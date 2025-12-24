Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)
Pobřežní duny, keře fynbos
Mezi nimi skryté chatky
Vánoční koledy zpívá oceán
Slunce neúprosně pálí
Zdobíš stromeček
a z čela ti kape pot
Vyprávíš dětem o sněhu
Oči jim září jak ledové krystalky
když rozbalují dárky
Václav Kunft
Žiji (sonet 25.)
Nemá cenu se stále mračit a nadávat. Nechovejme se jako naše okolí, ale mějme radost ze života. Je tu dobře, je tu sranda.
Václav Kunft
Šedá (sonet 26.)
Den nemusí bublat jásavostí a smích nemusí znít jak brambory padající ze schodů. Nebe nemusí být azurové a slunce nemusí pálit, a stejně může být příjemně.
Václav Kunft
Vstřícnost
Sešlo se několik věcí najednou. Vánoční čas, smířlivá nálada a častěji se opakující slovíčko vstřícnost. Nedávno jsem rozepsal, a jelikož mi téma bylo protivné, nedopsal blog o nesnášenlivosti.
Václav Kunft
Chlapeček na trůnu
Člověku můžete sebrat, nebo omezit téměř všechno jenom ne svobodu snít. Tak zavřete oči a sněte, nebo sněte s očima otevřenýma.
Václav Kunft
Lháři (sonet 24 ošklivý)
Sonet nemusí vždy být krásná milostná lyrika, může to být i ošklivá realita. Nesmíme zavírat oči před realitou, mohli bychom oslepnout.
- Počet článků 430
- Celková karma 12,87
- Průměrná čtenost 285x