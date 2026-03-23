Takové to domácí focení

Když nemám čas a mám chuť prostě vzít do ruky foťák. Tak fotím co mi přijde pod ruku. Žádné umění v tom nehledám - jde o relax. Tady jsem tedy zrovna zkoušel objektiv 45mm f 1,2 na 1,2. Není to jednoduché to správně zaostřit.

Někdy se to tak semele, že vznikne touha tvořit fotografie, ale není na to ani prostor ani čas. Tak vezmu do ruky foťák a chodím po bytě a nalézám zátiší, skrumáže předmětů a snažím se přijít na to, jak je vyfotit, aby to trošku dávalo smysl. Nalezená zátiší ani skrumáže nijak neupravuji, pouze zachycuji skutečný – nálezový stav. Vybral jsem pár fotek na které se trochu dalo koukat. Jinak jsem jich nafotil asi 100. Při tom výběru i focení jsem si bezvadně odpočinul a zrelaxoval. Kolikrát se až divím, že jsem si těchto „skrumáží“, které jsou zajímavé normálně ani nevšiml. Když se to však zachytí fotoaparátem vypadá to úplně jinak.

7 fotografií

Ne všechno se povede a proto je „odpad“ poměrně značný. Ještě, že vymysleli ten „digitál“. Nebýt toho, profotil bych i kalhoty. Snažím se udělat alespoň pět fotek denně a věřte, že jo to velmi těžké.

Autor: Pavel Kynčil | pondělí 23.3.2026 10:36 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Pavel Kynčil

Příběh fotografie 2

To se psal rok 1970 jaro – tentokrát si mě na focení pozvala mamka. Mě to bavilo, a tak mě nemusela přemlouvat. Se stejným účesem ovšem v novém jarním kabátku s krásnou kabelkou a botkami ve stejné barvě a stále stejným účesem.

8.9.2025 v 16:03 | Karma: 7,61 | Přečteno: 131x | Diskuse | Fotoblogy

Pavel Kynčil

Příběh fotografie

Rok 1970 Praha Hanspaulka rok ukončení základní školy a vstup do života. Byli jsme s mamkou na procházce v okolí našeho bydliště, protože byl krásný slunečný den a já jsem si chtěl zafotit s bývalou manekýnou.

4.9.2025 v 14:19 | Karma: 15,13 | Přečteno: 230x | Diskuse | Fotoblogy

Pavel Kynčil

Můj první autoportrét

To jsem chodil do základky a mohlo mi být tak kolem 8 let, kdy jsem pořídil svůj první autoportrét. Mým učitelem byl táta, který to s fotkami opravdu uměl, a tak jsem to co dělal rád očumoval.

2.9.2025 v 12:19 | Karma: 10,14 | Přečteno: 117x | Diskuse | Fotoblogy

Pavel Kynčil

Moje skvělá vozidla

Po té co wartburg posloužil jako základ ke stavbě zahradního traktoru jsem byl nucen pořídit vozidlo jiné, avšak stejně levné.

21.8.2025 v 15:45 | Karma: 12,05 | Přečteno: 204x | Diskuse | Cestování

Pavel Kynčil

Moje skvělé automobily

Prvním byl automobil Wartburg 311 s motorem 312. Jednalo se o tzv. automobil na dojetí. Koupil jsem jej v roce 1978 a jeho stav při koupi nevěštil nic dobrého. Cena pouhých 1000 Kč však byla neodolatelná.

19.8.2025 v 16:45 | Karma: 11,57 | Přečteno: 224x | Diskuse | Cestování
Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Hygienici v hradeckém kraji zaznamenali nárůst počtu respiračních nemocí

ilustrační snímek
23. března 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

Nemocných s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v Královéhradeckém kraji po několika týdnech...

Medicom Clinic získala prestižní mezinárodní ocenění Superbrands

23. března 2026  11:40

Na oblíbený obchod Pepco se mohou těšit už i v Makedonii

23. března 2026  11:27

Malostranská náplavka

Malostranská náplavka
vydáno 23. března 2026  11:22

Hasiči na malostranské náplavce - prodavačka guláše.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel Kynčil

  • Počet článků 318
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 522x
Píši a fotím, tedy jsem!

