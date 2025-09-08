Příběh fotografie 2
Ptal jsem se jí, proč si nenechá udělat jiný účes, ale řekla mi, že má stejný účes proto, aby vypadala stále stejně, a to i přes to, že se léta budou projevovat. „Když tě někdo vidí stále stejně nevidí, zda jsi omládl nebo zestárl, prostě se tím nezabývá“.
S touto pravdou jsem se setkal o mnoho let později, kdy má kolegyně nosila stále stejný účes v naprosto stejné barvě, byla stále stejně elegantní a léta na ní nebyla vůbec znát. Když odcházela do důchodu nemohl jsem tomu věřit. Maminka měla opět pravdu. Maminky jí totiž mají vždycky.
Fotoaparát byl tehdy cosi sovětského v kinofilmu, ale přesně bych to již neurčil. Trochu jsem nedomyslel, že mamky světlé vlasy /vlastní/ se tak trochu budou ztrácet v březovém háji, nicméně kabátek, botky a kabelka a nádherný a vždy módní rolák vynikly, a to je přece účelem „módní“ fotografie. Jako vždy to na ní krásně ladilo, což jsem oceňoval.
Mamku jsem nikdy neviděl neupravenou, a i když šla třeba vysypat odpadky do popelnice, byla vždy perfektně upravená. Mamka říkala, že podle obličeje a postavy nepozná co to bylo za rok co se fotila, ale podle oblečení to bude vědět naprosto přesně. Mamka měla ještě rukavičky v barvě kabátu, které jsou na skenu fotky špatně vidět, ale měla je v pravé ruce. Jistě i postoj je skvělý – co také čekat od bývalé modelíny. Stojná noha a k ní přiřazena lehce pokrčení noha levá, aby se z této pozice dalo plynule pokračovat v chůzi po mole. No prostě stále stejné návyky i poté co už s touhle prací dávno skončila.
Pavel Kynčil
Příběh fotografie
Rok 1970 Praha Hanspaulka rok ukončení základní školy a vstup do života. Byli jsme s mamkou na procházce v okolí našeho bydliště, protože byl krásný slunečný den a já jsem si chtěl zafotit s bývalou manekýnou.
Pavel Kynčil
Můj první autoportrét
To jsem chodil do základky a mohlo mi být tak kolem 8 let, kdy jsem pořídil svůj první autoportrét. Mým učitelem byl táta, který to s fotkami opravdu uměl, a tak jsem to co dělal rád očumoval.
Pavel Kynčil
Moje skvělá vozidla
Po té co wartburg posloužil jako základ ke stavbě zahradního traktoru jsem byl nucen pořídit vozidlo jiné, avšak stejně levné.
Pavel Kynčil
Moje skvělé automobily
Prvním byl automobil Wartburg 311 s motorem 312. Jednalo se o tzv. automobil na dojetí. Koupil jsem jej v roce 1978 a jeho stav při koupi nevěštil nic dobrého. Cena pouhých 1000 Kč však byla neodolatelná.
Pavel Kynčil
Zelené sídliště Vltava
Když jsem se v roce 1983 přistěhoval na sídliště Vltava nebylo tam nic moc k vidění. Skoro žádná zeleň, rozestavěný most, který sídliště rozdělil na dvě části....
