Znal jsem vstup do chodby
Znal jsem vstup do chodby
Tajemná díra v lese
Jako kluk jsem do ní vlezl
Vrátil se po stejné trase
Byl jsem dost zlobivý hajzl
xxx
Chodba z lesa do vesnice
Už tehdy byla na zřícení
Ústila kousek od zvonice
Zarostlá, upadlá v zapomnění
xxx
Cos na ní zajímavé bylo,
že i když o ní každý věděl,
tak se o ní nemluvilo
Prý tam sem tam někdo zmizel
xxx
Narazil jsem na ni náhodou
Po letech jsem se tudy toulal
Nebyla pro mě záhadou,
Ale ten vchod jako by mě volal
xxx
Neodolal jsem a vlezl do ní
Vylezu přece u zvonice
Vylezl jsem do rozlehlé savany
Někde v dáli řvaly lvice
xxx
Savana bez lidí
Zvěř skoro žádná
Je to snad předpeklí
Zemřel jsem a tohle se mi zdá?
xxx
Hledám chodbu
Rád bych se vrátil
Vidím jen sežehlou trávu
Asi jsem se ztratil
xxx
Léta jsem se toulal
a nikdy nezabloudil
Co jsem vlastně hledal
proč jsem světem chodil
xxx
Chtěl bych se vrátit domů
a kde to vlastně je?
Uprostřed zelených stromů,
či tam, kde jsou z písku závěje?
Václav Kunft
Gaunerská léta
Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.
Václav Kunft
Sonet šestnáctý
Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?
Václav Kunft
Libozvuky o lásce
Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.
Václav Kunft
Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)
K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.
Václav Kunft
Strom v Bedfordshire
Nebylo moc hezky přesto jsem šel na procházku. Šel jsem po polní cestě k hájku a bažantnici, tam se cesta lomila. Uviděl jsem ve stráni starý strom a u něj se pásl kolouch. Vůbec se mě nebál.
