Wrest Park

Téměř nikdy nepíši blogy o rodině. Toto je výjimka. Byli jsme s manželkou na svatbě další vnučky a při té příležitosti jsme si udělali malou dovolenou.

Podnikli jsme několik výletů a výlet do Wrest Parku, byl tak příjemný, že jsem se rozhodl o něj podělit. Jsem mizerný fotograf, ale jinak, než několika fotkami to nešlo. Když se náhodou ocitnete v Bedfordshire zajeďte si tam, stojí to zato. Jsou tam nádherné stromy.

Autor: Václav Kunft | neděle 24.8.2025 16:34 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Václav Kunft

Není (sonet čtrnáctý)

Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.

2.8.2025 v 11:42 | Karma: 8,42 | Přečteno: 256x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Láska a víno (sonet třináctý)

Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.

30.7.2025 v 12:31 | Karma: 11,18 | Přečteno: 279x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet dvanáctý

Sonet může být i pouhá hra se slovy, nebo tak může vypadat. Může to být i pokus vyznat se ve svých pocitech a touhách. Město a tužby.

26.7.2025 v 13:58 | Karma: 10,94 | Přečteno: 301x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Panenský Týnec

Písemně doložené místo, kde stál křesťanský klášter. Je to možná moje keltské dědictví, které mě přeneslo hlouběji do minulosti.

23.7.2025 v 13:41 | Karma: 13,34 | Přečteno: 309x | Diskuse | Poezie a próza

Václav Kunft

Sonet jedenáctý

Ano, je to o panenství. Chlapi to asi nepochopí. Tak proč jsem to napsal, vždyť jsem také chlap. Možná, že jsem viděl něco, co není, ale nemyslím si to.

19.7.2025 v 11:06 | Karma: 11,94 | Přečteno: 326x | Diskuse | Poezie a próza
Václav Kunft

  • Počet článků 399
  • Celková karma 12,08
  • Průměrná čtenost 281x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

