Žiji (sonet 25.)

Nemá cenu se stále mračit a nadávat. Nechovejme se jako naše okolí, ale mějme radost ze života. Je tu dobře, je tu sranda.

Měl jsem radost jen tak pro nic za nic,

báječnou náladu a široký úsměv

Nevím jsem idiot, chlípník nebo panic

Mám v žilách vodu, kořalku nebo krev

xxx

Byla sice tma a v ulicích smrad

Já ale viděl rozkvetlé město

V té tmě jsem zažíval krásné ráno

Myslím, že jsem měl to místo rád

xxx

Poskakoval jsem jak malý kluk

Lidé koukali a mně to bylo fuk

Házeli po mně pohledy zmijí

xxx

Co to znamená, co to je

Co se to se mnou děje

Už chápu, já ještě žiji

Autor: Václav Kunft | sobota 20.12.2025 10:58 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

