Zelené sídliště Vltava

Jivenský triatlon

Dne 12.7.2025 se konalv obci Jivno tradiční triatlon. Letos byla vynikající účast a to i přes to, že hrozila bouřka a prudký déšť. Bouřka nenastala a déšť závodníky osvěžil konečně je to přece terénní triatlon.