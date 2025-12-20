Žiji (sonet 25.)
Žiji (sonet 25.)
Měl jsem radost jen tak pro nic za nic,
báječnou náladu a široký úsměv
Nevím jsem idiot, chlípník nebo panic
Mám v žilách vodu, kořalku nebo krev
xxx
Byla sice tma a v ulicích smrad
Já ale viděl rozkvetlé město
V té tmě jsem zažíval krásné ráno
Myslím, že jsem měl to místo rád
xxx
Poskakoval jsem jak malý kluk
Lidé koukali a mně to bylo fuk
Házeli po mně pohledy zmijí
xxx
Co to znamená, co to je
Co se to se mnou děje
Už chápu, já ještě žiji
Václav Kunft
Šedá (sonet 26.)
Den nemusí bublat jásavostí a smích nemusí znít jak brambory padající ze schodů. Nebe nemusí být azurové a slunce nemusí pálit, a stejně může být příjemně.
Václav Kunft
Vstřícnost
Sešlo se několik věcí najednou. Vánoční čas, smířlivá nálada a častěji se opakující slovíčko vstřícnost. Nedávno jsem rozepsal, a jelikož mi téma bylo protivné, nedopsal blog o nesnášenlivosti.
Václav Kunft
Chlapeček na trůnu
Člověku můžete sebrat, nebo omezit téměř všechno jenom ne svobodu snít. Tak zavřete oči a sněte, nebo sněte s očima otevřenýma.
Václav Kunft
Lháři (sonet 24 ošklivý)
Sonet nemusí vždy být krásná milostná lyrika, může to být i ošklivá realita. Nesmíme zavírat oči před realitou, mohli bychom oslepnout.
Václav Kunft
Variace lásky a milování
Nic není tak rozmanitého jako láska Snad jediné, co budí také tolik emocí, je válka a tu nemám rád.
