AI vám možná nevezme práci. Ale vezme vám velkou část toho, co dnes za práci považujete
Když se mluví o dopadu umělé inteligence na pracovní trh, obvykle se ptáme, která povolání AI nahradí. Účetní? Programátory? Právníky? Lékaře? Možná je ale tato otázka položená příliš hrubě. Zaměstnání totiž není jedna činnost. Je to směs desítek různých úkolů – a právě tato směs se může změnit mnohem dříve, než zmizí samotný název profese.
Vezměme si obyčejný den člověka v kanceláři. Projde e-maily, některé roztřídí, na jiné odpoví, přepíše údaje do systému, připraví podklady na poradu, zkontroluje tabulku, vyhledá několik informací, doplní dokument podle vzoru a něco pošle kolegovi ke schválení. U jednoho případu si není jistý, a tak se zeptá nadřízeného. Na konci dne může zcela oprávněně říct, že osm hodin pracoval. Zajímavější otázka ale zní: kolik z těch osmi hodin skutečně vyžadovalo právě jeho úsudek, zkušenost nebo kreativitu?
Máme trochu romantickou představu o duševní práci. Člověk sedí u počítače, přemýšlí a vytváří něco nového. Taková práce samozřejmě existuje. Výzkumník hledá nové řešení, podnikatel rozhoduje o vstupu na trh, lékař řeší neobvyklého pacienta, právník případ, na který nestačí standardní výklad. Jenže velká část kancelářské práce vypadá jinak: existuje správný postup a naším úkolem je ho spolehlivě dodržet.
Proto máme účetní standardy, zákony, klinická doporučení, metodiky, směrnice, kontrolní seznamy, schvalovací pravomoci a pravidla pro výjimky. U velké části práce totiž kreativitu vůbec nechceme. Chceme správnost, opakovatelnost a předvídatelnost. Velká část řízení lidí dokonce spočívá právě v tom, že se snažíme zabránit tomu, aby každý zaměstnanec řešil stejnou situaci pokaždé jinak.
Představte si firmu, která propustí zkušenou mzdovou účtárnu a místo ní přijme deset mimořádně inteligentních a kreativních vědců. Každý měsíc jim předá pracovní smlouvy a docházku a řekne: „Vymyslete tentokrát nejlepší způsob, jak spočítat mzdy.“ Zřejmě bychom to nepovažovali za pokrok. Přesto někdy podobně uvažujeme o AI: čím schopnější model použijeme a čím více prostoru mu dáme k přemýšlení, tím lépe. Jenže u známého a přesně popsaného postupu může být další kreativní uvažování spíš zdrojem chyby než hodnoty.
Proto je podle mě mnohem užitečnější rozdělit práci podle její povahy než podle názvu profese. Jedna část má přesný postup – výpočty, kontroly, převody dat, administrativní operace, hledání odchylek nebo přenos informací mezi systémy. Tam často nepotřebujeme žádnou velkou inteligenci, ale spolehlivý systém. Druhá část obsahuje určitou nejasnost a vyžaduje posouzení. Třetí skupinu tvoří skutečně nové situace, kde je nutné hledat varianty a přemýšlet. A nakonec existují rozhodnutí, u kterých může AI připravit téměř všechno, ale odpovědnost musí zůstat člověku.
Právě proto AI nemusí zaměstnání odstranit, aby ho zásadně změnila. Představme si člověka, který během týdne dvanáct hodin připravuje podklady, osm hodin zpracovává opakující se požadavky, šest hodin hledá informace, pět hodin kontroluje práci a jen část času skutečně rozhoduje. Pokud technologie odstraní polovinu prvních čtyř činností, jeho profese může dál existovat. Její ekonomický obsah už ale bude úplně jiný.
Změna pracovního trhu proto nemusí vypadat tak, že v pondělí nějaké povolání existuje a v úterý ho nahradí AI. Může probíhat mnohem nenápadněji. Z práce nejdřív zmizí několik rutinních úkolů, potom další. Některé firmy stejný počet lidí využijí na hodnotnější činnosti, jiné porostou bez dalšího nabírání a část zjistí, že stejný objem práce jednoduše zvládne menší tým. Název pracovní pozice přitom může zůstat stejný ještě mnoho let.
To je zároveň dobrá i nepříjemná zpráva. Mezi prvními mohou mizet právě činnosti, které lidé často nesnášejí: přepisování, rutinní kontroly, zpracování stále stejných požadavků, vyhledávání údajů, příprava podkladů nebo převádění informací mezi systémy. Jenže právě tyto činnosti dnes zároveň vyplňují podstatnou část pracovní doby. Pokud technologie ze dne odstraní čtyři hodiny práce, ekonomická otázka nezmizí jen proto, že zaměstnanec má stále stejný název funkce.
Často se říká, že budoucnost patří lidem, kteří se naučí používat AI. To je pravda jen částečně. Umět dobře komunikovat s dnešními nástroji je užitečné, ale dlouhodobě to nebude mimořádná dovednost. Mnohem cennější bude rozumět vlastní práci: vědět, kde skutečně přináším úsudek, zkušenost, vztah nebo odpovědnost a kde pouze opakuji postup, který lze přesně popsat a následně automatizovat.
Při praktické práci s AI jsem přitom narazil na jeden paradox, který považuji za důležitý. Když narazíme na nový problém, potřebujeme inteligenci. Je třeba hledat řešení, zkoušet alternativy a pochopit, proč něco funguje. Pokud ale stejný problém správně vyřešíme podruhé, potřetí a podesáté, neměli bychom ho pokaždé znovu řešit od začátku. Ze zkušenosti má vzniknout pravidlo, z pravidla kontrola a z kontroly standardní postup.
Nejvyspělejší využití AI proto možná nebude vypadat tak, že stále více úkolů předáváme stále chytřejším modelům. Může to být přesný opak: to, co jsme už pochopili a naučili se dělat spolehlivě, postupně přestane inteligenci vůbec potřebovat. Chytré systémy budou přemýšlet tam, kde existuje nejistota. To známé budou prostě správně vykonávat.
Až budete zítra pracovat, zkuste si u několika činností položit tři otázky: Potřebuji tady opravdu vlastní úsudek? Nebo jen používám pravidlo a známý postup? A kdyby někdo tento postup přesně popsal, musel by tuto práci příště ještě dělat člověk?
Odpovědi možná neřeknou, zda vám AI jednou vezme zaměstnání. Docela dobře ale mohou ukázat, kolik z toho, co dnes nazýváte svojí prací, bude za několik let ještě skutečně vaše práce.
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