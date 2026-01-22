Bytový expert se vrací. Zachraň se kdo můžeš

„Pirátská stavební“ se zlobí. Nová vláda údajně řekla „ne“ dostupnému bydlení pro lidi. Alespoň to tvrdí jeden z velkých šéfů pirátské firmy Ivan Bartoš, věčně slibující výstavbu stovek tisíc bytů.

Možná vám to jméno něco říká. Ano, je to on, bývalý místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj. Ten, co svým digitálním „umem“ v tuzemsku zastavil stavební řízení a zkomplikoval život občanům a firmám. Spekulanti s byty, které Bartoš tak nemá rád, si mnou ruce. Paráda, ceny půjdou ještě nahoru!

Bývalý ministr se na konci loňského roku na Facebooku pochlubil, že připravil komplexní řešení bytové krize – zjednodušení a větší flexibilitu nájemních smluv, snadnější vystěhování problémových nájemníků, zákaz řetězení smluv a širokou poradenskou pomoc k bydlení pro všechny, kdo ji potřebují. Stěžuje si, že po jeho odchodu začala koalice tyto návrhy osekávat a nová vláda se na to evidentně rozhodla navázat. Zákon o podpoře bydlení tak nakonec pomůže jen pár lidem a kompletně se mine účinkem, tvrdí.

Odvaha tohoto „zlepšovatele“ stavebního řízení nezná hranic. Bez skrupulí se neustále snaží svými nápady oslovovat veřejnost v oblasti, kterou jaksi „zrekultivoval“. Připomíná mi to expremiéra Fialu, když se chlubí tím, že zkrotil inflaci, přičemž všechny z nás za čtyři roky připravil o třetinu úspor. Je to stejné, jako kdyby pyroman zapálil váš dům, pak ho hasil, a když shořela pouze část, tak byste mu měli děkovat.

Podobně je to na Bartošově facebookové stránce u „bytového“ příspěvku ze dne 30. prosince, kdy uživatelé facebooku hodnotí příspěvek takto: 4 900 uživatelů lajkovalo „haha“, 400 uživatelů „to se mi líbí“, 140 uživatelů „hněv“ a zbylých 50 uživatelů dalšími lajky. Komické, nebo spíše neodvážné je exministrovo mlčení, kdy na výtky svých oponentů (3 249 převážně negativních komentářů u zmiňovaného FB příspěvku) nikterak nereaguje, a není tak schopen obhájit svoje vize. Možná s nimi konkludentně souhlasí. Kdo ví.

Vlastně si nevzpomínám na nic, co Piráti udělali pro lidi. Prospěšného. Nemyslím tím třeba už proslulou „kultivaci“ pražské dopravy.

O pohlavárovi minulého režimu a vyučeném krejčím Vasilu Biľakovi kdysi koloval krásný příměr: „Nepouštět na saka!“ U Ivana Bartoše by rozhodně mělo platit: „Nepouštět na byty!“

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 22.1.2026 8:55 | karma článku: 10,07 | přečteno: 106x

Petr Lachnit

  • Počet článků 232
  • Celková karma 14,27
  • Průměrná čtenost 354x
"Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka."

1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger

