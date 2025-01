Není to jenom exaltovaná vášeň, co dělá život a lásku krásnými. Lehké pohlazení, porozumění v očích, letmé políbení, nebo se jenom držet za ruce.

Síla hudby

Z počátku to zní jako kakofonie nesourodých zvuků. Zaposlouchej se, pomalu se to začíná rovnat, je to ruch, je to hudba, je to melodie.