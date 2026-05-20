Žena/y

Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?

Jsem opět bezstarostný mladíček

a holkám, co se smějí, je šestnáct let.

První smělé i nesmělé doteky, polibky,

nikdy tě neopustí ty krásné zážitky.

xxx

Vidím ty oči, které se na mě smějí,

rty, které mi do ucha tichoučce šeptají.

Oči, které se mi bezostyšně vysmívají,

mladé ženy, co se mnou si zahrávají.

xxx

S hlavu položenou mezi jejich prsy,

zvedá se v nás neskutečná vášeň.

Pak zaženou nás jak prašivé psy,

cítíme jen strach a posvátnou bázeň.

xxx

Dokážou něco jako tajfun rozpoutat,

samy mu propadnou a ztratí hlavu.

Směle pak budou vše popírat a lhát,

nezná námořníka, nebyla v přístavu.

xxx

Nabízí ti tělo, které ty hlupáku křičí.

Sehnutý se ploužíš domů, stmívá se,

vějířky vrásek lemují ty laskavé oči.

To, co je jinak se nedozvíš, neboj se.

xxx

Když mám oči zavřené, je teplo,

proč když je otevřu, bývá zima.

Proč když je zavřu, bývá světlo

a když je otevřu je často tma.

Autor: Václav Kunft | středa 20.5.2026 22:03 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Václav Kunft

  • Počet článků 467
  • Celková karma 12,53
  • Průměrná čtenost 292x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

