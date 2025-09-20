Znal jsem vstup do chodby

Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.

Znal jsem vstup do chodby

Tajemná díra v lese

Jako kluk jsem do ní vlezl

Vrátil se po stejné trase

Byl jsem dost zlobivý hajzl

xxx

Chodba z lesa do vesnice

Už tehdy byla na zřícení

Ústila kousek od zvonice

Zarostlá, upadlá v zapomnění

xxx

Cos na ní zajímavé bylo,

že i když o ní každý věděl,

tak se o ní nemluvilo

Prý tam sem tam někdo zmizel

xxx

Narazil jsem na ni náhodou

Po letech jsem se tudy toulal

Nebyla pro mě záhadou,

Ale ten vchod jako by mě volal

xxx

Neodolal jsem a vlezl do ní

Vylezu přece u zvonice

Vylezl jsem do rozlehlé savany

Někde v dáli řvaly lvice

xxx

Savana bez lidí

Zvěř skoro žádná

Je to snad předpeklí

Zemřel jsem a tohle se mi zdá?

xxx

Hledám chodbu

Rád bych se vrátil

Vidím jen sežehlou trávu

Asi jsem se ztratil

xxx

Léta jsem se toulal

a nikdy nezabloudil

Co jsem vlastně hledal

proč jsem světem chodil

xxx

Chtěl bych se vrátit domů

a kde to vlastně je?

Uprostřed zelených stromů,

či tam, kde jsou z písku závěje?

Autor: Václav Kunft | sobota 20.9.2025 12:16 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Václav Kunft

  • Počet článků 407
  • Celková karma 11,74
  • Průměrná čtenost 281x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

