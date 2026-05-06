Zpocené milování (Sonet 30.)
Tropické vedro, hustou džunglí se vine řeka
Dusno se nad ní drží již od moře, je úmorné
Za kormidlem lodi stojí a vede ji nahá žena,
pevný zadek, široké boky, velké prsy, povislé
Na zádech rozložené dlouhé hnědé vlasy
Po zádech jí stéká pot, tvoří drobné čůrky
ty společně pak vtékají do delty mezi půlky.
Ležím na zádi a nemohu se nabažit té krásy
Pomalu se otočí a tázavě se na mně podívá
Ta její krása působí trochu oplzle, je nádherná
Vzduch se tetelí, dech zkracuje, musím ji mít
Snad přijde mrak a vánek nás trochu ochladí
Jede zvolna ke mně poté, co loď zastaví, zakotví
Vím, že i v tom příšerném vedru si ji chci vzít
Václav Kunft
Primavera
Ohřálo mě sluníčko, vzpomněl jsem si na Vesnu. Ku podivu mně, ale před očima vyskočila Botticelliho Primavera. Bylo to, jak bych opět stál v Uffizi.
Václav Kunft
Zelený vlkodlak
I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.
Václav Kunft
Jsem motýl
Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.
Václav Kunft
Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.
Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.
Václav Kunft
Kamenný trůn
Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.
