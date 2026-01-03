Wonderboom úžasný divoký fíkovník.
Přírodní rezervace Wonderboom má asi 200 hektarů, leží na severním svahu Magalisberg range na severu Pretorie. Její hlavní atrakcí je Wonderboom, v češtině Úžasný strom. Je to divoký fíkovník (Ficus salicifolia) asi 1000 let starý. Uprostřed tohoto fíkového háje roste jeden strom, jeho větve se rozrůstaly a skláněly k zemi. Nakonec zakořenily a vyrostly z nich kmeny. Dnes má háj tři kruhy kmenů. Mateřský strom má 4 m v průměru a je vysoký 20 m, to je na fíkovník neobvyklé. Říká se, že je tak obrovský, protože je pod ním pohřben kmenový náčelník. Díky tomu a díky jeho majestátnosti byl strom považován za posvátný. V minulost býval tak velký, že se v jeho stínu schovalo 1000 lidí, nebo 22 vozů, každý tažený 20 voly. Dnes je mnohem menší. V roce 1870 částečně shořel při požáru založeném loveckou výpravou. Další omezení nastalo mezi léty 1985 až 2003, kdy byl oplocen a dán do karantény kvůli plísňovému napadení. Dnes má jeho koruna rozpětí 50-61 metrů a jeho dceřiné kmeny tvoří háj se společným kořenovým systémem o rozloze 1,5 ha. Strom pojmenoval Hendrik Potgieter, když tudy projížděl se svými Voortrekkers. Později v jeho stínu tábořili i další trekkeři, strom začal být považován za mezník v historii Afrikánců.
Za mých časů se ještě chodilo na zříceninu dělostřelecké pevnosti Wonderboompoort. Dnes tam jsou i další zajímavosti. Mě vždy fascinovalo, že tam v blízkosti města rušných ulic hnízdil a vyváděl mladé Orel černý (kejklíř), mohl jsem ho pozorovat ze své zahrady. Ke zvířatům tam žijícím se váže i další poněkud smutná historka. Po Magalisbergu se potulovali tlupy paviánů, a kde jsou paviáni, tam jsou i leopardi. Paviáni totiž tvoří velkou část jejich potravy. Paviáni jsou ale velmi silní a společenští primáti a leopardi jsou při jejich lovu často zraněni. Jeden starší leopard pravděpodobně zraněný paviány přestal být schopen lovit cokoliv. Hlad ho zahnal do jedné ze čtvrtí Pretorie, která s rezervací sousedila a tam objevil popelnice. Toto majestátní zvíře bylo odsouzeno k vybírání popelnic u činžáků. Poté, co, vyděsil několik lidí byl nakonec policií zastřelen. Smutný konec krásného samotářského lovce.
Tenhle úvod jsem musel napsat, aby následující africká momentka dávala smysl.
Wonderboom (Momentky z Afriky)
Seděl jsem v jeho stínu
a obdivoval jeho velikost
Vlastně obě,
Tu, kterou měl
a tu, kterou vyzařoval
Magickou sílu náčelníka
I vytrvalost těch s vagóny
Byl to můj vlastní
Den slibu
Václav Kunft
Rudé slunce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Zpocené Vánoce (Momentky z Afriky)
Obrázky, které se mi objeví, když pevně zavřu oči a myslím na Afriku. Jsou to momentky, které jsem použil ve více básních. Patří do poslednin.
Václav Kunft
Žiji (sonet 25.)
Nemá cenu se stále mračit a nadávat. Nechovejme se jako naše okolí, ale mějme radost ze života. Je tu dobře, je tu sranda.
Václav Kunft
Šedá (sonet 26.)
Den nemusí bublat jásavostí a smích nemusí znít jak brambory padající ze schodů. Nebe nemusí být azurové a slunce nemusí pálit, a stejně může být příjemně.
Václav Kunft
Vstřícnost
Sešlo se několik věcí najednou. Vánoční čas, smířlivá nálada a častěji se opakující slovíčko vstřícnost. Nedávno jsem rozepsal, a jelikož mi téma bylo protivné, nedopsal blog o nesnášenlivosti.
