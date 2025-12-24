Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)

Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.

Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)

Pobřežní duny, keře fynbos

Mezi nimi skryté chatky

Vánoční koledy zpívá oceán

Slunce neúprosně pálí

Zdobíš stromeček

a z čela ti kape pot

Vyprávíš dětem o sněhu

Oči jim září jak ledové krystalky

když rozbalují dárky

Autor: Václav Kunft | středa 24.12.2025 11:34

Václav Kunft

  • Počet článků 430
  • Celková karma 12,87
  • Průměrná čtenost 285x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

