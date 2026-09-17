AI zrychlila zaměstnance. Proč firma pořád nestíhá?
„Za nás hotovo.“ Pro zákazníka může být tahle věta úplně bezcenná.
Představme si firmu, která připravuje nabídku. Obchodník ji s pomocí AI rychle sepíše, ekonom připraví kalkulaci a provoz prověří kapacitu. Všichni pracují rychleji. Nabídka přesto putuje několik dní mezi schránkami. Jednou chybí potvrzení termínu, podruhé se pracuje se starou cenou. Nakonec není jasné, kdo má dát jednotlivé části dohromady a poslat zákazníkovi závaznou odpověď.
Na poradě mohou všechna oddělení poctivě oznámit úsporu času. Zákazník ji ovšem nezaznamenal. AI zrychlila práci uvnitř jednotlivých úkolů. Čekání mezi nimi zůstalo.
V minulém článku jsem psal, že nás AI učí manažerským dovednostem, i když nikoho nevedeme: určit cíl, zadat práci a převzít výsledek. Ve firmě ale potřebujeme udělat ještě jeden krok. Nestačí, aby měl dobře zadaný úkol každý člověk. Někdo musí odpovídat i za to, že z jednotlivých úkolů vznikne to, kvůli čemu jsme vůbec začali pracovat.
Rychlejší práce, delší fronta
Úspora času jednotlivce má hodnotu sama o sobě. Může mu umožnit odejít včas domů nebo se konečně věnovat odkládanému úkolu. Není však automaticky důkazem, že firma rychleji vyřizuje zakázky. Jsou to dvě různé věci a měli bychom je také odděleně měřit.
Dokonce si umím představit opačný výsledek. Když obchod začne chrlit více návrhů, než jich ostatní dokážou posoudit, vznikne delší fronta. První verze bude hotová dřív, definitivní odpověď později. Přidat další AI nástroj do obchodu pak může znamenat jen rychlejší zásobování úzkého místa.
Z manažerského pohledu mě proto nezajímá pouze otázka: „Komu AI ušetřila hodinu?“ Zajímá mě také: „Kdo tu hodinu získal navíc v podobě kontroly, oprav a dohledávání?“ Pokud jsme práci jen přesunuli na kolegu, neměli bychom ji vykazovat jako úsporu celé firmy.
Nejdřív ubrat zbytečné kroky
Řešením podle mě není automaticky další koordinátor, další porada nebo robot, který bude rychleji rozesílat urgence. Nejdřív bych se u každého předání zeptal, proč existuje. Potřebujeme zde odborný úsudek? Skutečné schválení? Nebo jen někdo přepisuje údaj ze systému do e-mailu, aby ho další člověk vložil jinam?
Právě tady vidím velkou příležitost AI. Ne v tom, že za nás bude donekonečna posílat „připomínám se“, ale že pomůže odstranit důvod, proč se musíme připomínat. Zbytečný krok není potřeba dělat rychleji. Je potřeba ho přestat dělat.
U naší nabídky bych začal od zákazníkova požadavku a skončil až použitelnou odpovědí. Schválené ceny, aktuální kapacita a obchodní podmínky by byly společnými podklady, ne třemi oddělenými verzemi pravdy. Propojený postup by mohl připravit nabídku, zkontrolovat běžné podmínky a člověku předložit konkrétní rozpor: „Požadovaný termín nelze dodržet. Máme nabídnout pozdější dodání, nebo jinou variantu?“
Člověk by rozhodoval o tom, co firma slíbí. Nemusel by předtím osobně shánět tři podklady a zjišťovat, který z nich platí. To ovšem vyžaduje skutečně dostupné informace, propojené nástroje a jasně určené pravomoci. Samotné předplatné chatbota způsob fungování firmy nezmění.
Kdo odpovídá za to, co dostane zákazník?
Každý takový postup potřebuje někoho odpovědného za celý výsledek, nejen za jednu jeho část. Nemyslím tím člověka, přes jehož stůl musí nově projít úplně všechno. Myslím jasnou odpovědnost a pravomoc řešit místa, kde na sebe práce nenavazuje. Jinak jsme jen vytvořili další frontu před dalším vedoucím.
Začal bych jedním opakovaným procesem, ne přestavbou celé firmy. Vzal bych několik skutečných zakázek a sledoval, kolik času zabere práce, kolik čekání a kolikrát se výsledek vrátí k opravě. Potom bych změnil nejslabší místo a stejnou cestu změřil znovu. Rychlejší odeslání není úspěch, pokud zákazník dostane chybnou cenu nebo nesplnitelný termín.
Tak si představuji procesně řízenou firmu pro AI věk. Ne více směrnic a ne lidi nahrazené stroji za každou cenu. Méně ručního posouvání práce, jasnější odpovědnost a více prostoru pro odbornost, vztahy a rozhodování. A také pro život po práci, místo dalšího večera stráveného doháněním toho, co někde zůstalo viset.
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