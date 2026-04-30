Zelený vlkodlak
Ze zrcadla se na tebe noří podivný škleb
Krvavé oči, žluté zuby, ohavná tlama
Ledový žár zhrzených snů a tužeb
Nic to nespraví, jen smrt a tma
xxx
Bílé hrdlo, které jsi tak rád něžně líbával
Zdobí teď náhrdelník čerstvé rudé krve
Hebká prsa, která jsi tak rád laskal
Vlkodlak ostrými drápy rozerve
xxx
Nejvíce bolí zrada tam, kde byla důvěra
Dobrý přítel ti pošeptá, kdo že to byl
Z miláčka se proměníš v netvora
Na měsíc zelený vlkodlak vyl
xxx
Může anděl tolik předstírat a nenávidět
Byla tak krutá a chtěla si jen tak hrát
Jen pro svou zábavu tě podvádět
Přede všemi se ti chtěla smát
xxx
Málo stačí, aby se láska stala nenávistí
Tak málo a milenec se stane vrahem
Ubohou troskou komedii přihlížející
Žárlivým zeleným vlkodlakem
Václav Kunft
Jsem motýl
Další poslednina, je to jen dojem, jak to jiní vidí, ne jak to já cítím, třeba dělám chybu a skutečnost je jiná. Stejně si zkusím ještě poletovat.
Václav Kunft
Pragmatismus. K čertu se sebeúctou.
Vždy jsem si myslel, že jedna z hodnot je sebeúcta, sebeúcta, která vychází z respektu k židovsko-křesťanskému žebříčku hodnot a z jeho obhajoby. Je zřejmé, že jsem se mýlil.
Václav Kunft
Kamenný trůn
Tak tohle byl původní plán, takhle měly vypadat posledniny. Vzpomínky pro mě a verše pro mojí generaci, ne vždy to tak dopadlo.
Václav Kunft
Náhodné věty
Vrátil jsem se z procházky a napsal si pár vět. Během dne jsem dopsal několik dalších. Počítal jsem s tím, že to časem upravím. Neupravil, jen jsem některé věty vyškrtl, přeházel pořadí a nechal syrové, jak to bylo.
Václav Kunft
Láska je melodie
Hudba i láska jsou univerzální, na člověka obě působí blahodárně. Poezie i hudba od nepaměti opěvovala lásku, ani jedna, ani druhá by bez lásky nemohla existovat.
Pronájem obchodního objektu v Chrudimi, ul. Topolská
Topolská, Chrudim - Chrudim II
15 000 Kč/měsíc
