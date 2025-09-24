Zlomenina
Zlomit se dá tuha v tužce
Zlomit se dá ruka, noha
Zlomit se dá i srdce
Zlomit se nedá touha
xxx
Bezmoc, beznaděj, zoufalství
Pokoření, proč ta nenávist?
Triumfální pohled vítězství
Proč křuskami po duši tančit?
xxx
Záblesk pochybnosti dává naději
Naději, na co a proč?
Na nová utrpení?
Ne, raději opusť tento kolotoč
xxx
A přece jako otrok znovu nasedneš
Znovu do sebe necháš kopat
Kousek se možná svezeš
Určitě budeš litovat
xxx
Možná ty chvilky za to stojí
Tak si nestěžuj v probdělých nocích
Nežije ten, kdo se bojí
Přežívá jak žebravý mnich
xxx
Chceš-li klid a štěstí na zemi
tak miluj všechna boží stvoření
jen ne ženy.
Václav Kunft
Znal jsem vstup do chodby
Také jste se chtěli po létech někam vrátit a zjistili jste, že to již neexistuje. Možná, že jste si to jenom představovali a skutečnost je jiná.
Václav Kunft
Gaunerská léta
Potkal jsem pár takových. Několik se jich vzpamatovalo včas, některým to trvalo trochu déle, někteří nedopadli vůbec dobře.
Václav Kunft
Sonet šestnáctý
Je dobré se občas toulat po hvězdách. Je stejně dobré se včas vrátit na zem. Co vlastně je realita, co je sen, co je krása a co je zbožné přání?
Václav Kunft
Libozvuky o lásce
Libozvuky jsou podsekce poslednin mohou, ale nemusí dávat smysl, musí ale dobře znít. Cokoliv, co je o lásce nemůže znít špatně.
Václav Kunft
Poslední pouť (Sonet sedmnáctý)
K tomuto sonetu se píše perex hrozně blbě. Psát perex k sonetu o smrti není jednoduché, k sonetu o vlastní smrti je to dvakrát trapné.
