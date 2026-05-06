Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zpocené milování (Sonet 30.)

Někdy věci sice vypadají nepatřičně, neskutečně, nebo neproveditelně, ale při tom mají jen jediné možné a správné řešení.

Zpocené milování (Sonet 30.)

Tropické vedro, hustou džunglí se vine řeka

Dusno se nad ní drží již od moře, je úmorné

Za kormidlem lodi stojí a vede ji nahá žena,

pevný zadek, široké boky, velké prsy, povislé

Na zádech rozložené dlouhé hnědé vlasy

Po zádech jí stéká pot, tvoří drobné čůrky

ty společně pak vtékají do delty mezi půlky.

Ležím na zádi a nemohu se nabažit té krásy

Pomalu se otočí a tázavě se na mně podívá

Ta její krása působí trochu oplzle, je nádherná

Vzduch se tetelí, dech zkracuje, musím ji mít

Snad přijde mrak a vánek nás trochu ochladí

Jede zvolna ke mně poté, co loď zastaví, zakotví

Vím, že i v tom příšerném vedru si ji chci vzít

Autor: Václav Kunft | středa 6.5.2026 17:45 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Václav Kunft

Primavera

Ohřálo mě sluníčko, vzpomněl jsem si na Vesnu. Ku podivu mně, ale před očima vyskočila Botticelliho Primavera. Bylo to, jak bych opět stál v Uffizi.

2.5.2026 v 22:34 | Karma: 8,93 | Přečteno: 214x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Zelený vlkodlak

I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.

30.4.2026 v 17:17 | Karma: 10,18 | Přečteno: 267x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Jsem motýl

Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.

25.4.2026 v 10:42 | Karma: 12,00 | Přečteno: 348x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.

Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.

20.4.2026 v 13:38 | Karma: 14,73 | Přečteno: 323x | Diskuse | Společnost

Václav Kunft

Kamenný trůn

Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.

18.4.2026 v 23:13 | Karma: 12,33 | Přečteno: 362x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
4. května 2026  10:10

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Čtyři zranění po čelní srážce aut u Mělníka, jednoho transportoval vrtulník

U Mělníka se čelně srazili dvě vozidla. Při nehodě se zranili čtyři lidé. (6....
6. května 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

U obce Malý Újezd na Mělnicku se ve středu odpoledne čelně srazila dvě osobní auta. Při nehodě se...

Soud obdržel šestou stížnost na vazbu kvůli požáru pardubické zbrojovky

ilustrační snímek
6. května 2026  15:59,  aktualizováno  15:59

Soud v Pardubicích dostal šestou stížnost na vazbu v kauze útoku na halu zbrojovky LPP Holding....

Českobudějovické centrum Arpida otevřelo nové prostory pro sociální služby

ilustrační snímek
6. května 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

Českobudějovické centrum Arpida dnes otevřelo nové budovy pro lidi se zdravotním znevýhodněním....

Ve Zlínském kraji je kvůli suchu a riziku požárů zákaz rozdělávat otevřený oheň

ilustrační snímek
6. května 2026  15:37,  aktualizováno  15:37

Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Václav Kunft

  • Počet článků 464
  • Celková karma 12,15
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.