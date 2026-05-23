Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zeď

Známe to snad každý, člověk se v posteli převaluje, nemůže zabrat, má hrůzné sny. Ráno, když se probudí má horečku jako prase, maže se k doktorovi a papají prášky. Nebo je to něco jiného, temnějšího?

Zeď

Znal jsem to město dobře, bylo přátelské.

Zajel jsem se tam procházet, poflakovat.

Měl jsem štěstí, počasí bylo nádherné.

Šel jsem stejnou cestou, po které chodil kat.

xxx

Šel jsem podél hradní zdi a pohvizdoval si,

Věděl jsem, že za rohem bude hradní brána.

Nebyla, byla tam zase zeď, šedá, nekončící.

Trochu jsem znejistěl, kde se tu vzala vrána?

xxx

Ochladilo se, slunce zakryly černé mraky.

Město jsem nepoznával, začal jsem se bát.

Z výklenků na mě civěly hrozivé barokní sochy.

Jak vrostlý do země jsem na místě zůstal stát.

xxx

Zalitý potem jsem se pomalu začal vzbouzet.

Co je to za hrozný sen, proč se mně zdá.

Horečka, nebo nějaké cosi mi začalo poroučet.

Blázním, nebo u mě nějaká nemoc propuká?

Autor: Václav Kunft | sobota 23.5.2026 23:09 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Václav Kunft

Žena/y

Jsou enigma, které nikdy nerozluštíme. Chceme to vůbec? Myslím, že máme strach z toho, co bychom se mohli dozvědět. Nebo ne?

20.5.2026 v 22:03 | Karma: 9,49 | Přečteno: 191x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Proč?

Proč pár dědků na pokraji senility svými nepochopitelnými rozhodnutími ničí životy miliónům lidí. Proč se tisíce politologů snaží ty nesmysly pochopit a zdůvodnit.

16.5.2026 v 19:42 | Karma: 14,38 | Přečteno: 398x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Květen (Máj)

Květen nás dokáže zmámit, zapomeneme přemýšlet. Jen si vzpomeňte, co bylo loni a rok před tím, ale stejně se na něj znovu těšíme. Dává nám naději.

13.5.2026 v 16:47 | Karma: 12,01 | Přečteno: 351x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Karetní společnost

Karetní společnosti bývají různorodé, většinou to jsou mlčenliví flegmatici. Občas se mezi nimi najde prudká a výbušná osobnost, pak není k násilí daleko.

9.5.2026 v 20:13 | Karma: 13,16 | Přečteno: 343x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Zpocené milování (Sonet 30.)

Někdy věci sice vypadají nepatřičně, neskutečně, nebo neproveditelně, ale při tom mají jen jediné možné a správné řešení.

6.5.2026 v 17:45 | Karma: 10,06 | Přečteno: 338x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.
17. května 2026

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti...

Pohřešovanou jedenáctiletou dívku z Jihlavy našli v Třebíči, je v pořádku

ilustrační snímek
23. května 2026  20:11,  aktualizováno  20:56

Pohřešovanou jedenáctiletou dívku z Jihlavy našli dnes večer v Třebíči, kam se vydala vlakem....

Po střetu s nákladním autem zemřel dnes na Třebíčsku řidič osobního vozidla

ilustrační snímek
23. května 2026  20:07,  aktualizováno  20:07

Po srážce s nákladním autem zemřel dnes večer u Mohelna na Třebíčsku řidič osobního vozidla. Nehoda...

V Krňanech na Benešovsku se při požáru lesa a chaty popálil jeden člověk

ilustrační snímek
23. května 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Při požáru chaty a lesa v Krňanech na Benešovsku se dnes vážně zranil člověk, záchranáři ho s...

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek
23. května 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Václav Kunft

  • Počet článků 469
  • Celková karma 12,52
  • Průměrná čtenost 291x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.