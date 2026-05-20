Žena/y
Jsem opět bezstarostný mladíček
a holkám, co se smějí, je šestnáct let.
První smělé i nesmělé doteky, polibky,
nikdy tě neopustí ty krásné zážitky.
xxx
Vidím ty oči, které se na mě smějí,
rty, které mi do ucha tichoučce šeptají.
Oči, které se mi bezostyšně vysmívají,
mladé ženy, co se mnou si zahrávají.
xxx
S hlavu položenou mezi jejich prsy,
zvedá se v nás neskutečná vášeň.
Pak zaženou nás jak prašivé psy,
cítíme jen strach a posvátnou bázeň.
xxx
Dokážou něco jako tajfun rozpoutat,
samy mu propadnou a ztratí hlavu.
Směle pak budou vše popírat a lhát,
nezná námořníka, nebyla v přístavu.
xxx
Nabízí ti tělo, které ty hlupáku křičí.
Sehnutý se ploužíš domů, stmívá se,
vějířky vrásek lemují ty laskavé oči.
To, co je jinak se nedozvíš, neboj se.
xxx
Když mám oči zavřené, je teplo,
proč když je otevřu, bývá zima.
Proč když je zavřu, bývá světlo
a když je otevřu je často tma.
Václav Kunft
Proč?
Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.
Václav Kunft
Květen (Máj)
Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.
Václav Kunft
Karetní společnost
Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.
Václav Kunft
Zpocené milování (Sonet 30.)
Někdy věci sice vypadají nepatřičně, neskutečně, nebo neproveditelně, ale při tom mají jen jediné možné a správné řešení.
Václav Kunft
Primavera
Ohřálo mě sluníčko, vzpomněl jsem si na Vesnu. Ku podivu mně, ale před očima vyskočila Botticelliho Primavera. Bylo to, jak bych opět stál v Uffizi.
