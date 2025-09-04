Příběh fotografie
Přesvědčit mamku nebyl moc velký problém, protože ji to také bavilo. Většinou jsem ji fotil, když se vrátila od holiče.
Stříbrné kozačky to byla tenkrát velká móda. Rolák na tom sako velikými knoflíky přesně vypasované. Nový účes – tupírovaný. Jo, to se to fotilo. Fotek bylo víc, ale tahle se mi zdála nejlepší.
Chtěl bych také dokumentovat kolik bylo v zimě 69/70 v Praze sněhu. Dalo se krásně běhat na běžkách v přilehlém březovém háji, lyžovat v Divoké Šárce – v podstatě kousek od baráku. Všimněte si také, že mamka nejde po chodníku, ale prostředkem ulice, kde lidé vyšlapali cestičku. Je to i proto, že v té době nebylo tolik aut a boční ulice se neuklízely a bylo na lidech, jak si s tím poradí. Neslyšel jsem, že by s tím měl někdo problém.
Pamatuji si také, že jsme na ulici hrávali hokej. Mantinely ze sněhu, branky nám svařili otcové v práci. Když náhodou jelo auto, zastavilo, nechalo dokončit „akci“, my vzali brány odnesli je a vozidlo projelo, brány se zase postavily a hrálo se dál třeba celý den jenom s přestávkami na jídlo.
Pavel Kynčil
Můj první autoportrét
To jsem chodil do základky a mohlo mi být tak kolem 8 let, kdy jsem pořídil svůj první autoportrét. Mým učitelem byl táta, který to s fotkami opravdu uměl, a tak jsem to co dělal rád očumoval.
Pavel Kynčil
Moje skvělá vozidla
Po té co wartburg posloužil jako základ ke stavbě zahradního traktoru jsem byl nucen pořídit vozidlo jiné, avšak stejně levné.
Pavel Kynčil
Moje skvělé automobily
Prvním byl automobil Wartburg 311 s motorem 312. Jednalo se o tzv. automobil na dojetí. Koupil jsem jej v roce 1978 a jeho stav při koupi nevěštil nic dobrého. Cena pouhých 1000 Kč však byla neodolatelná.
Pavel Kynčil
Zelené sídliště Vltava
Když jsem se v roce 1983 přistěhoval na sídliště Vltava nebylo tam nic moc k vidění. Skoro žádná zeleň, rozestavěný most, který sídliště rozdělil na dvě části....
Pavel Kynčil
Jivenský triatlon
Dne 12.7.2025 se konalv obci Jivno tradiční triatlon. Letos byla vynikající účast a to i přes to, že hrozila bouřka a prudký déšť. Bouřka nenastala a déšť závodníky osvěžil konečně je to přece terénní triatlon.
