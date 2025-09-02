Můj první autoportrét
Jednou jsme si povídali o tom, jak se správně měří světlo a jak ho buď odhadnu nebo změřím expozimetrem. To mě hodně bavilo.
A protože jsem si to chtěl všechno hned vyzkoušet tak jsem si nainstaloval „scénu“, dal na stativ tátův Rolleiflex, změřil světlo expozimetrem, zaostřil na takového velkého medvěda, se kterým jsem si jako ještě menší rád hrával, a doma zůstal jako rekvizita. Toho jsem tam posadil místo sebe, nastavil jsem samospoušť, pak jsem se posadil se do pruhu světla a nechal samospoušť pracovat. Fotil jsem to ráno před školou, protože do pokoje krásně svítilo sluneční světlo. Byl to jen takový momentální nápad, abych si ověřil něco, co jsme s tátou dělali. Trochu se tam mračím, nějak mi totiž nedošlo, že to sluneční světlo mi trochu bude příliš svítit do očí, ale nakonec jsem jas slunečních paprsku vydržel a výsledkem byl takový trochu pohled, který mohl vypadat jako pohled bojový.
Udělal jsem dvě fotky, aby ještě jedna zbyla ve fotoaparátu, až bude táta něco fotit. To jako, aby nevěděl, že jsem foťák používal bez jeho souhlasu, no a čekal až táta udělá tu jednu fotku a vyvolá film a udělá pozitivy.
To se také stalo a táta byl docela překvapen tím co na filmu objevil, ale nevynadal mi. Popsal chyby a ukázal mi, jak by to fotil on. Byl docela dobrý učitel.
Přes to, že je fotografie docela dost nepovedená/sken tomu také nepřidal/ mám ji moc rád, protože je to můj první autoportrét. Časem jich bylo ještě více, ale tenhle i přes jeho mizerou kvalitu mám nejraději. Asi také proto, že jsem si všechno poprvé sám nainstaloval, nastavil a vyfotil. Škoda jen, že se časem dost poškodila a částečně roztrhla. Negativy z té doby se bohužel nedochovaly skončily někde v „chodbách času“.
Pavel Kynčil
Moje skvělá vozidla
Po té co wartburg posloužil jako základ ke stavbě zahradního traktoru jsem byl nucen pořídit vozidlo jiné, avšak stejně levné.
Pavel Kynčil
Moje skvělé automobily
Prvním byl automobil Wartburg 311 s motorem 312. Jednalo se o tzv. automobil na dojetí. Koupil jsem jej v roce 1978 a jeho stav při koupi nevěštil nic dobrého. Cena pouhých 1000 Kč však byla neodolatelná.
Pavel Kynčil
Zelené sídliště Vltava
Když jsem se v roce 1983 přistěhoval na sídliště Vltava nebylo tam nic moc k vidění. Skoro žádná zeleň, rozestavěný most, který sídliště rozdělil na dvě části....
Pavel Kynčil
Jivenský triatlon
Dne 12.7.2025 se konalv obci Jivno tradiční triatlon. Letos byla vynikající účast a to i přes to, že hrozila bouřka a prudký déšť. Bouřka nenastala a déšť závodníky osvěžil konečně je to přece terénní triatlon.
Pavel Kynčil
Radomyšl - od křesťanského hřbitova k židovskému
Radomyšl se může pyšnit krásným kostelem sv. Jana Křtitele, který je na seznamu tajemných míst. Tajemný on tedy je, protože jsem jej nikdy neviděl otevřený pro věřící. V obci je navíc ještě kostel Sv. Martina./ viz.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Tohle mě nezastaví, řekl Babiš po útoku. Chce se vrátit co nejdřív do kampaně
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se vyjádřil k pondělnímu útoku holí na mítinku v Dobré na...
V Putinově válce padly dva tisíce vojáků z KLDR. Kim chce poslat dalších šest tisíc
V rusko-ukrajinském konfliktu byly zabity přibližně dva tisíce severokorejských vojáků, vyplývá z...
Napadení Babiše je akt současné vlády, prohlásil Metnar na mítinku v Hranicích
Členové hnutí ANO dnes absolvovali první mítink po pondělním napadení svého lídra Andreje Babiše na...
Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil
Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho...
Prodej pozemku pro výstavbu RD
Choťánky, okres Nymburk
4 437 600 Kč
- Počet článků 315
- Celková karma 11,08
- Průměrná čtenost 525x