Takové to domácí focení
Někdy se to tak semele, že vznikne touha tvořit fotografie, ale není na to ani prostor ani čas. Tak vezmu do ruky foťák a chodím po bytě a nalézám zátiší, skrumáže předmětů a snažím se přijít na to, jak je vyfotit, aby to trošku dávalo smysl. Nalezená zátiší ani skrumáže nijak neupravuji, pouze zachycuji skutečný – nálezový stav. Vybral jsem pár fotek na které se trochu dalo koukat. Jinak jsem jich nafotil asi 100. Při tom výběru i focení jsem si bezvadně odpočinul a zrelaxoval. Kolikrát se až divím, že jsem si těchto „skrumáží“, které jsou zajímavé normálně ani nevšiml. Když se to však zachytí fotoaparátem vypadá to úplně jinak.
Ne všechno se povede a proto je „odpad“ poměrně značný. Ještě, že vymysleli ten „digitál“. Nebýt toho, profotil bych i kalhoty. Snažím se udělat alespoň pět fotek denně a věřte, že jo to velmi těžké.
Pavel Kynčil
Příběh fotografie 2
To se psal rok 1970 jaro – tentokrát si mě na focení pozvala mamka. Mě to bavilo, a tak mě nemusela přemlouvat. Se stejným účesem ovšem v novém jarním kabátku s krásnou kabelkou a botkami ve stejné barvě a stále stejným účesem.
Pavel Kynčil
Příběh fotografie
Rok 1970 Praha Hanspaulka rok ukončení základní školy a vstup do života. Byli jsme s mamkou na procházce v okolí našeho bydliště, protože byl krásný slunečný den a já jsem si chtěl zafotit s bývalou manekýnou.
Pavel Kynčil
Můj první autoportrét
To jsem chodil do základky a mohlo mi být tak kolem 8 let, kdy jsem pořídil svůj první autoportrét. Mým učitelem byl táta, který to s fotkami opravdu uměl, a tak jsem to co dělal rád očumoval.
Pavel Kynčil
Moje skvělá vozidla
Po té co wartburg posloužil jako základ ke stavbě zahradního traktoru jsem byl nucen pořídit vozidlo jiné, avšak stejně levné.
Pavel Kynčil
Moje skvělé automobily
Prvním byl automobil Wartburg 311 s motorem 312. Jednalo se o tzv. automobil na dojetí. Koupil jsem jej v roce 1978 a jeho stav při koupi nevěštil nic dobrého. Cena pouhých 1000 Kč však byla neodolatelná.
Malostranská náplavka
Hasiči na malostranské náplavce - prodavačka guláše.
