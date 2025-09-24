Zlomenina

Někdy se vám životem prožene vichřice, nic nezůstane na svém místě, vše je zničené rozlámané. Čekáte na vyjasnění, na slunce, a to ne a ne přijít.

Zlomenina

Zlomit se dá tuha v tužce

Zlomit se dá ruka, noha

Zlomit se dá i srdce

Zlomit se nedá touha

xxx

Bezmoc, beznaděj, zoufalství

Pokoření, proč ta nenávist?

Triumfální pohled vítězství

Proč křuskami po duši tančit?

xxx

Záblesk pochybnosti dává naději

Naději, na co a proč?

Na nová utrpení?

Ne, raději opusť tento kolotoč

xxx

A přece jako otrok znovu nasedneš

Znovu do sebe necháš kopat

Kousek se možná svezeš

Určitě budeš litovat

xxx

Možná ty chvilky za to stojí

Tak si nestěžuj v probdělých nocích

Nežije ten, kdo se bojí

Přežívá jak žebravý mnich

xxx

Chceš-li klid a štěstí na zemi

tak miluj všechna boží stvoření

jen ne ženy.

Autor: Václav Kunft | středa 24.9.2025 11:38 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Další články autora

Václav Kunft

Znal jsem vstup do chodby

Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.

20.9.2025 v 12:16 | Karma: 12,02 | Přečteno: 259x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Gaunerská léta

Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.

17.9.2025 v 11:53 | Karma: 10,63 | Přečteno: 304x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet šestnáctý

Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?

13.9.2025 v 10:06 | Karma: 10,93 | Přečteno: 300x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Libozvuky o lásce

Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.

10.9.2025 v 13:28 | Karma: 9,30 | Přečteno: 309x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)

K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.

6.9.2025 v 10:14 | Karma: 10,96 | Přečteno: 307x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Václav Kunft

  • Počet článků 408
  • Celková karma 12,04
  • Průměrná čtenost 281x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

