BBC náš vzor. Tak se nejen na Kavkách tak chovejte

Etalon celosvětového veřejnoprávna má problém. Kdysi slovutná rozhlasová a televizní společnost BBC to s manipulací obsahu svého vysílání přehnala natolik, že ze svých pozic odešli jak generální ředitel, tak šéfka zpravodajství.

Britská BBC vždy patřila mezi absolutní vzory jak pro Českou televizi, tak i Český rozhlas. Obě instituce léta letoucí odezíraly Londýnu ze rtů, bezmezně důvěřovaly všem informacím, které se ve zpravodajství objevily. Jenže i v tomto ohledu se objevují trhliny v podobě dvojího metru, stále výraznějšího nástroje české politiky a médií hlavního proudu.

Je to už více než osm let, co BBC zveřejnila platy deseti svých nejlépe honorovaných moderátorů. Tento bezpochyby správný krok s sebou přirozeně přinesl otázku, zda by stejně nemělo postupovat i vedení České televize. Její tehdejší ředitel Petr Dvořák ale zaskočil veřejnost prohlášením, že „Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů“. Velký vzor jménem BBC dodnes Kavčí hory příliš neinspiroval, připomínám letité právní tahanice o výši odměny nedotknutelného moderátora Václava Moravce.

V této souvislosti je potřeba zmínit i skandální přešlapy přímo ve vysílání České televize. Ta si před lety dokonce dovolila zcenzurovat vyjádření tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, když z jeho citátu vystřihla jméno podnikatele Zdeňka B., kterého kritizoval. Nebylo divu, novináři jeho vydavatelství Economia vždy patřili a stále patří mezi pravidelné hosty ve vysílání České televize. Důvod je prozaický – mají ty správně hodnotové názory. Kauza byla zametena pod koberec, editor údajně dostal nějakou pofidérní pokutu a jede se dál.

Další zásadní prohřešky týkající se objektivity a nestrannosti netřeba čtenářům připomínat. Ani Český rozhlas není výjimkou. Například bývalý člen rozhlasové rady Tomáš Kňourek letos na jaře zveřejnil skandální fakta o poměru zastoupení představitelů politických stran v hlavních publicistických pořadech (https://www.borovan.cz/72684/byvaly-radni-v-ceskem-rozhlasu-byla-do-oci-bijici-hlavne-obrovska-nadprezentace-piratu). Ze statistik Českého rozhlasu vyplynulo, že zástupci tehdejší koalice byli ve vysílání 3,5krát častěji než jejich kolegové z opozice. Ve vedení rozhlasu nastalo zděšení, že se tato čísla na veřejnost dostala. Následovaly výmluvy a nulová sebereflexe, především v personální rovině.

Zatímco v BBC padají za přešlapy hlavy, v českém veřejnoprávnu panuje klídek a pohoda. Vysíláme, nerušit. Mnozí říkají, že patříme na Západ. Bohužel to ale neplatí o vyvozování vlastní odpovědnosti za do očí bijící šlendrián za vaše peníze. Tam inspirace slovutnou BBC chybí.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 20.11.2025 8:56

Petr Lachnit

  • Počet článků 225
  • Celková karma 12,87
  • Průměrná čtenost 357x
Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka.

1. místostarosta MČ Praha 5

