Wonderboom úžasný divoký fíkovník.

Magaliesberg range je malé, ale výrazné pohoří protínající severní část Pretorie, na jeho úpatí a poté na severním svahu jsme mnoho let žili.

Přírodní rezervace Wonderboom má asi 200 hektarů, leží na severním svahu Magalisberg range na severu Pretorie. Její hlavní atrakcí je Wonderboom, v češtině Úžasný strom. Je to divoký fíkovník (Ficus salicifolia) asi 1000 let starý. Uprostřed tohoto fíkového háje roste jeden strom, jeho větve se rozrůstaly a skláněly k zemi. Nakonec zakořenily a vyrostly z nich kmeny. Dnes má háj tři kruhy kmenů. Mateřský strom má 4 m v průměru a je vysoký 20 m, to je na fíkovník neobvyklé. Říká se, že je tak obrovský, protože je pod ním pohřben kmenový náčelník. Díky tomu a díky jeho majestátnosti byl strom považován za posvátný. V minulost býval tak velký, že se v jeho stínu schovalo 1000 lidí, nebo 22 vozů, každý tažený 20 voly. Dnes je mnohem menší. V roce 1870 částečně shořel při požáru založeném loveckou výpravou. Další omezení nastalo mezi léty 1985 až 2003, kdy byl oplocen a dán do karantény kvůli plísňovému napadení. Dnes má jeho koruna rozpětí 50-61 metrů a jeho dceřiné kmeny tvoří háj se společným kořenovým systémem o rozloze 1,5 ha. Strom pojmenoval Hendrik Potgieter, když tudy projížděl se svými Voortrekkers. Později v jeho stínu tábořili i další trekkeři, strom začal být považován za mezník v historii Afrikánců.

Za mých časů se ještě chodilo na zříceninu dělostřelecké pevnosti Wonderboompoort. Dnes tam jsou i další zajímavosti. Mě vždy fascinovalo, že tam v blízkosti města rušných ulic hnízdil a vyváděl mladé Orel černý (kejklíř), mohl jsem ho pozorovat ze své zahrady. Ke zvířatům tam žijícím se váže i další poněkud smutná historka. Po Magalisbergu se potulovali tlupy paviánů, a kde jsou paviáni, tam jsou i leopardi. Paviáni totiž tvoří velkou část jejich potravy. Paviáni jsou ale velmi silní a společenští primáti a leopardi jsou při jejich lovu často zraněni. Jeden starší leopard pravděpodobně zraněný paviány přestal být schopen lovit cokoliv. Hlad ho zahnal do jedné ze čtvrtí Pretorie, která s rezervací sousedila a tam objevil popelnice. Toto majestátní zvíře bylo odsouzeno k vybírání popelnic u činžáků. Poté, co, vyděsil několik lidí byl nakonec policií zastřelen. Smutný konec krásného samotářského lovce.

Tenhle úvod jsem musel napsat, aby následující africká momentka dávala smysl.

Wonderboom (Momentky z Afriky)

Seděl jsem v jeho stínu

a obdivoval jeho velikost

Vlastně obě,

Tu, kterou měl

a tu, kterou vyzařoval

Magickou sílu náčelníka

I vytrvalost těch s vagóny

Byl to můj vlastní

Den slibu

Autor: Václav Kunft | sobota 3.1.2026 11:08

Václav Kunft

Václav Kunft

Václav Kunft

Václav Kunft

Václav Kunft

Václav Kunft

  • Počet článků 432
  • Celková karma 13,15
  • Průměrná čtenost 286x
Dědek ročník 1946. Původním povoláním básník a tremp. Potom exulant, starostlivý otec, podnikatel, trochu cestovatel. Nyní důchodce píšící své posledniny. Celoživotní student.

