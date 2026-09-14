AI z nás dělá manažery. I když nikoho nevedeme
Představte si, že novému kolegovi předáte tři nabídky a řeknete: „Porovnej je.“ Má vybrat nejlevnější? Nejspolehlivější? Nejrychlejší? Má připravit doporučení, nebo už potvrdit objednávku? Bez těchto odpovědí ho necháváte hádat. U umělé inteligence přesto někdy čekáme, že si všechno domyslí sama.
Z řízení velké organizace si do práce s AI přenáším jednoduché měřítko: nestačí práci přidělit. Musí být jasné, k čemu má sloužit a podle čeho výsledek převezmu. Když to neumím říct, nemám ještě hotové zadání. Mám jen přání.
Proto mi připadá zavádějící představovat dobrý prompt, tedy zadání pro AI, jako sbírku kouzelných slov. Věta „chovej se jako špičkový expert“ může určit perspektivu. Sama ale neřekne, co potřebujeme vyřešit. Nejdřív potřebujeme jasno v práci, teprve potom v její formulaci.
Nejde o tabulku. Jde o rozhodnutí.
Vezměme modelový příklad: firma vybírá školení pro své vedoucí. Místo obecného „porovnej nabídky“ bych AI zadal toto:
„Z těchto tří nabídek připrav podklad pro výběr praktického školení našich vedoucích. Porovnej celkovou cenu, časovou náročnost a prostor pro nácvik situací z naší práce. Použij jen dodané podklady, u závěrů označ zdroj a chybějící údaje přiznej. Výsledkem má být jedna stránka. Pokud podklady stačí, doporuč variantu a uveď její slabinu. Jinak napiš, co musíme před rozhodnutím zjistit. Nic neobjednávej.“
Nejde o dokonalejší zaklínadlo. Vyjasnil jsem účel, podklady, práci, omezení i podobu výsledku. A hlavně jsem rozlišil dvě věci: připravit rozhodnutí a udělat rozhodnutí. To není totéž.
Takové zadání musí obstát i při převzetí. Je cena skutečně celková? Je uvedený rozsah nácviku doložený, nebo si ho AI domyslela? Pokud zásadní údaj chybí, správným výsledkem nemusí být vítěz. Může jím být přesná otázka, bez jejíž odpovědi bychom vybírali naslepo.
Pro vlastní práci bych si proto hlídal šest otázek: Čeho chceme dosáhnout? Z čeho vycházíme? Co se má udělat? Co se nesmí změnit nebo domyslet? Podle čeho výsledek přijmeme? V jaké podobě ho potřebujeme?
Nemusí z toho vzniknout formulář na dvě stránky. U jednoduché práce stačí několik vět. Když ještě nemám jasno, mohu si nechat nejprve navrhnout zadání a upozornit na chybějící rozhodnutí. Ani nejlépe napsané zadání ovšem nezaručuje správný výsledek. Důležité závěry pořád musíme ověřovat proti podkladům.
Od jednoho zadání k jinému fungování firmy
A právě tady se z používání AI stává něco zajímavějšího než psaní do chatu. I člověk bez jediného podřízeného začíná potřebovat část manažerských dovedností: vybrat smysluplný úkol, určit priority, delegovat přípravu a převzít výsledek. Nemusí se stát vedoucím lidí. Učí se ale řídit práci, kterou nevykonává celou sám.
Když se stejná potřeba opakuje, další krok není vymyslet ještě delší prompt. Je to navrhnout postup: co práci spustí, kde vezme aktuální podklady, kdo ověří výsledek a kdy musí přijít rozhodnutí člověka. Kvalitní zadání se tak může stát základem opakovatelného procesu.
V našem příkladu by po příchodu doplněné nabídky mohl systém připravit aktualizované srovnání a označit, zda nová informace mění doporučení. Vedoucí by nezačínal pokaždé znovu. Rozhodoval by nad změnou, ne nad další hromadou dokumentů. To už ale vyžaduje propojené nástroje, přístupy a kontroly. Samotný text v chatu takový provoz nezařídí.
Jestli se tento princip propojí napříč firmou, nestačí už jen soukromá sbírka dobrých promptů každého zaměstnance. Musí být jasné, kdo proces vlastní, jak na sebe výstupy navazují a kdo řeší výjimky. Procesně řízená firma pro AI věk pro mě neznamená více směrnic. Znamená méně práce závislé na tom, že někdo osobně připomene každý další krok.
Přínos bych neměřil počtem vyrobených tabulek. Zajímal by mě čas, který zbude po kontrole a opravách, kvalita rozhodnutí a prostor pro práci, na niž dříve nebyla kapacita. Více výstupů ještě nemusí znamenat méně práce pro člověka.
Dobrý prompt je tedy začátek, nikoli cíl. Cílem je prostředí, ve kterém lidé nemusí všechno osobně dohledat, přepsat a posunout dál. Mohou více času věnovat rozhodování, vedení lidí, tvoření — a také životu mimo práci. Ne proto, že přestali nést odpovědnost, ale protože lépe uspořádali práci kolem sebe.
Jan Kvaček
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