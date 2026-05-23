Zeď
Znal jsem to město dobře, bylo přátelské.
Zajel jsem se tam procházet, poflakovat.
Měl jsem štěstí, počasí bylo nádherné.
Šel jsem stejnou cestou, po které chodil kat.
xxx
Šel jsem podél hradní zdi a pohvizdoval si,
Věděl jsem, že za rohem bude hradní brána.
Nebyla, byla tam zase zeď, šedá, nekončící.
Trochu jsem znejistěl, kde se tu vzala vrána?
xxx
Ochladilo se, slunce zakryly černé mraky.
Město jsem nepoznával, začal jsem se bát.
Z výklenků na mě civěly hrozivé barokní sochy.
Jak vrostlý do země jsem na místě zůstal stát.
xxx
Zalitý potem jsem se pomalu začal vzbouzet.
Co je to za hrozný sen, proč se mně zdá.
Horečka, nebo nějaké cosi mi začalo poroučet.
Blázním, nebo u mě nějaká nemoc propuká?
Václav Kunft
Žena/y
Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?
Václav Kunft
Proč?
Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.
Václav Kunft
Květen (Máj)
Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.
Václav Kunft
Karetní společnost
Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.
Václav Kunft
Zpocené milování (Sonet 30.)
Někdy věci sice vypadají nepatřičně, neskutečně, nebo neproveditelně, ale při tom mají jen jediné možné a správné řešení.
