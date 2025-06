Začátky (sonet třetí)

K tomuhle psát perex je jako psát manuál k používání větru. Prostě to nejde, co napíšete, zmizí, rozplyne se, každý to vidí a pamatuje si jinak. Snad to trochu uvolní napjatou neděli.

Začátky (sonet třetí) Lehli si pod lísku nahoře na louce. Mhouřili oči proti slunci a dívali se přes údolí. Jenom leželi, mlčeli, drželi se za ruce. Moc dobře věděli, proč sem šli. xxx Sáhl jí na prsa, říkala ne, někdo nás uvidí. Předstírala, že se stydí, ale kozičky nastavovala. Sundal jí kalhotky, nohy ochotně roztahovala. Sama ho bere do ruky, je zvědavá, už se nebrání. xxx Je trochu nervózní, žvatlá a stále se chichotá. Dech se jí zrychluje, vzrušení stupňuje už si to užívá. Chichotání se mění ve vzdechy, křik pak uvolnění. xxx Leží tam pod lískou nahoře na louce. Mlčí jen se na sebe dívají, drží se za ruce. Užívají si ten poslední moment k sobě přitulení.