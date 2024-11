Radomyšl - od křesťanského hřbitova k židovskému

Radomyšl se může pyšnit krásným kostelem sv. Jana Křtitele, který je na seznamu tajemných míst. Tajemný on tedy je, protože jsem jej nikdy neviděl otevřený pro věřící. V obci je navíc ještě kostel Sv. Martina./ viz.

Nicméně před vchodem do kostela je umístěn poutač, který pojednává o jeho historii. Je tam i QR kód, kterým si můžete stáhnout jeho pohnutou historii do mobilu. Pozor však, aby nebyl přelepen škodlivým kódem.

Od kostela vede cesta do Oseku kde na půl cesty je židovský křbitov, který jest národní kulturní památkou a i u něj je tabule, která pojednává o jeho historii.

Nechci ale mluvit o těchto dvou památkách, ale o cestě, která mezi nimi vede. Ta je skutečně krásná. Lemují ji nádherné staré stromy, které vám chci dnes ukázat.

Radomyšlský kostel sv. Jana Křtitele je opravdu krásnou stavbou, která však pomalu chátrá.

U kostela jsou nádherné stromy, které jsou napadeny Jmelíma pomalu stejně jako na přilehlém hřbitově podlehnou tomuto parazitovi, tedy pokud se o ně nekdo nepostará.

Tento vykotlaný strom slouží jako oltář pro Pannu Marii, alespoň zde kdysi byl její obrázek. Již tam není, ale lidé sem stále přinášejí čerstvé květiny. V pozadí márnice.

A jsme na cestě do Oseku k židovskému hřbitovu. Jezdí po ní normálně auta a tak dávejte pozor, aby vás nějaké nezachvátilo.

Na cestě jsou krásné staleté stromy, které jsou na podzim obvzláště krásné.

Některé toho mají opravdu hodně za sebou.

Po asi 400 m krásné stromy končí a začíná „les“ který není z nejkrásnějších. Je celý nejméně do 50 cm zarostlý ostružiním a maliním a pohyb v něm je velice obtížný.

Některé jeho části jsou velmi fotogenické. Je to ale tak trochu výjimka.

Asi po jednom kilometru jsme u židovského hřbitova. Je volně přístupný, ale mějte na paměti, že se jedná o národní kulturní památku.

Staletý dub je tam hlídá.

Je to opravdu krásné místo.

A jdeme zpět. Z cesty jsou opravdu krásné výhledy do krajiny.

Krásný podzimní den naši procházku ještě umocnil.

Cestou jsme potkali poutníka. Šrádoval si to po cestě naším směrem, ale raději jsme ho přemístili do lesa. Co kdyby jej zachvátil automobil nebo turista kochající se místní krajinou.

A to je vše. Pokud tam někdy budete a bude na to počasí, vydejte se na krásnou nenáročnou procházku. Určitě nebudete litovat.