Jivenský triatlon

Dne 12.7.2025 se konalv obci Jivno tradiční triatlon. Letos byla vynikající účast a to i přes to, že hrozila bouřka a prudký déšť. Bouřka nenastala a déšť závodníky osvěžil konečně je to přece terénní triatlon.

Nejprve bylo třeba umístit kola do depa a připravit se na závod a..... ...navléci se do neoprenu, protože vzhledem k teplotě vody v něm bylo povoleno plavání, což však někdy znamenalo vcelku akrobatický výkon a.... ..... a ano, i takhle složitě to lze dělat bez pomoci. Nutno podotknout, že onen závodník měl zrovna neopren nový a jak sám říkal při rozhovoru s komentátorem závodu více práce jej dalo po plavání sundat a..... ...a před disciplínou „plavání“ bylo nutno vyhnat z rybníka husy a..... ....a mohlo se odstartovat.... ...součástí plavání byl také běh okolo bójky pro zpestření závodu... .... a brzy se objevila i první žena v běžecké části disciplíny plavání..... .....a následovala disciplína „kolo“ terén byl kluzký a pohyb v botách s „kufry“ byl obtížnější než za sucha..... .... a každý má také svůj specifický styl......... .... zde například styl elegantní, který si závodník dokonale užíval.... .....a některá kola byla tak těžká, že je bylo třeba roztlačit...... .....a některá kola raději zahodit..... ......a následoval běh - někteří závodníci, kterým ani déšť nestačil, si s sebou brali dostatečné zásoby vody... .... a na závěr povídání s vítězem.... ..... se závodníkem na druhém místě, i když po plavání a kole vedl.... ....a nejlepší ženou..... .... a mezi sebou zhodnotit závod.