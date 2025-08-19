Moje skvělé automobily
Tak to je on. Na obrázku již v posledním tažení. Měl rám, na něm přišroubovanou karoserii, dvoutaktní motor se třemi válci čtyřstupňovou převodovku a volnoběžku. Ta volnoběžka byl opravdu skvělý vynález. Obrovský kufr a dokonce topil.
Bohužel, jak to již bývá, měl i své slabé stránky. Po nějakém čase jsem byl nucen v době deště jezdit v holínkách, neb do něj poněkud teklo. Zpětné zrcátko se s přibývající rychlostí sklápělo směrem k oknu a po čase jsem dokázal poměrně přesně určit rychlost jízdy i bez použití tachometru. Ani dveře u řidiče nebyl žádný zázrak a po čase se za jízdy samovolně otevíraly a proto jsem je musel zajišťovat pružným řemínkem z lyží. Po té nešlo sice zcela uzavřít okno, ale alespoň se neotevíraly dveře. Po čase začal vypadávat levý přední blinkr a tak jsem při odbočování vlevo dával znamení rukou. Mnoha řidičům jsem díky jejich neznalosti dopravních předpisů způsobil trauma. Bohužel ani o brzdách se nedalo říci mnoho pozitivního. brzdila jenom tři kola. Naštěstí obě přední. Pravé zadní jsem musel zcela odpojit – tedy ustřihnout trubku a zaslepit. O pneumatikách bych se raději ani nezmiňoval.
Neměl bych ale zapomenout na dobré vlastnosti. Třeba motor skvělý nezmar, který vydržel hrozné zacházení a i při třistakilometrových jízdách nikdy nezklamal.
Stopku mu nakonec vystavila zvětšující se díra v podlaze a skutečnost, že karoserie drží již pouze na jednom šroubu.
Koupil ho ode mě kamarád, který použitelné zbytky využil na konstrukci zahradního traktoru.
Pavel Kynčil
Zelené sídliště Vltava
Když jsem se v roce 1983 přistěhoval na sídliště Vltava nebylo tam nic moc k vidění. Skoro žádná zeleň, rozestavěný most, který sídliště rozdělil na dvě části....
Pavel Kynčil
Jivenský triatlon
Dne 12.7.2025 se konalv obci Jivno tradiční triatlon. Letos byla vynikající účast a to i přes to, že hrozila bouřka a prudký déšť. Bouřka nenastala a déšť závodníky osvěžil konečně je to přece terénní triatlon.
Pavel Kynčil
Radomyšl - od křesťanského hřbitova k židovskému
Radomyšl se může pyšnit krásným kostelem sv. Jana Křtitele, který je na seznamu tajemných míst. Tajemný on tedy je, protože jsem jej nikdy neviděl otevřený pro věřící. V obci je navíc ještě kostel Sv. Martina./ viz.
Pavel Kynčil
Mrtvice nechodí po horách
Ač jsem nikdy neočekával, že by se v rodině něco takového mohlo stát, stalo se. Syna, i když nevlastního, postihla mozková mrtvice.
Pavel Kynčil
Střípky z Rhodosu.
Rhodos je krásný ostrov obklopený dvěma moři. Je to vlastně dovolenkový ráj na kterém vypukly v důsledku tepla požáry a mnoha dovolenkářům se tak jejich odpočinek proměnil v boj o holý život.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
OBRAZEM: Kamenná tvář, ruka v kapse. Co o Macronovi říkají fotky z Bílého domu
Pondělní vrcholné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s evropskými státníky, včetně...
Školní rok 2025/2026: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno
Nový školní rok se blíží a s ním i důležité termíny, které by měli mít na očích žáci, studenti i...
Útok na vánoční trh v Magdeburku: Araba viní z šesti vražd a 338 pokusů o zabití
Saúdskoarabský lékař čelí obžalobě z šestinásobné vraždy a pokusu o vraždu dalších 338 lidí....
Bezúročné půjčky, růst slev na dani i levné potraviny. Jak strany cílí na rodiny s dětmi
Mezi stranami probíhá souboj o hlasy rodin s dětmi, jejichž přízeň může ještě docela významně...
Dlouhodobá spolupráce (DPČ) – grafická činnost
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Praha
- Počet článků 313
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 527x