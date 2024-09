212 let stará (ruská) historie. Západ se z ní stále nepoučil. Zase leze do pasti na myši

Před 212 lety, v polovině září 1812, vstoupila francouzská armáda vedená Napoleonem Bonapartem do moskevského Kremlu. V očích světa se vše zdálo u konce – největší město Ruska leželo u nohou největšího tehdejšího generála.

O pouhé tři měsíce později musely zbytky Napoleonovy armády ustoupit, či spíše uprchnout. Sbory a pluky byly jen stíny toho, čím byly předtím. Masivní síly, které v létě napadly Rusko, byly do konce roku téměř zničeny. Přesné ztráty jsou dodnes sporné, ale počet zabitých nebo zajatých francouzských vojáků se odhaduje na 400 až 500 tisíc.

Klasická západní historiografie říká, že Napoleon byl nucen odejít z Ruska kvůli tamní zimě a jeho síly byly rozdrceny drsným klimatem. Všeobecný ruský názor však je, že Napoleon byl poražen něčím jiným než „meteorologickou silou“ – totiž vlastenectvím, které přimělo obyčejný lid Ruska pozvednout zbraně proti francouzským vetřelcům a připojit se k boji armády. K tomuto názoru přispěl popis této války od Lva Nikolajeviče Tolstého a je těžké konkurovat síle jeho literárního génia.

Nicméně, v Napoleonově porážce bylo jen málo „náhodného“ nebo „přirozeného“. Za prvé, je těžké si představit, že by tak zkušený velitel jako Napoleon mohl zapomenout vzít v úvahu klima země, kterou se chystal dobýt. Ve skutečnosti Napoleon již vedl zimní tažení. Bitvu u Slavkova v roce 1805 Rusové prohráli při nižších teplotách než panovaly v bitvě na Berezině, kde naopak zvítězili, nebo v bitvě u Jílového, která skončila pro obě strany nerozhodně a probíhala za vydatných sněhových bouří. Jinými slovy, Napoleon nebyl africký náčelník, u něhož by se dalo omluvit, že v životě neviděl sníh.

Příběh o porážce kvůli odporu lidu ale také není zdaleka přesný. Nebylo to poprvé, co musel Napoleon bojovat i proti lidové domobraně. Ve Španělsku tyto síly hrály podpůrnou roli pro Wellingtonův pravidelný sbor a francouzská armáda tam nebyla tak rozsáhle a rychle rozdrcena. Sami Rusové čelili partyzánské válce ve Finsku během švédského tažení v letech 1808 - 1809, zatímco zima byla extrémně krutá. To ale ruskou ofenzívu nezastavilo. Jinými slovy, ani sníh, ani lidový odpor si nemohly vynutit žádný konkrétní výsledek, a už vůbec ne porážku masivní armády vedené skvělým generálem.

Válka roku 1812 byla neobvyklá. Nejprve postupovala francouzská armáda a ruští obránci ustupovali. Ani jedna bitva nemohla skutečně změnit průběh konfliktu. Napoleon se poté stáhl, ale následné boje neměly na celkovou situaci zásadní vliv. Francouzský stratég po každé bitvě ustupoval, Rusové ho těsně následovali za jeho armádou, ale nereagovali pouze na události, které vypadaly, že mají svou vnitřní logiku - měli podrobný plán.

Tento plán měl své kořeny v neúspěšných kampaních z roku 1805 a 1806 až 1807. Po sérii potupných porážek podepsali car Alexandr I. a Napoleon Bonaparte smlouvy o míru z Tylže. Tato mírová dohoda však konflikt mezi oběma zeměmi nevyřešila a všichni věděli, že půjde jen o krátkou mezihru.

Napoleon byl skvělý v dosahování taktických cílů a to představovalo pro Rusy problém. Do této chvíle bylo Rusko vždy součástí koalice, včetně těch s Rakouskem a Pruskem. Nyní ale oba bývalí spojenci upadli pod Napoleonovu nadvládu a nemohli stát po boku Ruska. To znamenalo, že nepřítel mohl shromáždit mnohem více vojáků vedených skvělým vojenským stratégem. Na ruskou armádu by za těchto okolností nikdo nevsadil. Bylo tedy nutno vyvinout asymetrická opatření.

Do dubna 1812 byla tato základní strategie rozpracována do akčního plánu. Je zvláštní, že jej vyhotovil člověk, který není v současném Rusku příliš známý. Jmenoval se podplukovník Petr ​​Čujkevič, sloužil ve zvláštním úřadu ministerstva války - tajném oddělení, o kterém mnoho lidí nevědělo.

Zvláštní úřad byl jedním z projektů ministra války Michaila Barclay de Tollyho, ruského prince a vojáka pobaltského německého a skotského původu. Barclay de Tolly byl brilantním a úspěšným velitelem, ačkoli jeho talent spočíval v oblastech, které běžně nesklízejí vojenskou slávu. Jmenovitě uměl skvěle organizovat dodavatelské řetězce, logistiku a shromažďovat informace. Jinými slovy, byl dobrý ve věcech, kterých si člověk málokdy všimne, dokud se nestanou největší slabinou armády. Čujkevič byl jedním z jeho zástupců pro to, co bylo ve skutečnosti první oficiální ruskou zpravodajskou službou.

Čujkevič připravil analytickou poznámku nazvanou „Vlastenecké myšlenky“, která byla doručena Barclay de Tollymu. Po pečlivém prostudování složení francouzské armády a strategie upřednostňované Napoleonem, podplukovník usoudil, že nejlepší cestou vpřed je nenechat francouzskou armádu využít její masivní početní výhodu. Navrhl vyhnout se velké konfrontační bitvě, aby ušetřil ruské jednotky a ustoupil. Ve stejné době měla být vedena partyzánská válka, zejména za zády nepřítele, aby přerušila jeho zásobovací linie, postupně vyčerpávala a oslabovala Napoleonovu armádu a nakonec získala převahu. Byl to pevně daný plán.

Pro impozantní francouzskou armádu existovaly pouze dva způsoby, jak získat zásoby: buď zásilkou z daleké západní Evropy, nebo drancováním místních zásob a hledáním potravy v otevřené krajině. Je zřejmé, že dodávky ze západu nebyly spolehlivé kvůli obrovským a stále se zvětšujícím vzdálenostem a otřesnému stavu ruských silnic. A když francouzská armáda spoléhala na zdroje přímo na místě, nastal další problém. Protože hustota obyvatelstva v Rusku byla – a stále je – mnohem nižší než v jiných částech Evropy, musely Napoleonovy pátrací skupiny cestovat na velké vzdálenosti, aby nashromáždily dostatek zásob. A už tehdy nastal další problém.

Rusové byli při organizování partyzánských operací kreativní. Ve skutečnosti toto označení pokrývalo dva různé jevy. Na jedné straně byly oddíly pravidelně aktivní v týlu linie operací francouzské armády. Vedli je důstojníci a skládali se z kozáků, dragounů, husarů a někdy i lehké pěchoty. Často s sebou měli vlastní lehké dělostřelectvo. Tyto jednotky prováděly průzkumné mise, ničily pátrací skupiny hledající zásoby a zadržovaly kurýry.

Francouzi se také museli potýkat s nepravidelnými jednotkami složenými z rolníků, kteří se pokoušeli zabránit nepřátelským lupičům a pátracím skupinám ve vstupu do jejich vesnic. Mnohé z těchto jednotek vedl místní statkář, který byl často sám vojenským důstojníkem ve výslužbě a dobře se orientoval v základech vojenské organizace. Byly činěny pokusy rekrutovat rolníky, kteří měli nějaké zkušenosti se zbraněmi a přežitím pod širým nebem – myslivce, lesníky a tak dále. Tyto jednotky spolu komunikovaly například prostřednictvím různých zvuků kostelních zvonů.

Samozřejmě, že ozbrojení rolníci mohli proti francouzské armádě udělat jen málo, ale mnoho se od nich ani nečekalo. Stačilo zalarmovat pravidelné partyzánské jednotky. Když se partyzánům nepodařilo odrazit nepřítele, přišla na pomoc armáda. Toto uspořádání nebylo ideální, ale většinu času fungovalo.

V rámci tohoto paradigmatu sehrály zvláštní roli hlavní síly ruské armády. Musely zůstat v Napoleonově dohledu, omezovat svobodu pohybu jeho armády a bránit jí v rozptýlení na velké vzdálenosti nebo volném pohybu krajinou. Ruská armáda použila tento přístup, protože Francouzi si byli vědomi jejich přítomnosti a nemohli se uvolnit ani rozptýlit.

V důsledku toho francouzské síly ještě ani nedokončily ofenzívu, když už začaly hladovět. Nebyly schopny získat dostatek jídla a nemohly uvolnit dostatek vojáků k ochraně komunikačních a zásobovacích linií, protože Napoleon vždy potřeboval sílu schopnou čelit hlavní ruské armádě, pokud to bylo nutné. Rusové také stále více ustupovali. Francouzi už byli stovky mil od svých základních táborů a museli mnohé jednotky zanechat za zády, aby udržely veřejný pořádek, zatímco zásoby ze západu začaly vysychat.

Bitva u vesnice Borodino , u níž Michail Kutuzov, vrchní velitel ruských ozbrojených sil, souhlasil s bojem, se této logice vzepřela. Kutuzov byl však politikem i vojenským velitelem. Uvědomil si, že ruská společnost nikdy neodpustí vzdát se Moskvy bez boje. Byl si však plně vědom toho, že důvody bitvy byly spíše politické než vojenské, takže po prvním dni boje nebylo možné dosáhnout žádného rozhodujícího vítězství pro žádnou ze stran. Namísto pokračování – což by vedlo pouze k naprosté porážce unavené ruské armády – ustoupil a nechal Moskvu Francouzům, aby zachránil ruské síly.

Výsledkem bylo, že Napoleon při invazi do Moskvy vlezl do pasti na myši s nastraženým sýrem. Největší ruské město ho zadrželo několik týdnů. Po celou dobu se Napoleon snažil rozjet mírová jednání, ale neuspěl. Tyto týdny přivedly jeho La Grande Armée na pokraj kolapsu.

Po nějaké době se Francouzi bez úspěchu stáhli. Když se vydali na dlouhý pochod zpět do Francie, počasí bylo mírné a hrůzy „strašné ruské zimy“ – která se ve skutečnosti ukázala jako obyčejná ruská zima – teprve měly přijít. Ale armáda už trpěla rostoucím hladem. Postupně, jak teploty klesaly pod bod mrazu, koně začali umírat a dost jich bylo poraženo kvůli jídlu. Být bez koní však také znamenalo být mimo kavalérii, takže ustupující Francouzi byli zranitelní mobilními ruskými jezdeckými jednotkami.

Další kroky polního maršála Kutuzova pak byly předvídatelné. Pokračoval v posílání nových sil proti francouzskému zadnímu voji, aby se vyhnul velkým střetům a udržel Francouze v pohybu. Ani ruské jednotky nebyly imunní vůči chladu a stejně jako na francouzské straně v nich byli opozdilci a nemocní lidé. Zatímco však ruští vojáci mohli zůstat v okolních vesnicích, dokud se nevzpamatovali, Francouzi museli buď zůstat a nechat se zajmout, nebo pokračovat, dokud i oni nenarazili na zdravotní potíže. Jakmile zeslábli, rychle se stali náchylnými k infekci.

Jedna z nejdůležitějších věcí, které Kutuzov nařídil svým důstojníkům, nezní hrdinsky, ale byla praktická. Ruské útoky se záměrně zaměřily na francouzské dodávky potravin. Takže porážka brigády generála Jeana-Pierra Augereaua u vesnice Ljachovo partyzány byla v podstatě příjemným bonusem v honbě za zásobovacími sklady. Francouzská armáda nezmrzla k smrti, ale hladověla, zatímco bitvy vypadaly čím dál více jako popravy, protože Rusové používali dělostřelectvo k odstřelování těch francouzských jednotek, které je minuly.

Francouzi se už moc nemohli bránit, protože většina jejich koní byla sežrána a zbraně zanechali na polích a v lesích. Zranění vojáci čelili stejnému dilematu jako nemocní: buď se vláčet s rizikem komplikací a infekcí, nebo se vzdát Rusům – což nakonec nebyl špatný nápad. Ruské jednotky, které trpěly zimou a únavou podzimní a později zimní honičky, neměly chuť působit zajatým Francouzům další utrpení.

Poté, co byla většina sboru maršála Michela Neye rozdrcena u Krasného, ​​přeživší se jednoduše odebrali na ruské pozice, aby se zeptali, kde se mohou vzdát. Byly jim odebrány zbraně a byli posláni k táborovým ohňům, kde ruští vojáci, stejně prochladlí a zbědovaní, rozdávali vězňům vodku, aby jim uvnitř bylo alespoň trochu tepleji. To se může z dnešního pohledu zdát surrealistické, ale ne tak pro ty, kteří pochodovali celé dny v teplotách pod nulou.

Jedním z klíčových prvků této „strategie udušení“ byla operace prováděná malou dunajskou armádou vedenou Pavlem Čičagovem za Napoleonovými liniemi. Dnes je Čičagov nejvíce připomínán jako muž, který nedokázal zavřít past a umožnil zbytkům francouzské armády uniknout v bitvě u řeky Berezina. Nejdůležitější částí Čičagovovy operace však bylo to, co se stalo před bitvou u Bereziny, nikoli během ní. Před pokusem chytit Napoleona na Berezině, Čičagov dobyl Minsk, francouzský hlavní zásobovací sklad, který obsahoval dva miliony denních dávek. U Bereziny se ani nemusel objevit, už jen tímto dobytím zničil šance francouzské armády na přežití. Kvůli osobnímu konfliktu s Kutuzovem, stejně jako jeho selhání obklíčit Napoleonovu armádu, nebyl Čičagov nikdy oslavován jako válečný hrdina. Jeho největším úspěchem však byl boj proti zásobovacím liniím Francouzů.

A tehdy skutečně nastoupila krutá zima a začala zabíjet ty, kteří se plahočili na západ přes zasněžené pláně a lesy. Počasí ale bylo jen posledním hřebíčkem do rakve pro Grande Armée a pouze nakonec dorazilo již poraženou armádu.

Pro Rusko byl rok 1812 nejen rokem velkého vojenského triumfu, ale také rokem vítězství inteligence a sebeovládání nad hrubou silou. Rusové měli plán a toho se drželi, car Alexandr I. byl dostatečně odhodlaný držet se jej i poté, co Napoleon dobyl Moskvu. Svou roli sehrála statečnost vojáků, klima a další zjevné faktory, ale válka a vítězství roku 1812 je především triumfem strategie a důsledného sledování cílů.