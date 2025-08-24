Wrest Park
Podnikli jsme několik výletů a výlet do Wrest Parku, byl tak příjemný, že jsem se rozhodl o něj podělit. Jsem mizerný fotograf, ale jinak, než několika fotkami to nešlo. Když se náhodou ocitnete v Bedfordshire zajeďte si tam, stojí to zato. Jsou tam nádherné stromy.
Václav Kunft
Není (sonet čtrnáctý)
Ta píseň s tou básní nemá nic společného. Ona vlastně nemá nic společného s ničím. Má ovšem vše společné s tím, co si přejete, aby měla.
Václav Kunft
Láska a víno (sonet třináctý)
Kombinace, o které by se dalo psát do nekonečna. Pějí so nich písně, píší básně a nikdo jim pořádně nerozumí. Jsou záhadou, ale krásnou.
Václav Kunft
Sonet dvanáctý
Sonet může být i pouhá hra se slovy, nebo tak může vypadat. Může to být i pokus vyznat se ve svých pocitech a touhách. Město a tužby.
Václav Kunft
Panenský Týnec
Písemně doložené místo, kde stál křesťanský klášter. Je to možná moje keltské dědictví, které mě přeneslo hlouběji do minulosti.
Václav Kunft
Sonet jedenáctý
Ano, je to o panenství. Chlapi to asi nepochopí. Tak proč jsem to napsal, vždyť jsem také chlap. Možná, že jsem viděl něco, co není, ale nemyslím si to.
