může libovolně doplnit.
Petr Lachnit
Sbírky jsou potřebné. Kdo ale určuje adresáta?
Stejně jako vy i já se každodenně setkávám s nějakou sbírkou. Některé jsou úspěšné, jiné méně. Všechny mají ovšem jeden znak společný. Suplují nefungující systém; státu nebo společnosti.
Petr Lachnit
Červenec plný veder. Že jste si nevšimli?
Nebude-li pršet, nezmoknem. Třeba tak by se dala charakterizovat úroveň předpovědí počasí, které nám kouzelníci s křišťálovou koulí prezentovali těsně před nástupem léta.
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
Dvojnásobná vražda prodavaček v Hradci míří k soudu, mladík byl při útoku příčetný
Kriminalisté po sedmi měsících uzavřeli případ dvojnásobné vraždy prodavaček v královéhradeckém...
První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony
Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu Kč), oznámila v...
Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...
Pytle pro padlé, animace, sliby. Podívejte se na televizní spoty politických stran
Naprostá většina politických stran a uskupení, které kandidují v letošních volbách do Poslanecké...
- Počet článků 215
- Celková karma 15,30
- Průměrná čtenost 365x
1. místostarosta MČ Praha 5