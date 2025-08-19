Moje skvělé automobily

Prvním byl automobil Wartburg 311 s motorem 312. Jednalo se o tzv. automobil na dojetí. Koupil jsem jej v roce 1978 a jeho stav při koupi nevěštil nic dobrého. Cena pouhých 1000 Kč však byla neodolatelná.

Tak to je on. Na obrázku již v posledním tažení. Měl rám, na něm přišroubovanou karoserii, dvoutaktní motor se třemi válci čtyřstupňovou převodovku a volnoběžku. Ta volnoběžka byl opravdu skvělý vynález. Obrovský kufr a dokonce topil.

Bohužel, jak to již bývá, měl i své slabé stránky. Po nějakém čase jsem byl nucen v době deště jezdit v holínkách, neb do něj poněkud teklo. Zpětné zrcátko se s přibývající rychlostí sklápělo směrem k oknu a po čase jsem dokázal poměrně přesně určit rychlost jízdy i bez použití tachometru. Ani dveře u řidiče nebyl žádný zázrak a po čase se za jízdy samovolně otevíraly a proto jsem je musel zajišťovat pružným řemínkem z lyží. Po té nešlo sice zcela uzavřít okno, ale alespoň se neotevíraly dveře. Po čase začal vypadávat levý přední blinkr a tak jsem při odbočování vlevo dával znamení rukou. Mnoha řidičům jsem díky jejich neznalosti dopravních předpisů způsobil trauma. Bohužel ani o brzdách se nedalo říci mnoho pozitivního. brzdila jenom tři kola. Naštěstí obě přední. Pravé zadní jsem musel zcela odpojit – tedy ustřihnout trubku a zaslepit. O pneumatikách bych se raději ani nezmiňoval.

Neměl bych ale zapomenout na dobré vlastnosti. Třeba motor skvělý nezmar, který vydržel hrozné zacházení a i při třistakilometrových jízdách nikdy nezklamal.

Stopku mu nakonec vystavila zvětšující se díra v podlaze a skutečnost, že karoserie drží již pouze na jednom šroubu.

Koupil ho ode mě kamarád, který použitelné zbytky využil na konstrukci zahradního traktoru.

Autor: Pavel Kynčil | úterý 19.8.2025 16:45

Pavel Kynčl

