I když jsem romantik a optimista občas na mě sedne světobol. Viděl a slyšel jsem toho tolik, že by bylo divné, kdyby se mi to nestávalo.

Zelený vlkodlak

Ze zrcadla se na tebe noří podivný škleb

Krvavé oči, žluté zuby, ohavná tlama

Ledový žár zhrzených snů a tužeb

Nic to nespraví, jen smrt a tma

xxx

Bílé hrdlo, které jsi tak rád něžně líbával

Zdobí teď náhrdelník čerstvé rudé krve

Hebká prsa, která jsi tak rád laskal

Vlkodlak ostrými drápy rozerve

xxx

Nejvíce bolí zrada tam, kde byla důvěra

Dobrý přítel ti pošeptá, kdo že to byl

Z miláčka se proměníš v netvora

Na měsíc zelený vlkodlak vyl

xxx

Může anděl tolik předstírat a nenávidět

Byla tak krutá a chtěla si jen tak hrát

Jen pro svou zábavu tě podvádět

Přede všemi se ti chtěla smát

xxx

Málo stačí, aby se láska stala nenávistí

Tak málo a milenec se stane vrahem

Ubohou troskou komedii přihlížející

Žárlivým zeleným vlkodlakem

Autor: Václav Kunft | čtvrtek 30.4.2026 17:17 | karma článku: 0 | přečteno: 43x

Václav Kunft

  • Počet článků 462
  • Celková karma 12,11
  • Průměrná čtenost 290x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.